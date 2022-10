Stars wie Giovanni Zarrella, Sonia Liebing, Mickie Krause oder Kerstin Ott haben die Bühne auf der Schlagernacht des Jahres in Stuttgart gerockt! Hier gibt's die schönsten Bilder für euch!

Wenn die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart für die "Schlagernacht des Jahres" ihre Pforten öffnet, kommen sie alle: Ob Giovanni Zarrella, Sonia Liebing, Mickie Krause, Kerstin Ott oder Howard Carpendale – an diesem Abend wurde ordentlich "geschlagert"!

Sonia Liebing

Was für ein Opening! Die Schlagersängerin Sonia Liebing machte an diesem Abend den Auftakt. Die temperamentvolle Blondine aus dem Kölner Raum ist nicht nur ein leidenschaftlicher Familienmensch – auch auf der Bühne gibt die Schlagersängerin stets 100 Prozent! Definitiv gezeigt hat das auch die Performance ihrer Titel "Tu nicht so “ und "Maybe“.

Sonia Liebing SWR Ronny Zimmermann

Mickie Krause

Nicht nur am Ballermann lässt es Mickie Krause krachen! Auch in Deutschland füllt der Partyschlagersänger die Hallen und weiß gekonnt "die Hütte abzureißen“. Mit Songs wie "Schatzi schenk mir ein Foto“ und "Nur noch Schuhe an" heizte er der feierwütigen Menge so richtig ein!

Mickie Krause SWR Ronny Zimmermann

Giovanni Zarrella

Auch Giovanni Zarrella durfte an diesem Abend nicht fehlen! Der sympathische Sänger sorgte mit seinen Italo-Popschlagern wie "Non puoi lasciarmi cosi" (im Original von den Backstreet Boys – "Quit Playin’ Games") für eine mega Stimmung vor Ort und ließ mit seiner charmanten Art bestimmt auch das ein oder andere Frauenherz höherschlagen. Mit dem Lied "Dammi" (die italienische Version von "Wahnsinn", im Original von Wolfgang Petry) gab es nochmal eine fette Zugabe! Dann verabschiedete sich Giovanni mit den Worten: "Grazie mille! Seid lieb zueinander!"

Giovanni Zarrella SWR Ronny Zimmermann

Kerstin Ott

Ihre Stimme geht unter die Haut, ebenso wie ihre Liedtexte. Kerstin Ott zog das das Publikum mit Songs wie "Regenbogenfarben“ oder "Mädchen“ in ihren Bann. Da durfte das Lied, mit dem sie ihren Durchbruch erlangte, "Die immer lacht“, an diesem Abend natürlich nicht fehlen!

Kerstin Ott SWR Ronny Zimmermann

Howard Carpendale

Was wäre eine Schlagernacht ohne die Musiklegende Howard Carpendale! Dass seine Klassiker beim Publikum immer noch gut ankommen, hat sein Auftritt an diesem Abend wieder einmal gezeigt: Bei Songs wie "Hello again" grölte die Menge sofort mit, bei dem Lied "Ti amo" lagen sich vor allem die Pärchen in den Armen! Sein Motto des Abends: "Einfach Spaß haben und happy sein!".

Howard Carpendale SWR Ronny Zimmermann

Münchener Freiheit

Mit dem seit 2012 neuen Bandmitglied und Sänger Tim Wilhelm, lebt die Erfolgsgeschichte der seit den 80er Jahren bestehende Band "Münchener Freiheit“ weiter und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit! Sie verzauberten die Halle mit "Evergreens“ wie "Herz aus Glas" oder "Ohne dich"!

Der Sänger Tim Wilhelm von der Band "Münchener Freiheit" SWR Ronny Zimmermann

Oli. P

Auch Oli.P alias Oliver Petszokat ist ein fester Bestandteil des deutschen Popschlagers. Der Sänger, der neben der Schauspielerei auch einen Podcast betreibt, tritt seit 2011 auch immer wieder in bekannten Partylokalen an der Playa de Palma auf Mallorca auf! Kein Wunder, dass Oli.P genau weiß, wie er sein Publikum zum Kochen bringt!

Oli.P SWR Ronny Zimmermann

Maite Kelly

Sängerin, Autorin, Schauspielerin – Maite Kelly! Nach ihrer Zeit als Sängerin in der Familienband "The Kelly Family“, startete die Powerfrau eine Solo- und Musicalkarriere. Dass ihr das gelungen ist und ihr die Musik einfach im Blut liegt, hat Maite mit ihrem Auftritt wieder einmal bewiesen!

Maite Kelly SWR Ronny Zimmermann

Nino de Angelo

Nino de Angelo ist seit den 80er Jahren erfolgreich im Musik-Business unterwegs. Auch wenn viele Schicksalsschläge sein bisheriges Leben geprägt haben, so lässt sich der Sänger italienischer Abstammung nicht unterkriegen! Dass beeindruckt auch seine Fans, die auch in schweren Zeiten zu ihm halten. Auf der Bühne hat der Sänger legendäre Hits wie "Jenseits von Eden" performed.

Nino de Angelo SWR Ronny Zimmermann

Team 5ünf

Mit ihren deutschen Interpretationen von altbekannten Boyband-Hits wie "Liebe überall“ (im Original von der Band Caught in the Act- "Love Is Everywhere") hat die Schlager-Boyband Team 5ünf – bestehend aus Jay Khan, Marc Terenzi, David Lei Brandt, Joel de Tombe und Daniel Johnson (seit 2022) – das Stuttgarter Publikum direkt in die 90er Jahre versetzt!

Team 5ünf SWR Ronny Zimmermann

Stereoact

Für mehr als eine fette Partystimmung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle hat an diesem Abend der letzte Act gesorgt: Das deutsche DJ- und Musikproduzenten-Duo "Stereoact", bestehend aus Rico Einenkel und Kollege Sebastian Seidel. Dass die beiden mit ihren Schlager-Remixen in den vergangenen Jahren immer mehr Anhänger für sich begeistern konnten, konnte man an diesem Abend hautnah spüren! Mit ihrem Remix von Kerstin Otts "Die immer lacht", haben sie die "Schlagernacht des Jahres" in Stuttgart an diesem Abend beendet.

Stereoact SWR Ronny Zimmermann

Noch mehr Bilder von der Schlagernacht des Jahres in Stuttgart: