Tipps für die Herbstferien in Rheinland-Pfalz

Das trockene Oktoberwetter bietet ideale Bedingungen, um in den Herbstferien noch mal was an der frischen Luft zu unternehmen. Hier unsere Ausflugstipps für Rheinland-Pfalz.

Freizeitparks im Herbst

Radfahren in Rheinland-Pfalz

Wandern auf Premiumwegen und Traumschleifen

Klettersteige und Hochseilgärten

Viele Freizeitparks sind noch offen

Wer sich in den Herbstferien Urlaub nimmt oder nehmen muss, der will meist etwas mit Kindern unternehmen. Hier bieten sich natürlich die Freizeitparks in Rheinland-Pfalz an. Die haben auch im Herbst geöffnet, allerdings häufig mit eingeschränktem Angebot und Öffnungszeiten. Also unbedingt vorher auf der Internetseite informieren!

Der Eifelpark in Gondorf hat während der Herbsferien freitags und samstags sogar bis 22 Uhr geöffnet und bietet neben Wildgehegen und Fahrgeschäften ein Halloween-Programm an. Auch der Holiday Park im pfälzischen Haßloch hat an den Samstagen länger geöffnet und bietet verschiedene Grusel-Events an. Manche davon sind aber erst für Jugendliche ab 16 Jahren geeignet. Im Wildpark Klotten bei Cochem gibt es am 28. und 29. Oktober ebenfalls ein Halloween-Sonderprogramm mit Feuershows und Schminken.

Garantiert gruselfrei geht es im Wild- und Erlebnispark Daun in der Eifel zu. Hier sind Hirsche, Rehe, Wildschweine, Emus, Bisons und Erdmännchen die Stars. Einen Adrenalinschub kann man sich aber auf der langen Sommerrodelbahn holen, die noch bis November geöffnet ist. Für Familien mit kleineren Kindern ist der Tolli-Park in Mayen mit seiner Kombination aus Outdoor-Erlebnispark und Indoor-Spielplatz ein geeignetes Ausflugsziel.

In begehbaren Gehegen können Besucher im Tierpark Bell unter anderem Kattas ganz nah kommen. SWR

Eine Kombination aus Fahrspaß und Naturerlebnis bietet auch der Kurpfalz-Park in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim). Neben einigen Tiergehegen und einer Greifvogelanlage können Besucher auch Spaß und Action auf der Sommerrodelbahn oder dem Kettenkarussell erleben. Und wer es exotisch mag, besucht den Tierpark Bell im Hunsrück. Hier gibt es neben Tigern, Antilopen und Affen neuerdings auch zwei Giraffen zu bestaunen.

Die schönsten Radtouren in Rheinland-Pfalz

Mit oder ohne Kinder lassen sich im "goldenen Oktober" auch noch schöne Radtouren machen. Entlang der großen Flüsse Rhein, Mosel, Saar, Ruwer und Nahe gibt es gut ausgebaute Radwege. Wer lieber querfeldein mit dem Mountainbike unterwegs ist, findet in vielen Regionen ausgewiesene MTB-Trails.

Wälder, Weinreben, Burgen und Schlösser – in der Pfalz lässt es sich nicht nur gut wandern, Radfreunde können die Region auch auf dem Radweg Deutsche Weinstraße erkunden. Die Strecke führt auf knapp einhundert Kilometern vom pfälzischen Bockenheim ins französische Wissembourg - dem Tor zum Elsass.

Für sportliche Radfahrer oder Besitzer von E-Bikes ist der 60 Kilometer lange Maare-Mosel-Radweg eine lohnende Tour. Er verläuft auf einer alten Bahnstrecke, die sich von Daun bis nach Bernkastel-Kues an der Mosel zieht. Die Strecke führt durch die Vulkaneifel, über Viadukte und durch ehemalige Bahntunnel. Wer nur einen Teil radeln oder nach einer Tagestour an seinen Ausgangspunkt zurückkehren möchte, kann den Service der Radbusse nutzen, die auch entlang dieser Strecke verkehren.

Weitere schöne Radtouren haben die Kollegen von SWR1 hier zusammengestellt.

Ideale Zeit zum Wandern in Rheinland-Pfalz

Neben Frühling und Frühsommer ist der Herbst eine ideale Zeit zum Wandern. Und hier zeigt sich Rheinland-Pfalz als wahres Wanderparadies mit unzähligen Premiumwanderwegen und Traumschleifen, von denen es alleine 111 im Hunsrück gibt. Und auch die Top 3 der schönsten Wanderwege Deutschlands des Jahres 2023 liegen in Rheinland-Pfalz. Wer im Internet sucht, findet garantiert in seiner gewünschten Region und für seine Ansprüche die passende Tour.

ARD-Mediathek: Die schönsten Wanderwege in Pfalz, Hunsrück und Eifel

Wer beim Wandern möglichst viel Herbstsonne einfangen will, dem seien die "Hiwweltouren" in Rheinhessen empfohlen. Das sind Rundwege, die man gemütlich an einem Tag laufen kann und die über sanfte Hügel meist durch offene Landschaften, Weinberge und Felder führen. Sehr abwechslungsreich sind die 2022 neu eröffnete "Hiwweltour Eichelberg" oder die "Hiwweltour Heideblick", beide mit tollen Ausblicken und schönen Rastmöglichkeiten.

Und nicht zu vergessen das Wanderparadies Pfälzerwald mit seinen meist ehrenamtlich bewirteten Pfälzerwald-Hütten, in denen man bei regionalen Speisen und Weinen gemütlich rasten kann.

Klettersteige und Hochseilgärten

Für sportlich ambitionierte Menschen bieten einige Klettersteige und Hochseilgärten in Rheinland-Pfalz die willkommene Herausforderung im Urlaub. Hier wären zu nennen:







Doch Vorsicht! Immer wieder kommt es an solchen Klettersteigen zu Unfällen, weil sich Wanderinnen und Wanderer überschätzen. Der Mittelrhein-Klettersteig Boppard gilt als einer der wenigen alpinen Klettersteige nördlich der Alpen. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und eine gute Kondition sind Mindestvoraussetzungen für die Tour. Wichtig ist auch die richtige Ausrüstung wie Helme und Klettergurte. Diese kann man in der Umgebung solcher Klettersteige meist leihen.

Eine Alternative zu den felsigen Klettersteigen sind Kletterparks oder Hochseilgärten im Wald. Diese gibt es in unterschiedlicher Größe inzwischen an zahlreichen Orten im Land. Eine gute Übersicht für Rheinland-Pfalz gibt es hier.