Ein Teenager aus Rheinland-Pfalz ist Teil des Gefangenen-Deals mit Russland, der Landtag veröffentlicht den Abschlussbericht zur Flutkatastrophe im Ahrtal und die Nature One verhängt einen Anreise-Stopp. Das und mehr im RLP-Newsticker am Morgen.

9:33 Uhr Nature One verhängt Anreise-Stopp für Camper Eigentlich geht das Technofestival Nature One im Hunsrück heute erst richtig los - aber für einige Gäste ist es wohl schon zu Ende. Die Veranstalter haben einen Anreisestopp für Camping-Gäste und ihre Fahrzeuge verhängt! Die Flächen seien zu nass und die Zufahrten selbst mit Baggern und Schotter nicht kurzfristig auszubessern, schreiben die Veranstalter auf Instagram. Wer heute noch auf den Campingplatz anreisen wollte, bekommt sein Geld zurück. Achtung: Wie uns der Veranstalter bestätigt hat, gilt der Stopp nur für Fahrzeuge. Wer zu Fuß oder per Shuttle-Bus unterwegs ist, kommt weiterhin rein! Sendung am Fr. , 2.8.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

9:20 Uhr Umgezogen? Wohnsitz jetzt bequem zu Hause ummelden! Hach ja, die Digitalisierung und Deutschland. Das ist ja eine ganz spezielle Geschichte. Ab sofort ist es aber in genau 19 Gemeinden in Rheinland-Pfalz möglich, nach einem Umzug den neuen Wohnsitz online anzumelden. "Es ist ein guter Service für die Bürgerinnen und Bürger und eine Entlastung für diejenigen, die in den Verwaltungen arbeiten", teilte RLP-Innenminister Michael Ebling mit. Wie das funktioniert und wie ihr so wertvolle Lebenszeit auf dem Amt sparen könnt, erklären wir bei Instagram:

9:13 Uhr Wassersportclub sauer: Teil des Rheins bei Bingen für Wassersport gesperrt Mit dem Boot die Auenlandschaft des Rheins bei Bingen genießen, Paddeln oder auch Schwimmen - das alles hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt per Verordnung verboten. Wassersportler auf dem Rhein müssen ab sofort das ganze Jahr über einen großen Bogen um das Naturschutzgebiet Fulder Aue-Ilmen-Aue bei Bingen machen. Bislang war das nur in den Wintermonaten der Fall. Jetzt gilt das Verbot das ganze Jahr über, um die Vogelwelt dort zu schützen. Das sorgt jetzt für sehr viel Ärger bei einem Wassersportclub, der dort ansässig ist. Die ganze Geschichte könnt ihr hier nachlesen: Bingen Naturschutz jetzt das ganze Jahr Wassersport im Rhein zwischen Bingen und Ingelheim ab sofort verboten Sportboote, Yachten, Kajaks, Paddle Boards - sie alle dürfen das Naturschutzgebiet Fulder Aue–Ilmen Aue nicht mehr befahren. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:58 Uhr Warum Früchte mit Dellen süßer schmecken Neulich hab ich in einen Pfirsich gebissen, der schon eine kleine Delle hatte. Mir ist aufgefallen, dass der an der Stelle nicht nur etwas matschig, sondern auch deutlich süßer geschmeckt hat! Das ist kein Zufall, sagen meine Kollegen von SWR Wissen. Das ist eine Stressreaktion der Frucht! Find ich interessant - bei Stress werde ich nicht süß, sondern eher sauer... Wenn ihr mehr über die Hintergründe wissen wollt, gerne hier entlang: Audio herunterladen ( | MP3)

