Privat und persönlich: Kerstin Ott wird 40

Kerstin Ott feiert ihren 40. Geburtstag! Mit ihrer ehrlichen und authentischen Art schleicht sie sich nicht nur in die Herzen der Fans, sondern auch in die ihrer Künstler-Kollegen. Anlässlich ihres großen Tags haben wir für euch ein paar spannende Infos über Kerstin Ott zusammengetragen.

Steckbrief

Geburtstag 17. Januar 1982 Geburtsort Berlin Bürgerlicher Name Kerstin Ott Sternzeichen Steinbock Größe 1,61 m Augen grau-blau Die wichtigsten Alben Herzbewohner (Debütalbum 2016), Mut zur Katastrophe (2018), Ich muss dir was sagen (2019), Nachts sind alle Katzen grau (2021) Erfolgreichster Song "Die immer lacht (Stereoact-Remix)", ausgezeichnet mit Dreifach-Platin Autobiografie Die fast immer lacht (2018) Ursprünglich war ich mal (Beruf) Malerin und Lackiererin Kinder Zwei Töchter Partnerin Karolina Köppen (verh. 2017)

Wissenswertes über Kerstin Ott

#Durchbruch mit "Die immer lacht"

Mit dem Song "Die immer lacht" hatte Kerstin Ott 2016 ihren Durchbruch. Doch geschrieben hatte sie ihn bereits 2005 für eine kranke Freundin. Das DJ-Duo Stereact hat den Song auf YouTube entdeckt und ihn mit Kerstin Ott neu aufgenommen - Und er wurde ein Mega-Hit!

#Let’s Dance 2019

Kerstin Ott hat 2019 an der Tanz-Show "Let's Dance" teilgenommen - und zwar als erste Promi-Frau, die mit einer Tanzpartnerin das Tanzbein geschwungen hat. Nie zuvor in der Geschichte der Show hat es ein gleichgeschlechtliches Paar gegeben. Kerstin hat Geschichte geschrieben!

#Lampenfieber

Kerstin Ott hatte zu Beginn ihrer Karriere schwer mit Lampenfieber zu kämpfen. Sie hatte Angst, dass ihr Look beim Publikum nicht gut ankäme. Doch dann hat sie gemerkt, dass ihr Publikum sie genau so liebt, wie sie ist: mit Bomberjacke und Jeans und ihrer authentischen und ehrlichen Art!

#Cover von Lady Gagas und Bradley Coopers "Shallow"

Kerstin Ott drückt sich in ihrer Musik gerne auf deutsch aus. Doch in der Platin-Edition von ihrem Album "Ich muss dir was sagen" hört man Kerstin erstmals auch auf Englisch singen. Sie hat den den Hit von Lady Gaga und Bradley Cooper "Shallow" gecovert.

#Chorkind von Rolf Zuchowsky

Kerstin Ott hat ihre musikalische Karriere schon als Kind in einem Chor gestartet. Und dieser wurde von keinem geringeren als dem legendären Rolf Zuchowsky geleitet.

#Handwerklich begabt: Selbst ist die Frau

Vor ihrer Karriere als Sängerin arbeitete Kerstin als gelernte Malerin und Lackierein. Ihre Liebe zum Handwerk hat sie aber bis heute nicht verloren. In ihren eigenen vier Wänden liebt sie es, handwerklich tätig zu werden und auch mal den ein oder anderen Teppich selbst zu verlegen. Auch ihren Freunden steht sie gerne mit Rat und Tat zur Seite.