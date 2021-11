Privat und persönlich: Jay Khan

Erst Teenie-Star in einer Boyband, dann Schlagersänger – Jay Khan ist in beiden Welten zu Hause. Mit TEAM 5ÜNF hat er sie vereint: den Schlager und die Boyband. Was es sonst noch so Wissenswertes über Jay Khan gibt, findet ihr hier.

Steckbrief Geburtsdatum 31. März 1982 Geburtsort London Sternzeichen Widder Bürgerlicher Name Tariq Jay Khan Größe 1,89 m Partner Lena Gercke (2007-2009) Indira Weis (2011) Wissenswertes #Deutsches Abitur Jay Khan ist mit fünf Jahren nach Berlin Deutschland gezogen und hat hier auch sein Abitur gemacht (Schnitt 1,6). Danach kehrte er zurück nach England für ein Journalismus-Studium. Das brach er aber ab und kam zurück nach Berlin, um Musik zu machen. #Multikulti Der Londoner mit englischem Pass lebt in Berlin und spricht auch noch fließend Französisch. Er hatte als Kind in Berlin das Französische Gymnasium besucht. #Songwriter Seine Musiker-Karriere startete Jay Khan als Songwriter. Er schrieb vor allem für andere Künstler. Irgendwann zog es ihn dann aber auch ins Rampenlicht und er wurde Mitglied der Boyband US5. #Kulinarisch Jay Khans Vater ist Profi-Koch und betreibt gemeinsam mit Jay das italienische Restaurant „Padre e Figlio" in Berlin. #Sportlich Jay Khan hat seine vielversprechende Tenniskarriere für die Musik aufgegeben. #TEAM 5ÜNF Die Schlager-Boyband wurde von Jay Khan gemeinsam mit seinem Kumpel Marc Terenzi ins Leben gerufen.