Die wahrscheinlich bekannteste Country-Band Deutschlands feiert 50-jähriges Jubiläum - auch auf dem SWR4 Festival. Beim GanzNah-Konzert lassen Truck Stop vom Wilden Westen träumen.

Truck Stop: ausverkauftes Konzert in der Stadthalle Hüfingen

"Hinter Hamburg fängt der Wilde Westen an", so wurden Truck Stop beim SWR4 Festival vom Publikum begrüßt. Beim Konzert der Country-Legenden wurde die Stadthalle von Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis zum größten Saloon Süddeutschlands umfunktioniert. Die Band spielte alte und neue Hits von ihrem Jubiläums-Album "50 Jahre". Fast immer geht es um Trucker, das Leben im Wilden Westen und um "ganz normale" Helden des Alltags. Eine Verneigung - auch vor dem Publikum in Hüfingen.

"Der Titel handelt von euch, den Helden des Alltags, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, die ihren Job machen, dafür sorgen, dass ihre Kinder eine ordentliche Schulausbildung kriegen, dass der Ball am Laufen bleibt."

Cowboyhüte und Stiefel

Das markanteste Kleidungsstück des Abends war natürlich der Cowboyhut. Nicht nur die Band kam stilecht mit der Kopfbedeckung in den Saal. Viele Besucherinnen und Besucher trugen den Hut aus dem Wilden Westen auf dem Kopf. Beim Lied "Stiefel" wurden sogar einige Cowboystiefel in die Luft gehalten und mitgeschwenkt.

Duett mit verstorbenem Sänger Cisco

Einer der emotionalsten Höhepunkte waren die Duette mit dem verstorbene Sänger Cisco. Dabei wurde bei den Liedern "Wilde Pferde, wilde Wölfe, wildes Land" und "Von Arizona bis Old Texas Town" der Gesangspart des 2014 verstorbenen Sängers abgespielt.

"Take It Easy, altes Haus" und "Wilder Westen" bringen das Publikum zum Tanzen

Beim großen Finale des Konzerts hielt es das Publikum nicht mehr auf den Plätzen. Bei den Hits "Take It Easy, altes Haus" und "Der wilde, wilde Westen" sprangen alle in der Stadthalle auf, klatschten und tanzten mit. Nach begeisterten "Zugabe"-Rufen gab es für die zahlreichen Country-Fans schließlich noch das "Trucker Medley" und den Hit "Tanz mit mir".

50 Jahre Truck Stop

1973 hat sich Truck Stop als Studentenband in Hamburg gegründet. Seitdem haben die Musiker viele Konzerte gespielt und könnten mit ihren vielen Liedern sogar einen kompletten Tag, 24 Stunden, füllen, ohne ein Lied doppelt zu spielen. Weitere Highlights der langen Karriere waren auch die Konzerte in den USA mit Tom Jones und den Bellamy Brothers. Die Liebe zur Country-Musik, zum Freiheitsgefühl und zur Freundschaft blieben immer erhalten.

"Wir mögen uns, sind gerne zusammen und streiten uns nie."

Schlagzeuger Teddy Ibing ist seit 50 Jahren in der Band. Eigentlich wollte der Schlagzeuger und Sänger Zahnarzt werden. Dass das nicht geklappt hat, sei aber gut für die Menschheit.

"In der Uniklinik nannten sie mich Django, weil keiner zieht schneller."

Truck Stop gehen wieder auf Tour

Ab November geht die Band wieder auf Jubiläums-Tour und bringt den Wilden Westen in die Konzerthallen Deutschlands - wie seit einem halben Jahrhundert schon.