8:45 Uhr Olympia: Welche Sportart ist am gefährlichsten? Tausende Sportlerinnen und Sportler kämpfen gerade in Paris um Gold bei den Olympischen Spielen. Und das Risiko, sich zu verletzen, ist immer dabei. Der Sportwissenschaftler Torbjörn Soligard hat mal das Risiko verschiedener Verletzungen während der vergangenen Olympischen Spiele analysiert und so einiges Interessantes herausgefunden - zum Beispiel, dass das Verletzungsrisiko zwischen acht und elf Prozent liegt - also etwa jeder zehnte Sportler oder Sportlerin verletzt sich. Oder - was ich nicht gedacht hätte - dass es die vergangenen Jahre beim Straßenradfahren ein sehr geringes Verletzungsrisiko gab. Was der Mann sonst noch so herausgefunden hat, könnt ihr gerne hier ohne Verletzungsgefahr nachlesen: Olympische Spiele 2024 Olympia: Bei diesen Sportarten gibt es die meisten Verletzungen 10.500 Athleten und Athletinnen kämpfen aktuell in Paris um olympisches Gold. Das Risiko, sich zu verletzen, ist allgegenwärtig - wenn auch unterschiedlich hoch.

8:30 Uhr Wie es eine Iranerin zur Trierer Weinkönigin geschafft hat Melika Zare kommt aus dem Iran - und ist die neue Trierer Weinkönigin. Seit fünf Jahren ist sie hier in Deutschland, hat ihr Abi hier gemacht und wird jetzt ein Jahr lang den Trierer Wein im In- und Ausland repräsentieren. Sehr schöne Geschichte, schaut sie euch doch mal bei Instagram an:

8:25 Uhr Das ist an einem 02. August passiert 1984: Die erste E-Mail nach Deutschland geht auf den Weg. Am folgenden Tag empfängt sie Professor Werner Zorn an der Universität Karlsruhe. Es ist ein Willkommensgruß aus dem US-amerikanischen Wissenschaftsnetz CSNET. 1953: Auf dem Nürburgring findet das einzige Formel-1-Rennen mit der Beteiligung von Teams aus der DDR statt. Einer der Fahrer des "Staatlichen Rennkollektivs" kommt dabei auf den vierten Platz. 1934: Nach dem Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg vereinigt Adolf Hitler die Ämter von Reichspräsident und Reichskanzler in seiner Person und trägt nun den Titel «Führer und Reichskanzler».

7:50 Uhr Mann soll mit 4,5 Promille Auto gefahren sein Wie hat sich dieser Mensch überhaupt noch auf den Beinen halten können? Geschweige denn in ein Auto setzen? Die Polizei hat in Alzey Ermittlungen gegen einen Mann aufgenommen, der mit 4,5 (in Worten: Vier Komma fünf!) Promille im Auto unterwegs gewesen sein soll. Ein Autofahrer hatte der Polizei einen Mann gemeldet. Dieser soll ihn ausgebremst und beleidigt haben. Die Polizei hat dann über das Kennzeichen die Anschrift ausfindig gemacht und hat den Mann zuhause aufgesucht. Dabei kam raus, dass er offensichtlich völlig betrunken war. Jetzt laufen die Ermittlungen gegen ihn. Nur mal kurz zur Einordnung: Im Normalfall baut der Körper etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Das würde heißen, dass dieser Mann etwa zwei Tage braucht, um wieder nüchtern zu werden! Sendung am Fr. , 2.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:11 Uhr Herxheims verzweifelter Kampf gegen die Ameisen Wir bleiben beim Thema Insekten: Wie kämpft man gegen tausende, vielleicht hunderttausende kleiner Eindringlinge? Diese Frage müssen sich die Menschen in Herxheim bei Landau im Moment stellen. Denn dort macht sich eine eingeschleppte Ameisenart breit. In Vorgärten, in Wohnungen und sogar in der Kirche sind die kleinen Tierchen unterwegs. Die Gemeinde hat jetzt ein Mittel gegen sie gefunden und verteilt es kostenlos an alle Haushalte. Es ist allerdings ein ziemlich schwieriger Kampf: Herxheim bei Landau Effektives Bekämpfungsmittel gefunden Herxheim sagt aggressiven Ameisen den Kampf an In Herxheim bei Landau macht sich eine eingeschleppte Ameisenart breit. Die Insekten unterhöhlen Gehwege und dringen in Gebäude ein - beispielsweise den Kindergarten. Jetzt sollen sie bekämpft werden. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4

