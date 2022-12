Helene Fischer: Nach Babypause mit Vollgas in Konzert-Sommer 2023

Liebe, Baby und Konzert: Helene Fischer ist privat und beruflich mit Power am Start! Im Sommer 2023 geht die Schlagersängerin auf Deutschland-Tournee!

Schlagerstar, Tänzerin, Musicaldarstellerin, Schauspielerin, Moderatorin und jetzt auch Mutter einer Tochter! Liest man die bisherige Vita von Helene Fischer, so wird schnell deutlich, was die Powerfrau mit russischen Wurzeln alles leistet – und das schon seit 17 Jahren auf der Showbühne! Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Wir haben euch die wichtigsten Facts über die Schlagerqueen in unserem Steckbrief zusammengestellt!

Geburtstag 5. August 1984 Geburtsort Krasnojarsk/Sibirien (ehemalige Sowjetunion, heute: Russland) Geburtsname Jelena Petrowna Fischer Sternzeichen Löwe Haarfarbe Blond Größe 158 cm Augenfarbe Grün Geschwister Eine sechs Jahre ältere Schwester Ausbildung Ausbildung zur Musicaldarstellerin Die wichtigsten Alben "Für einen Tag" (2011), "Farbenspiel" (2013), "Helene Fischer" (2017), "Rausch" (2021) Partner Florian Silbereisen (ca. 2008-2018), Thomas Seitel (seit 2018) Kinder Tochter Nala (geboren Dezember 2021)

Die Schlagersängerin Helene Fischer bei "Die Gala für Licht ins Dunkel", am 18.11.2022 in den Sofiensälen in Wien. picture-alliance / Reportdienste Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

#Privates: Nach Beziehung mit Florian Silbereisen glücklich mit Thomas Seitel

"Privat" nimmt Helene Fischer in der Regel wörtlich, denn selten teilt die Schlagersängerin Aufnahmen aus ihrem Privatleben. Ihre Beziehung zu Florian Silbereisen jedoch stand allein durch die mediale Präsenz des Ex-Paares immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Im Dezember 2018 trennte sich das Schlagertraumpaar. Nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass die Sängerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Den Akrobaten Thomas Seitel, mit dem sie in ihren Shows schon durch die Luft geschwebt war.

#Mutterglück: Die Eltern Helene Fischer und Thomas Seitel mit Tochter Nala

Ende Dezember 2021 wurde Helene Fischer das erste Mal Mutter. Sie und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel wurden Eltern einer kleinen Tochter, die den Namen Nala trägt. Laut diversen Spekulationen der Boulevard-Presse sollen Helene und Thomas noch vor der Geburt still und heimlich geheiratet haben. Ein aktuelles Statement des Paares dazu gibt es nicht.

Nach der Geburt widmete sich Helene Fischer erst einmal voll und ganz ihrer neuen Mutterrolle und verschwand von dem Moment an vorerst komplett von der Bildfläche. Ein seltenes, stolzes Statement von der Schlagersängerin über ihre Tochter:

#Backonstage: Nach Babypause wieder zurück auf der Bühne – Konzerte für 2023 geplant!

Erst im Juni 2022 unterbrach die Schlagersängerin ihre Babypause für einen Auftritt: Helene trat als Überraschungsgast auf dem 75. Firmenjubiläum von Schraubenmilliardär Reinhold Würth auf. Ihr TV-Comeback feierte die Sängerin dann in der Show mit Florian Silbereisen "Das große Schlagercomeback.2022“. Weitere Auftritte wie das mega Open-Air-Konzert am 20. August 2022 in München folgten. Im Sommer 2023 geht Helene Fischer auf große Deutschland-Tournee!

#Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Frankfurt

Als Helene Fischer vier Jahre alt war, wanderte ihre Familie vom sibirischen Krasnojarsk nach Wöllstein in Rheinland-Pfalz aus. Dort nahm Helene bereits als Schülerin der Realschule an diversen Theater-AGs und Musical-Kursen teil; entdeckte dort ihre Leidenschaft für den Gesang und das Entertainment. Im Anschluss folgte eine dreijährige Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stage & Musical School in Frankfurt am Main.

#Karrierestart: Plattenvertrag dank Demo-CD

Alles begann mit einer Demo-CD, die Helenes Mutter im Jahr 2004 an den Künstlermanager Uwe Kanthak sandte. Der fand sofort Gefallen an der damals 20-jährigen Sängerin und vermittelte sie weiter an den Produzenten Jean Frankfurter. Der Grundstein für ihre weitere Karriere war gelegt, denn Helene erhielt einen Plattenvertrag und hatte noch im Mai 2005 ihren ersten TV-Auftritt beim "Hochzeitsfest der Volksmusik“ (ARD). Dort lernte sie auch ihren späteren Partner, den Moderator, Schauspieler und Sänger, Florian Silbereisen kennen. Auch wenn sich die beiden direkt ineinander verliebten, so gaben sie ihre Beziehung erst im Jahr 2008 auf dem Oktoberfest bekannt!

Die zarten Anfänge ihrer Beziehung: Florian Silbereisen und Helene Fischer während der Generalprobe zur Fernseh-Show "Frühlingsfest der Volksmusik" in Halle im April 2009. picture-alliance / Reportdienste ASSOCIATED PRESS | Eckehard Schulz

#Erfolge: "Goldene Henne" und Echos!

Im Februar 2006 brachte Helene ihr erstes Studioalbum mit dem Titel "Von hier bis unendlich“ an den Start! Im Jahr 2007 folgte ihre Solo-Tournee sowie die Produktion weiterer Alben: "So nah wie du“ (2007) und "Zaubermond“ (2008). Es hagelte Preise: Im Jahr 2008 erhielt die Sängerin neben der "Goldenen Henne“ auch zwei Echos in der Kategorie Künstlerin/Deutschsprachiger Schlager.

Helene Fischer bedankt sich beim Publikum im Friedrichstadtpalast in Berlin für den ihr verliehenen Medienpreis "Goldene Henne" in der Kategorie Musik am 17. Sept. 2008. picture-alliance / Reportdienste ASSOCIATED PRESS | Axel Schmidt

#Atemlos: Der Song wurde "Hit des Jahres" 2014

Aber ihren absoluten Hit landete Helene im Jahr 2014 mit dem Song "Atemlos durch die Nacht". Und dafür wurde sie belohnt, denn noch im selben Jahr erhielt die Sängerin einen Echo in der Kategorie "Hit des Jahres". Allein auf YouTube hat das dazugehörige Musikvideo schon 98 Millionen Aufrufe! Tendenz: Steigend.

#Talente: Helene Fischer als Schauspielerin, Tänzerin, Moderatorin...

Aber Helene kann nicht NUR singen! Sie ist auch eine begabte Tänzerin, Musicaldarstellerin und kann auch Cover-Songs! Darüber hinaus hatte die Sängerin auch Auftritte als Schauspielerin in der beliebten ARD-Krimiserie "Tatort – Der Schmerz“ (2015) und in "Das Traumschiff – Puerto Rico“ (2013) im ZDF. Aber damit nicht genug: Auch als Moderatorin stellt sie ihr Können immer wieder unter Beweis, denn sie moderiert die "Helene Fischer Show", die eigentlich turnusmäßig seit 2013 am 1. Weihnachtsfeiertag im ZDF ausgestrahlt wird. Doch leider fiel die Show in den vergangenen Jahren Corona zum Opfer. Auch in diesem Jahr (2002) hatte sich das ZDF bereits im September coronabedingt erneut gegen eine Produktion entschieden.