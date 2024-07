per Mail teilen

Der Sommer ist die Zeit der großen Klassikfestivals. Liebhaber satter Sinfoniesounds zieht es zur Waldbühne in Berlin, Wagnerianer pilgern zum neuen „Tristan“ auf den grünen Hügel von Bayreuth und Fans spektakulärer Inszenierungen freuen sich auf den Bregenzer „Freischütz“. Wir haben uns den Festspiel-Sommer angeschaut und informieren, wo man die Highlights auch von zu Hause verfolgen kann.

Der Ausklang der Spielzeit ist bei den Berliner Philharmonikern alljährlich ein großes Spektakel: Seit 40 Jahren spielt das Orchester zu Beginn des Sommers auf der Waldbühne im Olympiapark Berlin.

2024 musizierten die Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko. Auf dem Programm: Mussorgski, Ravel und Prokofjews Klavierkonzert Nr. 1 mit Yuja Wang als Solistin. Was zum Abschluss natürlich nicht fehlen darf: „Berliner Luft“ von Paul Lincke. Das Video gibt’s in der ARD Mediathek.

Die Eröffnung des Rheingau Musik Festivals stand in diesem Jahr ganz im Zeichen von Bedřich Smetana, dessen 200. Geburtstag wir feiern. Da darf natürlich seine berühmte „Moldau“ aus dem Zyklus „Má vlast“ („Mein Vaterland“) nicht fehlen.

Daneben spielte das hr-Sinfonieorchester im Kloster Eberbach unter der Leitung von Alain Altinoglus Dvořáks Violinkonzert – mit Solist Christian Tetzlaff. Die Aufnahme ist in bei ARD Klassik verfügbar.

Während in Eltville die Tschechen regieren, sind es in Lübeck die Granden aus Wien: Alan Gilbert dirigierte zum Start des Festivals Mozarts Klavierkonzert Nr. 25 mit Solist Emanuel Ax am Klavier und im Anschluss Mahlers Sinfonie Nr. 5.

3sat hat die Eröffnung übertragen, sie steht in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Weitere Konzerte werden im Rahmen des ARD Radiofestivals gesendet.

Aix-en-Provence ist im Sommer eine Reise wert. Vor allem, wenn im ehemaligen Bischofspalast und im Theater internationale Gaststars die großen Werke des Opernrepertoires zur Aufführung bringen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / DUMONT Bildarchiv | Elan Fleisher

Strahlender Sonnenschein, zirpende Zikaden und der Geruch von Lavendel und Zypressen: Aix-en-Provence ist immer eine Reise wert, aber vor allem im Juli, wenn das Festival d’Aix in vollem Gange ist.

Traditionell wird hier alljährlich eine Mozart-Oper neu inszeniert, aber die großen Highlights im Jahr 2024 sind wohl eher die Kafka- und Puccini-Jubiläen: Daniele Rustioni dirigiert „Madama Butterfly“, Barrie Kosky inszeniert die „Kafka-Fragmente“ von György Kurtág.

ARTE überträgt „Madama Butterfly“ am 13. Juli live im Fernsehen, außerdem die Neuinszenierungen von Rameaus „Samson“ (dirigiert von Raphaël Pichon) und Glucks „Iphigenie“-Opern (dirigiert von Emmanuelle Haïm). Alle Titel sind im Anschluss auch inbei ARD Klassik verfügbar.

Dirigent Simon Rattle hat für das diesjährige Konzertwochenende in München Auszüge aus Richard Wagners „Walküre“ aufs Programm gesetzt. Nach der Pause folgt Brahms‘ 2. Sinfonie. Der Bayerische Rundfunk überträgt das Konzert live im ARD Radiofestival und zeitversetzt im Fernsehen und auf BR-Klassik.

Ebenfalls übertragen wird das Konzert mit Lahav Shani und Anne-Sophie Mutter am 13. Juli. Zauberhaft wird's hier mit Webers „Oberon“-Ouvertüre, dem „Zauberlehrling“ von Dukas, Strawinskys „Feuervogel“ und Ausschnitten aus den Filmmusiken von John Williams, darunter „Harry Potter“.

Kein anderes Festival erstreckt sich über so eine weite Fläche wie das RheinVokal-Festival am Mittelrhein. Eines der Highlights in diesem Jahr: Das SWR Vokalensemble präsentiert unter der Leitung von Yuval Weinberg Musik von Komponist*innen wie Arnold Schönberg, Menachem Wiesenberg und Yehezkel Braun. Wir bei SWR Kultur sind live dabei im ARD Radiofestival.

Bevor die Romantiker Wagner huldigten, war da Carl Maria von Weber. Seine große Oper „Der Freischütz“ ist in diesem Jahr das Highlight der Bregenzer Festspiele. Eins sei schon vor der Premiere verraten: Das Bühnenbild wird einmal mehr – Bregenz verpflichtet – ein absoluter Hingucker.

