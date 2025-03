„Into the fire“ - Musiktheater von Jake Heggie in Koblenz

Die Mutter aller Fernsehfastnacht „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ feiert in diesem Jahr ihr 70jähriges Bestehen. Von Generation zu Generation werde das „Mainz bleibt Mainz“-Schauen weitergegeben. Kabarettist und Moderator Lars Reichow selbst kann sich in seiner Kindheit noch an qualmverhangene Sitzungen in schwarz-weiß erinnern, als im kurfürstlichen Schloss zu Mainz noch geraucht werden durfte.