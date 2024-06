Rhein-Hunsrück-Kreis unterstützt Krankenhaus Boppard finanziell

Der Kreistag in Simmern hat beschlossen, die Verluste des Krankenhauses Boppard für den Rest des Jahres anteilig auszugleichen. Bedingung: Auch die Stadt und Stiftung müssten mitmachen.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis nimmt mit der Entscheidung einen wichtigen Schritt zur Rettung des Krankenhauses. Sollten auch die Stadt Boppard und die Stiftung Heilig Geist der Zahlung zustimmen, dann ist der Krankenhausstandort in Boppard zumindest bis zum Ende des Jahres gesichert. Wie hoch der Verlust ist, den die drei ausgleichen müssen, ist nicht öffentlich bekannt. Der Kreis hat sich gegenüber den Gesellschaftern zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Laut einer Vorlage des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Roland Berger, das dem SWR vorliegt, lag das Defizit des Krankenhauses in Boppard im Jahr 2023 bei rund 2 Millionen Euro. Vorausgesetzt alle stimmen zu, würden die Stadt Boppard und Rhein-Hunsrück-Kreis jeweils 25 Prozent und die Stiftung 50 Prozent des Defizits übernehmen.

Kreisräte gewinnen Zeit für eine bessere Lösung

Die Kreisräte erkaufen sich damit vor allem Zeit, eine tragfähige Lösung für die Zukunft des Krankenhauses zu finden. Denn für die Kreisräte ist ebenfalls klar, dass sie nicht dauerhaft Geld in das Krankenhaus stecken wollen, obwohl sie das Ziel haben, das Krankenhaus zu erhalten. Gesellschafter im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) wollen sie ebenfalls nicht werden.

Landrat Volker Boch sagte, die Kreisverwaltung wolle jetzt weitere Gespräche zur Zukunft des Krankenhauses in Boppard führen. Dabei sei unklar, ob diese Zukunft innerhalb oder außerhalb des GKM-Klinikverbunds ist. Außerdem betonte Boch, dass der Beschluss jetzt kein Blankoscheck für das GKM sei. Er sei außerdem "guter Dinge", dass auch Stadtrat und Stiftungskuratorium dem Plan zustimmen.

Das ist das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) Zum GKM gehören insgesamt fünf Krankenhäuser. Zwei Standorte in Koblenz, das Krankenhaus in Mayen und die Krankenhäuser in Boppard und Nastätten. Es ist seit Jahren finanziell angeschlagen und sollte eigentlich an die Sana AG verkauft werden. Doch Anfang Februar 2024 scheiterten die Verhandlungen. Der Kreis Mayen-Koblenz, die Stadt Koblenz und einige Stiftungen sind Gesellschafter des GKM. Kreis und Stadt haben deswegen seit dem Scheitern der Verhandlungen mehrere Millionen Euro in die Gesellschaft gepumpt, um diese vor der Insolvenz zu schützen. Das Gemeinschaftklinikum Mittelrhein ging 2014 aus einer Fusion des Gemeinschaftsklinikums Mayen-Koblenz mit dem Stiftungsklinikum Mittelrhein hervor. Die Zusammenarbeit zwischen kommunalen und kirchlichen Trägern galt damals als einzigartig.

Gesellschafter hatten Standort Boppard Geldhahn zugedreht

Die Hauptgesellschafter des finanziell angeschlagenen Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) sind der Kreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz. Beide hatten beschlossen, die Standorte des Klinikverbunds, die in anderen Kreisen liegen, nicht mehr weiter finanziell zu unterstützen. Damit bestand die Gefahr, dass die Standorte in Nastätten und Boppard schließen müssen.

Die Gesellschafter folgen damit weitgehend einem Sanierungsplan der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Roland Berger. Die Firma hatte im Auftrag des Kreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz ermittelt, wie das Krankenhaus weiter in kommunaler Hand saniert werden kann.

Rhein-Lahn-Kreis hat bereits Unterstützung angekündigt

Der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Jörg Denninghoff (SPD), hat bereits angekündigt, dass sein Kreis das Krankenhaus in Nastätten retten wird. Ihm bleibt aber auch wenig anderes übrig, denn das Krankenhaus steht als unverzichtbar im Landeskrankenhausplan.

Das sieht beim Krankenhaus in Boppard anders aus: Es ist im Sinne des Landeskrankenhausplans zu nah an den Krankenhäusern in Koblenz. Eine Rettung des Krankenhauses in Boppard ist also eine freiwillige Leistung des Kreises, dem auch noch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes (ADD) zustimmen muss.