Mit Büchern von Miranda July, Joann Sfar, Jessica Lind und Lena Steffinger. Und 60 Jahre Verlag Klaus Wagenbach

Wagenbach Verlag feiert runden Geburtstag

„Der unabhängige Verlag für wildes Lesen" – so nennt sich stolz der Verlag Klaus Wagenbach, der dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Mit der Verlegerin Susanne Schüssler sprechen wir über dieses runde Jubiläum und wir schauen in die Zukunft.

Mütter zwischen radikaler Selbstfindung und alten Traumata

Joann Sfar ist einer der erfolgreichsten Comicautoren Frankreichs. Berühmt wurde er vor allem mit der Comic-Serie „Die Katze des Rabbiners". Jetzt zeichnet Joann Sfar in „Götzendiener" über seine Mutter, die starb, als Joann Sfar drei Jahre alt war. Was ihr Fehlen mit seinem Drang, Comics zu zeichnen zu tun hat, erforscht er in seinem neuen Band.

Um eine Mutter geht es auch bei Miranda July. Die US-amerikanische Performerin, Filmregisseurin und Autorin hat den bisher meistdiskutierten Roman des Sommers geschrieben: „Auf allen Vieren". Ein in Teilen autofiktionaler Roman über eine Frau Mitte vierzig, die aufgrund einer entflammten Leidenschaft für einen jüngeren Mann ihr Leben als Ehefrau und Mutter radikal hinterfragt und ungewöhnliche Entscheidungen trifft.

Ins Straucheln, aber aus ganz anderen Gründen, gerät die Mutter in dem Roman „Kleine Monster" von Jessica Lind: Ein Vorfall in der Schule, ein Jahrzehnte zurückliegender Unfall und die Frage, ob Kinder wirklich unschuldig sind – all das verhandelt Jessica Lind in ihrem raffiniert gebauten Text.

Wetter, das literarische Heldinnen auf dumme Gedanken bringt

Heiße Winde, Hitze, Sonne – Wetter kann einem ganz schön zu Kopf steigen. Das merken auch die Heldinnen und Helden in unseren Buchtipps für den Sommerurlaub.

Eine Stadt wartet auf eine Plage

Alle sieben Jahre wird die Stadt Paradisen von einer Plage heimgesucht – „Besuchung" heißt das dort: Krankheiten, Naturkatastrophen, Insekten oder Geister – all das kam schon mal vor. Diesen Sommer ist es wieder so weit. Die Menschen wissen nur nicht, wann genau und was sie erwartet. Von diesem Zustand zwischen Vorbereitung und Unwissenheit, Hysterie und Kommerz erzählt die Stuttgarter Comiczeichnerin Lena Steffinger in ihrem Band „Alles Gute".

Musik:

L' Impératrice – Pulsar, Odyssée & Matahri

Label: Microqlima