Eloy de Jong: "Papa, Du bist jetzt 50, jetzt ist dein Leben halb vorbei"

Sein neues Album "Viel mehr als das Beste" hat Eloy de Jong beim SWR4 Festival vorgestellt. Außerdem hatte er ein paar private Geschichten von Tochter Indy und Songs aus der Vergangenheit dabei.

"Papa, Du bist jetzt 50, jetzt ist dein Leben halb vorbei."

Das hat seine Tochter Indy neulich zu ihm gesagt. Aber Eloy nimmt es gelassen. Er ist mit seinem neuem Album unterwegs in ganz Deutschland.

Die Titel sind eine Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart, sagt er. Angefangen hat alles damals in Holland – 1993 – mit Caught in the Act, zwei Jahre später der Durchbruch in Deutschland. Deshalb singt er auch auf dem neuen Album "Viel mehr als das Beste" ruhige Töne und Partysongs – von Eloy de Jong und Caught in the Act.

Vielleicht sei er mit all seinen Ideen auch etwas anstrengend für seinen Partner Ibo, sagt Eloy, aber so sei es eben. Das ist er.

Er sei selbst auch sein größter Konkurrent und muss sich auch oft einfach mal stoppen. Pausen sind ihm sehr wichtig und am Besten ist der Mittagsschlaf. Nur so schafft er für sich eine gute Ausgangslage zum Liedermachen.

Eloy de Jong: Keine Schlampe für mich

Eloy liebt seine Fans, ist immer für ein Bild zu haben. Das war auch in Hüfingen so. Ihm ist es auch egal, wenn er in seinen Lieblingsklamotten, in Jogginghose und Schlappen unterwegs ist, ein Foto geht trotzdem.

Für einen Lacher sorgte er dann, als er über seinen Versprecher gesprochen hat. Es ging darum, ein Bild mit einem Fan zu machen und da sagte er:

"Aber bitte nehmt meine Schlampen nicht mit drauf!"

Gemeint waren natürlich seine Schlappen, die er anhatte: "Ich würde niemals Schlampen zu meinen Schuhen sagen."

Eigentlich, so sagt er, kann er sich auf Deutsch gut unterhalten und alles sagen, was er möchte. In diesem Fall hat es aber nicht ganz so gut geklappt.