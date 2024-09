Neue Bücher von Katja Lange-Müller, Daniel Kehlmann, Eric Bergkraut und Anna Katharina Hahn

Die Berliner Autorin Katja Lange-Müller hat mit „Unser Ole“ ein tragisch-komisches Kammerspiel um drei Frauen und einen autistischen Jugendlichen entworfen. Ihr neuer Roman erzählt von Mutterhass und ungeliebten Kindern – spannend, rätselhaft, schonungslos.

Auch die Stuttgarter Autorin Anna Katharina Hahn begibt sich mit ihrem neuen Roman „Der Chor“ in fast schon detektivischer Manier auf unwegsames Gelände, indem sie sehr unterschiedliche Frauenfreund- und Frauenfeindschaften ausleuchtet.

Begeistert zeigt sich Bestsellerautor Daniel Kehlmann in einem Buch „Über Leo Perutz“, Und so nimmt er sich mitten im Umzug in New York Zeit für ein Gespräch über den in Vergessenheit geratenen Meistererzähler. Mit der SWR-Produktion „Nachts unter der steinernen Brücke“ ist Perutz Hauptwerk als Hörbuch erschienen.

Eric Bergkraut hat in einem Tagebuch den Sterbeprozess seiner Ehefrau, der Schweizer Schriftstellerin Ruth Schweikert dokumentiert. „Hundert Tage im Frühling“ ist ein beeindruckendes Zeugnis extremer Erfahrungen.

Musik:

Stephanie Nilles – Murder Ballads

Label: Tradition & Moderne Musikprod.