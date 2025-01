Verdrängte Geschichten und zweifelhafte Gäste – Das war 2024

Mit neuen Büchern von Han Kang und Walter Moers, den schönsten Büchern des Jahres und einem schwerelosen literarischen Jahresrückblick

Der Literaturnobelpreis ging dieses Jahr an die Südkoreanerin Han Kang. Wenige Tage nach der Verleihung erscheint ihr neuer Roman auf Deutsch: "Unmöglicher Abschied" erzählt von der Freundschaft zwischen zwei Frauen und von der gewaltvollen koreanischen Geschichte.

Walter Moers auf denSpuren von Edward Gorey

Mit "Käpt'n Blaubär" und dem "Kleinen Arschloch" ist der Zeichner und Autor Walter Moers berühmt geworden. In seinem neuesten Buch zeichnet Moers nicht selbst, sondern stellt einen anderen Zeichner vor, den "Großmeister des Kuriosen" Edward Gorey. Zu dessen 100. Geburtstag hat Walter Moers einen opulenten Band mit Goreys grandios gezeichneten Bildergeschichten herausgegeben.

Never judge a book by its cover?!

Die 25 schönsten deutschen Bücher zeichnet jedes Jahr die Stiftung Buchkunst aus. Seit einem Jahr ist Birte Kreft die Leiterin der Stiftung. Zeit also, mit ihr darüber zu sprechen, was ein Buch zu einem schönen Buch macht, wie man das überhaupt bewertet und warum Inhalt und Form mehr zusammenhängen, als man glaubt.

Vergessene Geschichte

"Ehefrauen für die Kolonie" forderte 1720 der Gouverneur von Französisch-Louisiana an. Im Jahr darauf legte die Baleine, ein Schiff aus Frankreich, in Louisiane an. An Bord Frauen, die in Paris am Rande der Gesellschaft lebten. Wie es den jungen Frauen in der neuen Welt erging, darüber hat Julia Malye einen packenden Roman vor einem realen historischen Hintergrund geschrieben.

Skandale, miese Laune und die Flucht ins All

Das Literaturjahr 2024 neigt sich dem Ende zu: Zwischen Diskursen und Dystopien katapultierte uns so manche Lektüre nicht nur sprichwörtlich ins All. Nina Wolf schaut auf das Literaturjahr 2024 zurück.