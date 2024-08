Im Zuge der Speedweek wird diese Woche mehr geblitzt und so könnt ihr am besten Sternschnuppen über RLP sehen. Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss! Soo, das war's für heute! Ich hoffe, ihr seid gut informiert und unterhalten. Ich sage tschüss für heute an dieser Stelle! Morgen bin ich wieder ab 6 Uhr für euch da!

9:45 Uhr Auflösung Quiz Auch, wenn einige FCK-Fans schon mehr als laut darüber nachgedacht haben: Bis jetzt zeigt der Rote Teufel in den Straßen Kaiserslauterns noch nicht an, ob die Straße überquert werden darf oder nicht. Andere Kommunen sind da weiter - neben den genannten zum Beispiel auch Neustadt an der Weinstraße (Weinprinzessin), Frankenthal (Strohutfestmännchen) und Landau (Dromedar). Den Anfang machte Mainz: Seit 2016 gibt es dort die Mainzelmännchen-Ampeln. dpa Bildfunk Andreas Arnold

9:30 Uhr So soll in Kaiserslautern die Wartezeit auf Therapieplätze verkürzt werden Wer einen Therapieplatz braucht, muss teils mehrere Woche oder gar Monate warten. Am Pfalzklinikum in Kaiserslautern will man nun mit einem Projekt versuchen, diese Wartezeit deutlich zu verkürzen. Wie das funktionieren soll, erfahrt ihr hier:

9:15 Uhr Warum werden manche Körperteile schneller braun? Manche Leute werden sofort braun in der Sonne, andere eher rot - ich gehöre da zur zweiten Kategorie. Was ich mich aber auch schon gefragt habe: Wie kommt es, dass manche Körperteile schneller braun werden als andere, obwohl sie etwa gleich lange in der Sonne sind? Unterschenkel zum Beispiel werden eher langsam braun. Die Wissenschaft hat da noch keine endgültige Antwort drauf. Es könnte aber was mit der Dicke der Haut zu tun haben! Wissenschaft sucht mögliche Gründe Warum werden unterschiedliche Körperstellen unterschiedlich braun? Im Sommer wollen viele Menschen ihre Haut möglichst gleichmäßig bräunen. Doch warum nehmen manche Körperstellen schneller Farbe an als andere? Die Wissenschaft ist unsicher. 9:00 Uhr SWR1 Rheinland-Pfalz SWR1 Rheinland-Pfalz

8:45 Uhr Das war die NATURE ONE 2024 Auf der früheren Raketenstation Pyda im Hunsrück fand am Wochenende zum 28. Mal das Elektro- und Technofestival NATURE ONE statt. Nach dem Anreise-Chaos am Freitag - das Campinggelände war aufgeweicht und für Neuanreisende gesperrt worden - zogen Veranstalter, Polizei und Deutsches Rotes Kreuz am Ende ein positives Fazit. Die Highlight-Bilder seht ihr hier in unserem Instagram-Reel:

8:30 Uhr Das ist an einem 5. August passiert 2014: Die Deutsche Bahn beginnt mit dem Aushub für den umstrittenen Tiefbahnhof Stuttgart 21. Der bestehende Kopfbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt soll unterirdisch zum Durchgangsbahnhof umgebaut werden. Die Kosten steigen über die Jahre immer weiter. Aktuell gehen die Verantwortlichen von 11,5 Milliarden Euro aus. 1962: Die amerikanische Schauspielerin Marilyn Monroe wird tot aufgefunden. Eine Obduktion ergibt, dass sie an einer Überdosis Medikamente starb. Sie gilt als eine der populärsten und meistfotografierten Frauen des 20. Jahrhunderts. 1888: Bertha Benz setzt sich ohne Wissen ihres Mannes Carl Benz in dessen Erfindung. Sie fährt mit dem Automobil über 100 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim. Es ist die erste Überlandfahrt mit einem Auto und trägt wesentlich zu seiner Bekanntheit bei.

