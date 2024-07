RheinVokal. Festival am Mittelrhein

Nigun. Hebräische Chormusik

Dov Carmel / Yehezkel Braun:

Uri Tsafon / Aus dem Hohelied

Erhebe Dich, Nordwind

Yehezkel Braun:

Shir Hashirim / Hohelied

Gil Aldema:

Tsur mischelo achalnu / Der Herr ist mein Fels

Shiri Riseman:

Chidot / Rätsel

Yehezkel Braun:

Vayimalet Kayin / Als Kain flüchtete

Ödön Pàrtos:

Hamawdil / Shabbatlied

Menachem Wiesenberg:

4 jiddische Lieder nach Abraham Sutzkever (UA)

Yehezkel Braun:

D'ror Yikra / Shabbatlied

Aharon Harlap:

Akeidat Yitzchak / Die Bindung Isaaks

Tzvi Avni:

Mizmorei tehilim / Psalm Canticles

SWR Vokalensemble

Leitung: Yuval Weinberg

(Liveübertragung aus dem Kurfürstlichen Schloss Koblenz)



Aldeburgh Festival

Judith Weir:

Fragile

Michael's Strathspey

Franz Schubert:

Sonate A-Dur D 959

Judith Weir:

Chorale, for Steve

Franz Schubert:

Sonate B-Dur D 960

Steven Osborne (Klavier)

(Konzert vom 16. Juni 2024 in der Snape Maltings Concert Hall Snape)