Die Badische Landesbühne ist ständig auf Tour: Sie spielt in kleinen Städten und Gemeinden – dort, wo es sonst kaum kulturelle Angebote gibt. Sechzehn Partnergemeinden bereist das Ensemble aus Bruchsal mit dem Bus, von Bad Friedrichhall über Mosbach und Osterburken bis Wertheim.

Das Publikum ist dankbar für dieses Engagement. Für die Schauspieler und das technische Team bedeutet das: ständig unterwegs sein. Morgens wird in Bruchsal geprobt, am Nachmittag steigen dann alle zusammen in den Theaterbus, diesmal steht ein Auftritt in Bretten auf dem Programm: „Über Menschen“ nach dem Bestsellerroman von Juli Zeh.

Nadine Pape (Dora) und Martin Behlert (Gote) von der Badischen Landesbühne im Stück „Über Menschen“. Pressestelle Badische Landesbühne | Manuel Wagner

Feste Stamm-Plätze im Theater-Bus

Die Fahrt nach Bretten dauert nur etwa eine halbe Stunde, aber die Mitarbeitenden der Badischen Landesbühne müssen manchmal auch rund zwei Stunden fahren, um ihre Aufführungsorte zu erreichen. Auf vielen Sitzen im Theaterbus liegen Kissen und Decken.

Im Bus haben alle ihre festen Stamm-Plätze. SWR Marie-Dominique Wetzel

Am Spielort riecht es nach Turnmatten und Sportschuhen

Der Theaterbus hält in Bretten vor der Stadtparkhalle. Eine typische Mehrzweckhalle. An den Wänden hängen Basketball-Körbe. Die Bühne ist bereits aufgebaut, gerade werden die letzten Scheinwerfer montiert. Alle im Team sind perfekt aufeinander eingespielt, die Stimmung ist gut. Im Gang stehen große Kleiderkisten, für jede Rolle eine.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler ziehen sich in den Garderoben um. Es riecht etwas muffig nach Turnmatten und Sportschuhen. In einem kleinen Nebenraum richtet sich gerade die Maskenbildnerin ein:

Im Gang der Stadtparkhalle Bretten stehen große Kleiderkisten – für jede Rolle eine. SWR Marie-Dominique Wetzel

Die Ortswechsel beeinflussen auch die Art der Inszenierung

Um 19 Uhr gibt André Becker eine kurze Einführung in das Stück. Er ist seit letzter Spielzeit Chefdramaturg an der Badischen Landesbühne. Das Spielen an ständig wechselnden Orten für viele unterschiedliche Menschen hat auch Auswirkungen auf die Art zu inszenieren, findet André Becker.

An dem Abend sind alle 290 Plätze verkauft. Das ist nicht immer so. Manchmal spielt die Badische Landesbühne auch nur vor 20 Leuten. Nach knapp zwei Stunden ist die Aufführung zu Ende. Noch während die letzten Zuschauerinnen und Zuschauer die Halle verlassen, wird schon mit dem Abbau begonnen. Jeder Handgriff sitzt. Jetzt wollen alle so bald wie möglich nach Hause.

Die Badische Landsbühne 1953 mit dem Bus unterwegs im Neckartal. Pressestelle Badische Landesbühne | Heinz Kemter

Trotz Mehraufwand: die Schauspieler arbeiten gerne an der Badischen Landesbühne Bruchsal und sie sind sich sicher: die vielen gemeinsamen Fahrten schweißen das Ensemble auf besondere Weise zusammen.