7:00 Uhr Quiz: Welche Fußgängerampel gibt es nicht? Auf den Tag genau 110 Jahre ist es her, dass in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio die erste elektrische Verkehrsampel der Welt installiert wurde. Sie hatte nur eine rote und eine grüne Lampe - bis zur Gelbphase dauerte es noch bis 1922. Weitere zwei Jahre später kamen die elektrischen Ampeln auch in Deutschland an. Bis sie flächendeckend eingeführt wurde, dauerte es aber noch bis in die 1970er Jahre. Seit 1933 übrigens gibt es Fußgängerampeln, die erste davon stand in Kopenhagen. Heute zeigen sich viele Städte und Gemeinden kreativ bei den Anzeige-Figuren - auch in Rheinland-Pfalz. Ich will von euch wissen: Welche Ampelfiguren gab es in RLP noch nicht? Mainzelmännchen in Mainz Karl-Marx-Figur in Trier Roter Teufel in Kaiserslautern Brezelbu in Speyer irrelevant: Mainzelmännchen in Mainz

irrelevant: Karl-Marx-Figur in Trier

richtige Antwort: Roter Teufel in Kaiserslautern

irrelevant: Brezelbu in Speyer Die gegebene Antwort ist

6:25 Uhr 🚒 Mehr Unfälle im Wald: Spezialfahrzeug für Rettung von Wanderern Immer wieder verunglücken Ausflügler in den Wäldern im Hunsrück. Die Rettung im teils unwägbaren Gelände kann dann für die Feuerwehren zur Herausforderung werden. Dafür hat eine Wehr sich ein spezielles Geländefahrzeug angeschafft. Bewährt hat es sich bereits: Alleine dieses Jahr war es schon neunmal im Einsatz. Wie das Vehikel den Einsatzkräften hilft und was ein Experte Wanderern empfiehlt, damit sie gar nicht erst in eine brenzlige Lage kommen, hat meine Kollegin Jana Hausmann vom Studio Koblenz für euch zusammengetragen: Herrstein Knochenbrüche, Abstürze und Kreislaufprobleme Mehr Unfälle: Spezialfahrzeug hilft Feuerwehr im Hunsrück, Wanderer zu retten Immer wieder verunglücken Menschen bei Wanderungen, Spaziergängen oder Fahrradtouren im Wald. Für die Feuerwehren wird die Rettung dann stellenweise zur Herausforderung. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:20 Uhr Das gibt es heute aus Deutschland und die Welt In Kambodscha fällt der Startschuss für den Bau des umstrittenen Funan Techo Canals. Der Wasserweg soll künftig die Hauptstadt Phnom Penh direkt mit den Häfen des Landes im Golf von Thailand verbinden. Der 180 Kilometer lange Kanal am Mekong wird von China finanziert, das dafür im Gegenzug Nutzungsrechte erhalten soll. In Würzburg soll heute das Urteil im Prozess gegen einen 15-jährigen Jugendlichen wegen Mordes an einem 14-Jährigen verkündet werden. Der Deutsche soll sein Opfer am 8. September 2023 auf einem Schulgelände der fränkischen Kleinstadt Lohr am Main mit einem Kopfschuss getötet haben. Er räumt die Tat ein. Die Öffentlichkeit ist in dem Verfahren ausgeschlossen, weil es sich ausschließlich gegen einen Jugendlichen richtet. Sorge vor der Eskalation im Nahost-Konflikt und im Gaza-Krieg. Der Iran hat gemeinsam mit verbündeten Milizen einen Vergeltungsschlag gegen Israel angekündigt. Nach Medienberichten könnte dieser ab heute ausgeführt werden. Der Iran reagiert nach eigenen Angaben auf die gezielte Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Militärs in Beirut sowie des Auslandschefs der Hamas, Ismail Hanija, in Teheran.

6:15 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Der Morgen eignet sich bei Temperaturen von 9 bis 15 Grad gut zum Lüften - und danach wird es wieder sommerlich. Nachmittags setzt sich immer häufiger die Sonne durch und das Thermometer klettert auf 24 bis 28 Grad. Das Wetter in RLP: Die neue Woche startet sonnig

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Kreistag im Rhein-Hunsrück-Kreis beschäftigt sich heute erneut mit dem Krankenhaus in Boppard. Es ist von der Schließung bedroht. Das Krankenhaus gehört zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, das seit Jahren in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist. Der Rhein-Hunsrück-Kreis sucht nach einer finanziellen Lösung, um das Krankenhaus in Boppard zu erhalten. Der Pharma-Hersteller BioNTech in Mainz stellt heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vor. Der Hersteller eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus hatte in den vergangenen Jahren stark von den Impfkampagnen profitiert und zum Teil Milliardengewinne erwirtschaftet. Davon hatte auch die Stadt Mainz profitiert.

6:05 Uhr Ein Blick auf die Straßen Im Moment scheint auf den Straßen noch alles in Ordnung zu sein. Ich drück euch die Daumen, dass es so bleibt! Wie sich die Lage auf den Autobahnen und Bundesstraßen im Land entwickelt, könnt ihr rund um die Uhr in unserem SWR-Verkehrsservice im Auge behalten: Aktuelle Verkehrsmeldungen