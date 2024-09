Staatstheater Mainz spielt „Kranke Hunde“ von Ariane Koch

Was bedeutet es, plötzlich auszufallen, in einer Leistungsgesellschaft, die nicht für kranke Menschen gemacht ist? Und was bedeutet das Kranksein in einer Gesundheitsindustrie, die vor allem Profit machen will? Das thematisiert Ariane Koch in dem Theaterstück „Kranke Hunde“. Regisseurin Blanca Rádóczy inszeniert das Stück als eine Mischung aus zynischer Fabel und Psychothriller am Staatstheater Mainz.