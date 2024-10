Selbstverständlich inklusiv – Festival „Grenzenlos Kultur“ in Mainz eröffnet

Schon seit 1997 stehen beim Mainzer Theaterfestival „Grenzenlos Kultur“ Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen auf der Bühne. Seitdem ist inklusives Theater immer professioneller geworden. Eröffnet wurde die 26. Ausgabe mit „Der Schimmelreiter / Hauke Haiens Tod“ vom Deutschen Theater und dem Theater Rambazamba.

Heute ist das einfach ein wohl kuratiertes Festival, das ungewöhnliche Kunst zeigt und deswegen auch sein Publikum findet. Gar nicht unbedingt, um mal zu gucken, ob die behinderten Menschen da auch was leisten können. Sondern man weiß, dass man tolle Stücke zu sehen bekommt, die im günstigsten Fall ästhetisch innovativ sind.

„Grenzenlos Kultur“ ist Deutschlands ältestes Festival für inklusive Kunst. Eröffnungsinszenierung der 26. Ausgabe ist „Der Schimmelreiter / Hauke Haiens Tod“ vom Deutschen Theater und dem Theater Rambazamba. Pressestelle Staatstheater Mainz | ©Armin Smailovic

Koproduktion vom Deutschen Theater und Theater Rambazamba

Zwei der wichtigsten Bühnen Berlins haben bei „Der Schimmelreiter / Hauke Haiens Tod“ zusammengearbeitet: Das renommierte Deutsche Theater und das Rambazamba, eines der ersten inklusiven Theater weltweit.

Gemeinsam erzählen sie die Geschichte von Wienke, der Tochter des Deichgrafen Hauke Haien aus Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“. Bei Storm ist Wienke nur eine Randfigur, ein irgendwie sonderbares Mädchen, das von seiner Umwelt als schwachsinnig abgestempelt wird.

Wie im Roman von Andrea Paluch und Robert Habeck nimmt Tocher Wienke in der Theaterproduktion „Der Schimmelreiter / Hauke Haiens Tod“ eine tragende Rolle ein. Pressestelle Staatstheater Mainz | ©Armin Smailovic

Moderne „Schimmelreiter“-Fortsetzung von Andrea Paluch und Robert Habeck

Eine tragende Rolle spielt Wienke hingegen im Roman „Hauke Haiens Tod“ von Andrea Paluch und deren Mann, Vizekanzler Robert Habeck. 2001 ist das Buch erschienen, das die Geschichte nach der verheerenden Sturmflut und Hauke Haiens Tod fortschreibt.

Regisseur Jan-Christoph Gockel, der lange Hausregisseur am Mainzer Staatstheater war, hat die Rolle der Wienke doppelt besetzt, mit zwei Schauspielerinnen vom Rambazamba Theater. Die anderen Figuren sind „mixed abled“, also Schauspielerinnen und Schauspieler mit und ohne Beeinträchtigung.

Alle Vorstellungen des Festivals bereits ausverkauft

Ihre mitreißende, oft komische, oft unheimliche Inszenierung wird vom Publikum im ausverkauften Theater mit großem Applaus gefeiert. Auch die anderen Vorstellungen der diesjährigen Ausgabe von „Grenzenlos Kultur“ sind gut verkauft, freut sich Festivalleiter Andreas Meder.

Neben Schauspiel, Musik- und Tanztheaterproduktionen aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus bietet „Grenzenlos Kultur“ auch immer wieder die Möglichkeit mit den Machern und Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen.

Marcos Abranches macht seinen Körper zum Pinsel

Etwa am kommenden Mittwoch mit dem brasilianischen Performer Marcos Abranches. Dessen Arbeit namens „Körper auf Leinwand“ hält exakt das, was sie verspricht, verrät Andreas Meder: „Marcos Abranches, der in einem Stück mit seinem Körper Bilder malt und in bester Tradition der klassischen Moderne eben mit seinem Körper – der ja eigentlich ein fragiler ist, weil er körperbehindert ist, aber sich selbst zum Pinsel macht – eine tolle Aufführung gestaltet, die man sonst so nicht sehen kann.“

In seiner Tanzperformance macht Marcos Abranches seinen Körper zum Pinsel Pressestelle Staatstheater Mai z | ©Gal Oppido

„Grenzenlos Kultur“ spreche längst ein breites Publikum an, ist sich Andreas Meder sicher. Auf so etwas wie einen „Behindertenbonus“ können die Künstler und Künstlerinnen schon lange verzichten.