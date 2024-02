Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: Schießt die Stadt erneut Millionen zu?

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist ein Zusammenschluss von fünf Krankenhäusern zu einem Klinikverbund und hat seinen Sitz in Koblenz. Es hat zwei Standorte in Koblenz, einen in Boppard, einen in Mayen und einen in Nastätten. Jährlich werden mehr als 56.000 stationäre Patienten sowie rund 125.000 ambulante Patienten versorgt. Träger der Krankenhäuser ist seit 2014 die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH.

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein hat sechs Gesellschafter. Die Stadt Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz sind die zwei kommunalen Gesellschafter des Klinikverbunds. Dazu kommen noch die Stiftung Evangelisches Stift St. Martin Koblenz, die Stiftungen Hospital zum Heiligen Geist Boppard, das Seniorenhaus zum Heiligen Geist Boppard und die Diakoniegemeinschaft Paulinenstift Wiesbaden mit jeweils unterschiedlichen Anteilen.