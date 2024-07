Salzburger Festspiele eröffnen mit neuem „Jedermann“

Seit Jahren tourt der Schauspieler Philipp Hochmaier erfolgreich mit seiner Rock-Fassung „Jedermann reloaded“ durchs Land. Jetzt übernimmt er die Hauptrolle in der neuen „Jedermann“-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen. Regie führt der international renommierte Opernregisseur Robert Carsen.

Theaterkritiker Sven Ricklefs zeigt sich in SWR Kultur am Morgen sehr angetan von der Aufführung: „Dieser neue „Jedermann“ nimmt das Stück in seinem Kern und damit auch in seinem moralischen Charakter sehr ernst und ist sehr süffig inszeniert.“