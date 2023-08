per Mail teilen

Reibeisenstimme, Lederjacke – Ben Zucker ist der Rocker im Schlager und seit 2017 mit seinem Song "Na und?!" ein Star. Hier gibt's die wichtigsten Facts über ihn und seine Karriere.

Geburtstag 4. August 1983 Geburtsort Ueckermünde Sternzeichen Löwe Bürgerlicher Name Benjamin Fritsch Partner Single Kinder eine Tochter

"Ich mache Musik. Das ist das Einzige, was ich will und kann. Und mehr kann ich dann auch nicht."

#Schlagerstar durch "Na und?!"

Mit Musik seine Brötchen zu verdienen, das war schon früh der Plan von Ben Zucker. Seit er 14 ist, macht er Musik. Zunächst klampfte der junge Benni Nirvana-Songs auf der Gitarre, sah aus wie ein Double von Sänger Kurt Cobain und verdiente Geld als Kellner oder Tellerwäscher. Von der Musik leben können, das ging dann 2017 los. Ben bekam die Chance, in einer Sendung von Florian Silbereisen sein Lied "Na und?!" zu performen. Das zündete. Sein Album mit demselben Namen kletterte bis auf Platz 4 der Charts und räumte fünffach Gold ab.

#Knasterfahrung: Ben Zucker saß schon im Gefängnis

Die Zeit vor dem Erfolg war nicht leicht für Ben Zucker. Das Geld war knapp. Und als der Sänger eine Geldstrafe nach einer Prügelei nicht bezahlen konnte, kam er 2010 für acht Tage ins Gefängnis, errinnerte sich Ben bei "Bild".

#Sixpack statt Corona-Speck

Wampe weg, 15 Kilo abgenommen und auf dem Weg zum Waschbrettbauch! Vor seinem 40. Geburtstag macht Ben Zucker fast mehr Aufsehen als Fitnessmodel denn als Musiker. Oberkörper frei und ganz gut in shape posiert der Sänger auf dem Cover seiner Single "Heute nicht!". Das sah vor einiger Zeit noch ganz anders aus. Die Corona-Zeit hatte Ben nach eigener Aussage schwer zugesetzt. Er trank zu viel Alkohol, futterte nur noch ungesundes Zeug, wurde lethargisch und nahm zu. Damit hat er Schluss gemacht und sich ein stricktes Sportprogramm verordnet. Ben hat "Meine Schlagerwelt" erzählt, dass er morgens bis zu zwei Stunden Sport macht, bevor er den Tag beginnt.

#Schwester Sarah Zucker macht auch Musik

Ben Zucker ist nicht der einzige in der Familie, der Musik macht. Seine jüngere Schwester Sarah Zucker steht auch auf der Bühne. Sie ist Pädagogin und arbeitet auch jetzt noch neben ihrer Musik-Karriere mit Kindern. Das hat sie Jana Ina Zarrella bei #OMG erzählt. Die Geschwister verstehen sich gut. Es war Ben Zucker, der sie zur Musik brachte und sie überredete, mit ihm auf der Bühne aufzutreten. Sarah wiederum hatte ihrem Bruder früher mit Geld ausgeholfen und ihn bei sich wohnen lassen, als seine Musik noch kaum Kohle brachte, so erinnerten sich die beiden in "Bild".

#Berlin und die Ostsee – da ist Ben Zucker zuhause

Berlin, das ist die Stadt von Ben Zucker. Ihr hat er mit "Mein Berlin" einen Song gewidmet, in Mitte ist er aufgewachsen. Selbst nach der Flucht der Familie aus der DDR ging's bald wieder zurück. Ben ist leidenschaftlicher Fan des Fußballclubs 1. FC Union Berlin. 2021 ist der Musiker dann aber nach Timmendorfer Strand an die Ostsee gezogen, um runter zu kommen. In seinem neuen Zuhause ist er sogar Gärtner geworden, der sein eigenes Gemüse anbaut.

"Mal die Langweile zu erleben und aufs Meer zu schauen, das hat mich total bereichert. Da habe ich gemerkt, dass mir Ruhe guttut."

#Tour mit Helene Fischer

Mit Helene Fischer, dem Schlager-Megastar, auf der Bühne stehen – für die allermeisten Künstler ein unerfüllbarer Wunsch. Für Ben Zucker wurde der Traum wahr - und nicht nur einmal. 2018 durfte der Newcomer Helene als Support-Act auf ihrer Stadion-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz begleiten. Als Ben das Angebot bekam, war er gerade auf Tour im Auto und musste erstmal an der Tankstelle halten und einen Schnaps trinken, wie er bei SWR4 erzählt hat.