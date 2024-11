per Mail teilen

Doris Maull ist Moderatorin und Redakteurin bei SWR Kultur Aktuell und in der Diskussionssendung SWR Kultur Forum.

1982 hat Doris Maull ihr Abitur in Hamburg gemacht. Zum Studium ging sie dann ans andere Ende der Republik, nach München: Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule und der Ludwig- Maximilians Universität. Studienfächer: Diplom-Journalistik, Japanologie und Politik. Ihre erste journalistische Station war der SDR in Karlsruhe - 1991. Seit 1998 arbeitet sie beim SWR.