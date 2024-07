Wird das Krankenhaus in Boppard geschlossen? Die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein berät, ob sie das für den Erhalt nötige Geld zuschießt.

Ohne weitere finanzielle Zuschüsse sieht es für die das Krankenhauses in Boppard düster aus. Es gehört zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) mit insgesamt fünf Standorten. Der Klinikverbund schreibt aber schon lange rote Zahlen. Der geplante Verkauf an einen Investor hat sich zerschlagen.

Deshalb hat eine Beratungsgesellschaft einen Sanierungsplan erarbeitet - und schlägt darin vor, das Krankenhaus in Boppard zu schließen, um Geld zu sparen. Das hat in Boppard schon für Proteste gesorgt.

Rettungsplan aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis scheiterte

Zwar hat einer der Gesellschafter, eine kirchliche Stiftung, zwar zusammen mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der Stadt Boppard einen Rettungsplan für das Krankenhaus entwickelt: Demnach sollen die Stadt Boppard und der Rhein-Hunsrück-Kreis jeweils 25 Prozent und die Stiftung 50 Prozent des Defizits übernehmen. Allerdings nur als Darlehen in genau benannter Höhe, das bis Ende des Jahres befristet ist. Das reicht den Hauptgesellschaftern aber nicht.

Hauptgesellschafter fordern, dass Rhein-Hunsrück-Kreis Geld gibt

Die Hauptgesellschafter des GKM sind die Stadt Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz: Sie müssen schon mit mehreren Millionen Euro die Verluste ausgleichen, die das kommunale Krankenhauses Kemperhof schreibt. Für den Erhalt des Krankenhauses in Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis sehen sie sich nicht zuständig und wollen dafür auch kein Geld mehr geben. Aus ihrer Sicht kann man das Krankenhaus in Boppard nur erhalten, wenn der Rhein-Hunsrück-Kreis dessen Verluste ausgleicht. Und das mindestens bis Ende 2025.

Das bedeutet, dass wir jetzt weitere Schritte unternehmen müssen und langfristig die Schließung nicht verhindert werden kann.

Das sei aber nicht passiert, sagt der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung: "Das bedeutet, dass wir jetzt weitere Schritte unternehmen müssen und langfristig die Schließung nicht verhindert werden kann."

Kreistag im Hunsrück möchte mehr Zeit für Entscheidung

Nach Angaben von Landrat Volker Boch (parteilos) ist der Rhein-Hunsrück-Kreis zwar grundsätzlich bereit, auch noch mehr Geld für das Krankenhaus in Boppard zu geben, um es zu erhalten. Noch aber gibt es keinen entsprechenden Beschluss. Am vergangenen Donnerstag haben die Kreistagsmitglieder hinter verschlossenen Türen beraten, aber keine Entscheidung getroffen.

Die gerade erst gewählten neuen Kreistagsmitglieder bräuchten dafür mehr Zeit, sagt Boch. Sie würden deshalb die Stadt Koblenz und den Kreis Mayen-Koblenz bitten, mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis zu verhandeln. Doch die Zeit drängt: Nach Informationen des Südwestrundfunks machen die Banken Druck und haben dem GKM eine Frist gesetzt, die am Montag abläuft.

Betriebsrat in Boppard hofft auf Wunder

Die Betriebsratsvorsitzende im Krankenhaus Boppard, Bärbel Friedrich, sagte dem SWR, sie bete jeden Tag für das Krankenhaus Heilig Geist in Boppard. "Wir fühlen uns hier schlimm, und das seit Monaten", sagt sie. Friedrich findet, das Krankenhaus leiste gute Arbeit und sei wichtig für die Region. Das Personal in Boppard hoffe, dass die Gesellschafter dem Schließungs-Plan am Montagabend nicht zustimmen. Sondern dass es noch etwas Zeit gibt, das Krankenhaus zu retten.

Das ist das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) Zum GKM gehören insgesamt fünf Krankenhäuser. Zwei Standorte in Koblenz, das Krankenhaus in Mayen und die Krankenhäuser in Boppard und Nastätten. Es ist seit Jahren finanziell angeschlagen und sollte eigentlich an die Sana AG verkauft werden. Doch Anfang Februar 2024 scheiterten die Verhandlungen. Der Kreis Mayen-Koblenz, die Stadt Koblenz und einige kirchliche Stiftungen sind Gesellschafter des GKM. Kreis und Stadt haben deswegen seit dem Scheitern der Verhandlungen mehrere Millionen Euro in die Gesellschaft gepumpt, um diese vor der Insolvenz zu schützen. Das Gemeinschaftklinikum Mittelrhein ging 2014 aus einer Fusion des Gemeinschaftsklinikums Mayen-Koblenz mit dem Stiftungsklinikum Mittelrhein hervor. Die Zusammenarbeit zwischen kommunalen und kirchlichen Trägern galt damals als einzigartig.

2023 machten Krankenhäuser in Lahnstein und Bad Ems dicht

Sollte Boppard dicht machen, wäre das die nächste Krankenhaus-Schließung im Großraum Koblenz. Erst Ende vergangenen Jahres meldete das St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein überraschend Insolvenz an und wurde trotz aller Proteste von Beschäftigten und Bürgern innerhalb weniger Wochen geschlossen. Auch die Paracelsus-Klinik in Bad Ems konnte trotz aller Bemühungen nicht gerettet werden. Ende März 2023 stellte sie den Betrieb ein.

Wie geht es mit dem Krankenhaus in Nastätten weiter?

Zum GKM gehört auch das Krankenhaus in Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis. Dafür schlagen die Berater in ihrem Sanierungskonzept vor, es aus dem Gemeinschaftsklinikum heraus zu lösen. Voraussetzung ist, dass der kirchliche Träger des Krankenhauses, der zu den GKM-Gesellschaftern gehört, seine Zustimmung gibt.

Dieses Krankenhaus würde aber vermutlich erhalten bleiben, weil es im Landeskrankenhausplan als unverzichtbar steht. Deshalb müsste vermutlich der Rhein-Lahn-Kreis dieses Krankenhaus übernehmen.