Privat und persönlich: Ross Antony

Lebensfroh, gut gelaunt und voller Energie - so kennen wir Ross Antony. Als Schlagersänger und Ex-Bro'Sis-Mitglied hat er sich längst einen Namen gemacht, aber er hat auch viele andere Talente!

picture-alliance / Reportdienste ZB | Thomas Schulze

Steckbrief

Geburtstag 9. Juli 1974 Geburtsort Bridgnorth (Vereinigtes Königreich) Bürgerlicher Name Ross Antony Catterall Größe 1,77 m Sternzeichen Krebs Augenfarbe blau Alben "Meine neue Liebe" (2013, Schlager-Debütalbum)

"Goldene Pferde" (2014)

"Very British" (2015)

"Tatort Liebe" (2016)

"Aber bitte mit Schlager" (2017)

"Schlager lügen nicht" (2019) Ursprünglich war ich mal Musical-Darsteller Partner Paul Reeves (verheiratet seit 2006) Kinder zwei Kinder

Wissenswerte Facts über Ross Antony

#Dschungelkönig

Ross Antony wurde 2008 zum Dschungelkönig in der RTL-Serie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gekürt. Nach Costa Cordalis war er damit der zweite Schlagerstar, der den Titel holte. Im Finale musste er Würmer, lebende Grashüpfer, angebrütete Truthahneier und weitere ungewöhnliche "Leckereien" essen. Ross hat sich durchgekämpft und holte sich den Sieg.

#Durchbruch mit Bro'Sis

Ross Antony hat sich 2001 beim Casting-Format "Popstars" gegen 11.000 Konkurrenten und Konkurrentinnen durchgesetzt und wurde Teil der Gruppe Bro'Sis. Mit ihr gelang ihm der Durchbruch: Die Gruppe tourte durch ganz Europa, eroberte die Charts und erhielt viele Auszeichnungen. 2006 trennte sich die Gruppe. Mit seinem Band-Kollegen Giovanni Zarrella pflegt er bis heute eine enge Freundschaft.

#Buchautor: Von Biographie bis Backbuch

Ross Antony hat vielseitige Talente: Neben dem Singen liegt ihm auch das Schreiben im Blut. 2007 hat Ross seine Biographie "The Inside Me - Das Leben eines Popstars" veröffentlicht. Darin erzählt er intime Details zu seiner Kindheit und Ausbildung in England, zu seiner Musical- und Bro'Sis-Karriere sowie über sein Privatleben. Wie vielseitig Ross als Autor ist, zeigt sein 2016 erschienenes Kinderbuch "Mein Freund Button". Darin sucht der kleine Kuschel-Koala-Bär Button nach dem Kind, zu dem es gehört. Was viele nicht wissen: Button ist keineswegs erfunden! Zu seinem zweiten Geburtstag hat Ross einen kleinen Stoff-Koala-Bären geschenkt bekommen, den er Button genannt hat und bis heute überall hin mitnimmt!

Im letzten Jahr hat Ross dann gleich zwei Bücher veröffentlicht: Seinen Ratgeber "Gute Laune glänzt und glitzert" und sein Backbuch "Backen mit Ross".

#Unternehmergeist: B&B-Pension in England und Fan-Café

Auch im Servicebereich war Ross Antony anzutreffen: Gemeinsam mit seinem Mann Paul hatten die beiden die kleine Bed-and-Breakfast-Pension "Little Gables" von Pauls Eltern in England übernommen. Inzwischen haben sie die Pension allerdings verkauft. Auch den Traum eines eigenen Fan-Cafés erfüllte sich Ross. Allerdings hat er das "Café Chillax" 2018 wieder geschlossen, weil er es zeitlich nicht mehr geschafft hat und das Gefühl hatte, seinen Fans im Café nicht gerecht werden zu können.

#Musicaldarsteller

Ross Antony hat 1995 eine Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspiel in Guildford (GB) abgeschlossen und spielte danach bei zahlreichen Musical-Produktionen erst in Großbritannien und ab 1993 auch in Deutschland. Zu sehen war er unter anderem in "Hair" in Bremen, in "Joseph" in Essen und in "Tabaluga" in Oberhausen. Nach seiner Karriere mit Bro'Sis nahm er 2005 seine Leidenschaft für die Musical-Bühne wieder auf und spielte unter anderem die Rolle des Kaiser Rudolphs, "Sissis" Sohn, in dem Musical "Elisabeth" in Stuttgart.

#Roadtrip-Host: Reiseleiter bei der neuen SWR-Doku "Down the Road"

Ross Antony begleitet als Host der neuen SWR-Doku "Down the Road" sechs junge Menschen mit dem Down-Syndrom auf eine Abenteuerreise durch den Südwesten. "Meine Aufgabe ist die des Reiseleiters - ich möchte aber auch Freund, emotionale Stütze, ein bisschen Familie und ab und zu auch mal Spaßvogel sein", freut sich Ross auf die Zeit. Zu sehen ist die Doku ab September in der ARD-Mediathek und im SWR Fernsehen.