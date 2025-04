Debussys „Clair de lune“: Beliebt im Hip-Hop, Rock und Pop

per Mail teilen

Claude Debussys „Clair de lune” zählt nicht nur zu den bekanntesten Stücken des Komponisten, sondern zu den bekanntesten Werken der gesamten klassischen Musik. Da verwundert es nicht, dass es auch als „Sample“ äußerst beliebt ist. Sei es im Rock, Pop oder Hip-Hop.

Menahem Pressler spielt Debussys „Claire de lune”

Debussy: Clair de lune | Menahem Pressler, piano

Das Computerspiel Opera Fatal

Ich war zehn Jahre alt. Mein Lieblings-Computerspiel hieß Opera Fatal. Tag und Nacht stromerte ich durch ein geheimnisvolles virtuelles Opernhaus auf der Suche nach einer verlorengegangenen Partitur.

Foyer, Bühne, Werkstatt, Schnürboden, Garderoben, Kantine: Alle Räume musste ich erkunden, immer begleitet von einem stimmungsvoll passenden Game-Soundtrack. Und betrat ich den Orchestergraben, erklang immer der gleiche Klangteppich.

Debussy sorgt für die passende Atmosphäre

Szenenwechsel, zehn Jahre später: Ich studiere Musikwissenschaft und stolpere beim Partiturstudium für eine Hausarbeit plötzlich über dieselbe Musik.

Im zweiten Satz aus Claude Debussys symphonischen Skizzen „La Mer“ von 1905 begegnet mir tatsächlich der Orchestergraben aus meinem Computerspiel. Da hat sich also die Gaming-Welt an einem knapp 100 Jahre alten Musikstück bedient.

Das Royal Concertgebouw Orchestra spielt „La Mer“

Debussy: La mer | Bernard Haitink and the Royal Concertgebouw Orchestra

„Clair de lune” als ikonisches Sample

Auch Debussys wohl berühmtestes Stück „Clair de lune” aus der „Suite Bergamasque” ist Teil mehrerer Videospiel- und Filmsoundtracks geworden. Genauso wie es zum ikonischen Sample in etlichen Stücken der Popmusik wurde, zum Beispiel in „Angelica” der englischen Trip-Hop-Band Lamb oder auch in „Pays Imaginaire” des französischen Duos Polo & Pan:

Angelica

Debussy zu sampeln, scheint besonders in unserem noch jungen Jahrtausend in Mode geraten zu sein. Aber auch schon der Psychodelic Rock der 1970er-Jahre hat sich bei dem französischen Komponisten bedient, wie die Band Fantasy, die in „What's next” den Anfang, von „Clair de lune” zitiert.

Auch andere Kompositionen von Claude Debussy wie seine Arabesque begeistern ganz offensichtlich die Popwelt. Das beweist unter anderem Alicica Keys in „Like the Sea”:

Like the Sea

Mit Debussys Musik Atmosphäre erzeugen

Warum eignet sich Debussy so gut zum Sampeln in Soundtracks und Popmusik? Vielleicht, weil der Komponist schon damals genau wusste, wie man mit Klängen Stimmungen erzeugt, Atmosphären einfängt?

Ob „La Mer“ oder „Clair de lune”: Die impressionistische Musik von Claude Debussy eignet sich wunderbar, um eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen. IMAGO UIG, World History Archive

Nicht umsonst wird Debussys Musik oft mit den Malereien der Impressionisten in Verbindung gebracht. Und offensichtlich ist genau das noch 100 Jahre später für die Popwelt interessant, die auch gerne mit Atmosphären spielt.