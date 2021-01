Der Schlager "Ich geb' mir selbst 'ne Party" brachte ihn erstmals bis auf Position 15 in den offiziellen Verkaufscharts. Eine LP gleichen Namens beinhaltete neben den deutschen Versionen von Pop-Hits wie "Sittin' on the dock of the bay", "Let the heartaches begin" oder "The son of Hickory Holler' Tramp" auch die erste Eigenkomposition von Howard Carpendale: "Heisigesumba" entstand in Zusammenarbeit mit Hans Blum.

SWR Columbia (Coverscan) -

