per Mail teilen

Giovanni Zarrella und Truck Stop gaben tolle Konzerte, Eloy de Jong und Howard Carpendale bewegende und lustige Einblicke in ihr Leben. Das SWR4 Festival 2023 hatte viele Höhepunkte.

Video: So schön war das SWR4 Festival 2023

Giovanni Zarrella zeigt Herz und Heimatgefühle

Ein ganz besonderes Highlight erlebte die kleine Vivien schon vor dem Konzert. Das kleine Mädchen hat starke körperliche Einschränkungen und ist großer Fan von Giovanni Zarrella. Der Sänger erfüllte ihr – uns sich selbst – einen Herzenswunsch und traf sie persönlich.

Sichtlich gut gelaunt und schwäbisch beschwingt sang Giovanni Zarrella dann seine italienischen Hits in Hüfingen.

Howard Carpendale sieht sich nicht als Legende

Er gehört zu den ganz Großen im Schlager, die Bezeichnung "Legende" mag Howard Carpendale aber nicht. Das sei Persönlichkeiten wie dem südafrikanischen Politiker und Freiheitskämpfer Nelson Mandela vorbehalten, meinte der Sänger bei Assenheimers Promitalk. Außerdem erzählte Howard Carpendale bewegend, wie seine Ehefrau ihre Alkoholsucht überwand und humorvoll, wie er auf einem Golfplatz mal einen Joint geraucht hat.

Eloy de Jong – halbes Leben schon gelebt

Gestern noch Boygroup, heute schon 50 Jahre alt – das Alter macht auch vor dem ewig jung wirkenden Eloy de Jong nicht halt. Und mit 50 sei sein halbes Leben schon vorbei, das meint zumindest Eloys Tochter Indy. Das hat der Musiker gut gelaunt bei der Vorstellung seines neuen Albums "Viel mehr als das Beste". Außerdem sorgte der charmante Niederländer noch mit einem kleinen Versprecher für ein paar Lacher.

Truck Stop feiern 50-Jähriges und den wilden Westen

Wenn Truck Stop auf der Bühne stehen, dann nimmt die Zahl an Cowboyhüten und -stiefeln im Publikum extrem zu. Nicht anders beim SWR4 Festival in Hüfingen. Die Jungs auf der Bühne schauten zurück auf ihre unfassbare 50-jährige Bandgeschichte mit so vielen Liedern, dass sie damit 24 Stunden füllen können. Ein besonderer Moment: das Duett mit dem verstorbenen Sänger Cisco, dessen Part vom Band kam. Außerdem gestand Drummer Teddy, dass er eigentlich Zahnarzt werden wollte. Zum Glück für die Menschheit war Truck Stop zu erfolgreich und daraus wurde nichts, erzählte der Musiker augenzwinkernd.