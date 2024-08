„Terminator: Dark Fate“- Maschine rettet Mexikanerin

Terminator – längst hat sich dieser "Cyberorganismus" in die Kinomythologie eingeschrieben – in bislang fünf Spielfilmen plus Fernsehserie, und in Gestalt von Arnold Schwarzenegger. Jetzt kommt der sechste Terminator-Film „Dark Fate“ in die deutschen Kinos. Schwarzenegger ist wieder dabei, vor allem aber die Schauspielerin Linda Hamilton, die im zweiten Terminator-Film 1991 die Figur der Sarah Connor in eine Kinoikone verwandelte.