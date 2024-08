Die Woche in Rheinland-Pfalz beginnt sonnig - in der Vorder- und Südpfalz am Montag mit bis zu zehn Sonnenstunden. Der Morgen startet mit Temperaturen von 9 bis 15 Grad. Am Vormittag klart es von Westen her immer mehr auf und das Thermometer steigt auf 24 bis 28 Grad.