3sat überträgt die Neuinszenierung am 31. August.

Vor 100 Jahren starb Giacomo Puccini, aber seine Opern werden bis heute weltweit rauf und runter gespielt. Das Orchester des Teatro la Fenice huldigt dem großen Opernkomponisten mit einem Galakonzert auf dem Markusplatz in Venedig.

Tourist*innen müssen seit neuestem Eintritt zahlen, wenn sie die Innenstadt von Venedig besichtigen wollen. Bei der Puccini-Gala des ansässigen Opernhauses begeistert aber auch die Übertragung das Publikum an den Empfangsgeräten. IMAGO IMAGO / Rolf Poss

Gespielt werden Auszüge aus „Tosca“, „Madama Butterfly“ und „Turandot“, aber auch Werke von Verdi, Wagner, Ravel und Gershwin – dessen „Rhapsody in Blue“ vor 100 Jahren uraufgeführt wurde – stehen auf dem Programm. ARTE Concert überträgt das Konzert am 20. Juli.

Der Sommer 2024 ist kein gewöhnlicher Sommer in Paris, dank der Olympischen Sommerspiele 2024. Auch das diesjährige Concert de Paris, das traditionell am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli stattfindet, steht ganz im Zeichen von Olympia.

Paris ist aktuell im Olympia-Fieber. Am 14. Juli fiebern unter anderem Khatia Buniatishvili, Lang Lang und die Streicher-Brüder Renaud und Gautier Capuçon mit. IMAGO IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Vor dem Eiffelturm versammelt sich ein Who is Who der Klassikwelt: Khatia Buniatishvili, Lang Lang, Renaud und Gautier Capuçon und Nadine Sierra – das Ganze unter der musikalischen Leitung von Cristian Macelaru.

Das Erste überträgt das Konzert am 22. Juli.

Andreas Schager und Camilla Nylund trinken in diesem Sommer den Liebestrank. Sie singen unter der Leitung von Semyon Bychkov die Titelpartien in der Bayreuther Neuinszenierung von „Tristan und Isolde“. Regie führt der Isländer Thorleifur Örn Arnarsson. BR-Klassik überträgt die Premiere live aus dem Festspielhaus als Livestream. Im Radio gibt's den „Tristan“ im ARD Radiosommer.

Ein weiteres Highlight: Der besonders radiotaugliche Bayreuther „Ring“, in diesem Jahr dirigiert von Simone Young, ist ebenfalls Teil des diesjährigen ARD Radiosommers.

Und nochmal Puccini im Jubiläumsjahr: Natürlich darf da auch die große Oper über das Künstlerleben nicht fehlen. 3sat überträgt am 10. August „La Bohème“ aus der Arena in Verona. Das Video ist im Anschluss in ARD Klassik verfügbar.

Regie bei der Neuinszenierung führt der Schriftsteller und TV-Journalist Alfonso Signorini, der israelische Dirigent Daniel Oren leitet das Festspielorchester durch Puccinis unvergessliche Arien und Duette.

Die Arena di Verona bietet Opernfans eine einmalige Kulisse für große Opernmomente. In diesem Jahr geht's natürlich nicht ohne Giacomo Puccini. IMAGO IMAGO / ZUMA Press

Wer im AUgust auch mal eine Auszeit von all dem Puccini und Wagner braucht, der sollte einen Blick an die Salzach riskieren: ARTE überträgt „Les Contes d’Hoffmann“, inszeniert von Mariame Clément und dirigiert von Marc Minkowski. Die Hauptrolle singt der Franzose Benjamin Bernheim. Am 16. August live im Fernsehen und auf ARTE Concert.

Ebenfalls übertragen ARTE und der BR das konzertante Doppel von Nonos „Il canto sospeso“ und Dallapiccolas „Il prigioniero“.

3sat bietet im Rahmen des Festspielsommers am 24. August darüber hinaus die Oper „Der Spieler“ von Sergej Prokofjew. Timur Zangiev dirigiert der Wiener Philharmoniker, Peter Sellars führt Regie. Es singen unter anderem Sean Panikkar und Asmik Grigorian.

Ohne „Pomp and Circumstance“ geht's freilich nicht. Die BBC Proms enden in diesem Jahr mit einem Konzert mit der herausragenden Sopranistin Angel Blue. IMAGO IMAGO / robertharding

Zu Ende geht der Festspielsommer 2024 in London: Zum Abschlusskonzert der BBC Proms begrüßen das BBC Symphony Orchestra, der BBC Symphony Chorus und die BBC Singers unter der Leitung von Sakari Oramo die amerikanische Sopranistin Angel Blue und den englischen Pianisten Stephen Hough. Auf dem Programm: Einmal mehr Puccini, aber auch Fauré, Saint-Saëns und – selbstverständlich – das obligatorische „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar.

3sat überträgt einmal mehr zum Ausklang des Festspielsommers. Im Radio ist das Konzert (und einige mehr) Teil des ARD Radiofestivals.