per Mail teilen

Zwischen Bäumen und Hügeln im Wald bei Wolfstein im Kreis Kusel kann man Murmeln rollen lassen. Und zwar auf mehreren Murmelbahnen aus Holz. Ein Spaß für Kinder und Erwachsene.

Idyllisch im Wald bei Wolfstein liegt der kleine Laufhauser Weiher. Überall hört man Vögel zwitschern und das Rauschen der Bäume. Und manchmal hört man kleine Murmeln auf Holz kullern. Denn hier am Weiher stehen fünf Murmelbahnen - kürzere und längere. Eine ist zum Beispiel spiralförmig in einen dicken alten Baumstamm geschnitzt. Auf anderen Bahnen gibt es scharfe Kurven und sogar Wettrennen von Kugeln sind möglich.

Eine der fünf Waldmurmelbahnen am Laufhauser Weiher bei Wolfstein. Sie steht am Hang zwischen Bäumen. SWR

Zu finden ist die Waldmurmelbahn in der Nähe der Jugendherberge in Wolfstein. Da gibt es einen Wanderparkplatz, wo man zum Beispiel parken kann. Von dort aus geht es dann knapp 500 Meter einen steilen Berg hoch zur Murmelbahn.

Murmelbahn Wolfstein: Kugeln gibt's in altem Kaugummi-Automat

Wer selbst keine Murmel dabei hat, kann sich beispielsweise direkt am Laufhauser Weiher eine dicke Murmel aus Holz ziehen: an einem umgebauten roten Kaugummi-Automaten. Die Kugeln kosten 1 Euro, die Münze unbedingt passend mitbringen. Übrigens: Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Die Wolfsteiner Murmelbahnen sind das ganze Jahr geöffnet.

Alle Bahnen sind aus Holz, einem Naturprodukt. Es kann somit auch mal holpern oder haken oder Kugeln fallen aus der Bahn und rollen den Berg runter. Dann einfach von vorne anfangen und wieder Spaß haben. Wichtig zu wissen: Gerade im Herbst und Winter muss man hier etwas aufpassen, weil es durch das ganze Laub auf dem Boden rutschig sein kann.

https://www.facebook.com/watch/?v=1033954854414572

Auf einen Blick: die Waldmurmelbahn bei Wolfstein - Fünf Murmelbahnen stehen am Laufhauser Weiher im Wald bei Wolfstein. Zu finden in der Nähe der Jugendherberge. - Parken kann man zum Beispiel am Wanderparkplatz bei der Jugendherberge. Von dort sind es circa 500 Meter bis zur Murmelbahn. Wichtig: Es geht einen steilen Berg hoch. - Murmeln gibt es direkt am Weiher. Da steht ein umgebauter Kaugummi-Automat. An dem kann man sich für 1 Euro eine Holzmurmel ziehen. Übrigens: Geld passend mitbringen. Die Kugel kann man später behalten. - Wer Lust hat, kann nach dem Murmelm noch durch den Wald wandern: vom Laufhauser Weiher auf den Königsberg. Da gibt’s unter anderem noch eine Murmelbahn. - Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Die Murmelbahnen sind das ganze Jahr über erreichbar.

Wanderung zum Königsberg

Am Laufhauser Weiher gibt es auch Möglichkeiten, um eine kleine Pause einzulegen, zum Beispiel an einem Tisch mit Bänken. Und wer dann nach dem Murmeln am Weiher noch nicht genug hat, kann ein bisschen durch den Wald wandern, rauf auf den Königsberg. Laut Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist das der höchste Berg der VG. Auf dem Königsberg stehen ein majestätische Thron samt königlicher Tafel und es gibt dort noch eine weitere Murmelbahn.