6:56 Uhr Heute schon Insekten gezählt? Na, wie viele Feuerwanzen habt ihr heute schon gesehen? Wie, das wisst ihr nicht? Okay, verständlich. Aber die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Ab heute ruft der Naturschutzbund (Nabu) wieder zum Insektenzählen auf. Die Daten des "Insektensommers" sollen dabei helfen, langfristige Trends in der Insektenwelt zu erkennen. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf der Feuerwanze. Um das Zählen zu erleichtern, hat der Nabu auch eine App dazu bereitgestellt. Bis zum 11. August geht der Insektensommer. Die Kollegen der SWR Umweltredaktion erklären hier, worauf man beim Zählen achten sollte: Aufruf an Naturfreunde Insektensommer 2024: Hoffnung auf zweite Zählung Der Naturschutzbund Nabu ruft Anfang August wieder zum Insektenzählen auf. Die Daten, die bei der Mitmachaktion „Insektensommer“ zusammenkommen, sollen der Insektenwelt helfen.

6:44 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Im ehemaligen deutschen KZ Auschwitz wird heute der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma begangen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die Gedenkrede halten. Am 2. August 1944 waren die letzten 4.300 Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau ermordet worden. Den Nazis fielen insgesamt eine halbe Million Menschen dieser Volksgruppe zum Opfer. Der Naturschutzbund NABU ruft ab heute wieder zu seiner Zählung "Insektensommer" auf. Vom 2. bis zum 11. August können Naturfreunde beispielsweise im Garten, auf dem Balkon oder im Park Insekten zählen und an den NABU melden. Beim Bestimmen und Zählen hilft eine App. Die bundesweite Aktion soll auf die wichtige Rolle der Insekten in der Natur aufmerksam machen. Die britische Sängerin Adele gibt heute Abend das erste ihrer zehn Konzerte in einem eigens für sie erbauten Stadion in München. Rund 74.000 Menschen werden jeweils in der "Adele Arena" erwartet. Es sind ihre einzigen Deutschland-Konzerte und die ersten auf dem Kontinent seit 2016. Adele bei den Brit Awards in London 2022. IMAGO Matt Crossick

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Untersuchungsausschuss des Landtages wird seinen Abschlussbericht zur Ahrflut vorstellen. Der Ausschuss hatte jahrelang die Geschehnisse rund um den 14./15. Juli 2021 untersucht, als im Ahrtal nach starken Regenfällen 135 Menschen starben. Im Hunsrück gibt es die ersten Auftritte beim Techno-Festival NATURE ONE auf der ehemaligen Raketenbasis bei Pydna. Die Campingplätze sind bereits seit Mittwoch geöffnet. Insgesamt rund 60.000 Besucher werden erwartet. In Pirmasens startet heute Abend das "Schlabbeflickerfestival". An drei Orten in der Stadt gibt es drei Tage lang Live-Musik, Straßenkunst und Feuerwerk. Im vergangenen Jahr wurden das "Schlabbeflickerfest" und das "Exefest" zu dem neuen Festival zusammengelegt.

6:02 Uhr Das Wetter: Immer wieder ein bisschen nass Gummistiefel wären wohl übertrieben, aber ein Schirm könnte ganz nützlich sein: Denn es bleibt regnerisch und warm in Rheinland-Pfalz - auch die nächsten Tage. Heftig werde der Regen allerdings nicht, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Heute erwartet uns erst einmal ein Mix aus Sonne und Wolken, am Nachmittag soll es dann einzelne Schauer und Gewitter geben, bei Temperaturen von 26 bis 29 Grad. Nach dem wechselhaften Wochenende gibt's am Montag aber wieder mehr Sonne, wie unser Wetterexperte gestern Abend versprochen hat: Video herunterladen (27,4 MB | MP4)