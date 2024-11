Die Hitze drückt über Rheinland-Pfalz, die Mückenplage könnte bald vorbei sein und in Kirchheimbolanden mussten mehr als 200 Feuerwehrleute einen Großbrand löschen. Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Ihr habt abgestimmt: Das optimale Sommerwetter ist etwas kühler als heute 🌞 Ich habe euch ja vorhin gefragt, wie euer Lieblings-Sommerwetter aussieht. Die klare Mehrheit sagt: Der Sommer sollte zwischen 25 und 30 Grad warm sein, also richtig tolles Schwimmbad- oder Badeseewetter und das mit einer leichten, angenehmen Brise. Immerhin jeder Fünfte von euch kommt schon ab 20 Grad ins Schwitzen. Die absolute Ausnahme: Hitze-Freaks, die mehr als 30 Grad abfeiern und Sommer-Muffel, die lieber Regen und deutlich kühlere Temperaturen wollen. Hätten wir das auch geklärt 😉

9:32 Uhr Hunsrücker Platt mitten in Brasilien Ach, solche Geschichten sind doch putzig: In der Nähe von Porto Alegre, genauer gesagt in Maratá haben Brasilianer und Deutsche gemeinsam gefeiert: Vor 200 Jahren wanderten viele Menschen aus dem Hunsrück nach Brasilien aus. Ihre Nachfahren kamen jetzt zusammen, um mit deutschen Liedern und Trachten eine große Party steigen zu lassen. Einige Brasilianer sprechen auch heute noch das Hunsrücker Platt. Wie sich das anhört? Seht ihr im Reel:

9:16 Uhr 700 Ministranten aus Speyer treffen den Papst (also den Echten!) Warum ich das in der Überschrift so schreibe? Naja, wir haben heute Morgen schon ein bisschen grinsen müssen, als wir den Papp-Papst da im Video entdeckt haben. 😁 Heute treffen die jungen Menschen aus Speyer bei einer Audienz auf dem Petersplatz in Rom aber den leibhaftigen Papst Franziskus, nicht nur sein Alter Ego aus Karton. Das Bistum bezeichnet das Treffen als Höhepunkt der Wallfahrt. Aufregend? Klar!

9:01 Uhr 18-Jähriger stirbt nach Böller-Explosion: Kein Fremdverschulden Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese traurige Geschichte: An Silvester ist in Koblenz ein 18-Jähriger gestorben, nachdem ein Böller in seiner Hand explodiert war. Bei dem Sprengkörper handelte es sich jedoch nicht um "normales" Feuerwerk, sondern um nicht freiverkäufliche Pyrotechnik. Die Staatsanwaltschaft ermittelte daher gegen einen weiteren 18-Jährigen, der den Böller an das spätere Opfer weitergegeben hatte. Jetzt fiel die Entscheidung: "Aus strafrechtlicher Sicht" trifft ihn keine Schuld, da das Unglück ein Fall von Selbstgefährdung war. Mehr zu den Ermittlungen lest ihr im Artikel: Koblenz Ermittler: Fall von Selbstgefährdung Keine weiteren Ermittlungen nach tödlichem Böller-Unfall in Koblenz An Silvester ist ein 18-Jähriger gestorben, weil ein Böller in seiner Hand explodierte. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Ermittlungen in dem Fall eingestellt. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4 Sendung am Di. , 30.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

8:39 Uhr Bssssssssss: Ist bald Ruhe an der Mückenfront? 🦟 Na, wen juckt es gerade irgendwo so richtig fies? Mich haben die Stechmücken irgendwann in den vergangenen Tagen am rechten Bein erwischt (und zwar gleich viermal!). Damit sind wir beim Thema: Entlang des Rheins gab es in diesem Sommer viele Mücken. Doch das Schlimmste scheint vorbei zu sein, sagt zumindest die KABS, die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. KABS-Direktor Dirk Reichle sagte, das Wasser im Rhein und in den Auen gehe seit einigen Tagen weiter zurück und es seien zuletzt auch keine neuen Mücken-Generationen geschlüpft. Mainz Experte ist zuversichtlich Mückenplage am Rhein könnte bald vorbei sein Entlang des Rheins gab es in diesem Sommer viele Mücken. Doch das Schlimmste scheint vorbei zu sein. Das hat der SWR von den Schnakenbekämpfern der KABS erfahren. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4 Sendung am Di. , 30.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

8:32 Uhr Keine Spur vom Fuchs mit Plastikflasche Es ist ein Foto, das Tierfreunden die Tränen in die Augen treibt: Ein Fuchs steckt mit seinem Kopf in einer Plastikflasche fest. Das Bild wurde vergangene Woche in Mainz aufgenommen. Bislang haben Experten der zuständigen Jagdbehörde erfolglos versucht, das Tier zu finden und aus seiner Lage zu befreien. Ob der Fuchs überhaupt noch lebt? Unklar. So saß der Fuchs da, als ihn der Jogger entdeckte. Ob das Tier die Flasche wieder abstreifen konnte, weiß man nicht. Felix Monsees Sendung am Mo. , 29.7.2024 16:00 Uhr, SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:10 Uhr Blick in die Geschichte: Das geschah am 30. Juli... ...2014: Auf der berühmten Seebrücke im südenglischen Eastbourne bricht ein Feuer aus. Die Flammen zerstören rund ein Drittel der im Jahr 1870 auf Holzpfählen erbauten Brücke. Bei dem Feuer auf dem berühmten Pier kam glücklicherweise niemand zu Schaden. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Stringer ...2009: Bei einem Bombenanschlag werden auf der spanischen Ferieninsel Mallorca zwei Polizeibeamte getötet. Die baskische Terror-Organisation ETA bekennt sich später zu dem Anschlag. ...2004: Ein 25-jähriger Krankenpfleger gesteht die Tötung von zehn schwerstkranken Patienten durch Beruhigungs- und Narkose-Injektionen in einer Sonthofener Klinik (Allgäu). Nach seiner Aussage konnte er das Leid der "dahinsiechenden Menschen" nicht mehr ertragen.

7:58 Uhr 2-Jähriger in Windeln von Zuhause abgehauen Ein zwei Jahre altes Kind alleine in Windeln um 5 Uhr morgens vor dem Supermarkt. Da stimmt irgendwas nicht, dachte sich auch der Leiter des Marktes in Kaiserslautern und rief die Polizei. Die sammelten den kleinen Ausreißer ein und brachten ihn auf die Wache, da der Junge nicht sagen konnte, wo er denn eigentlich herkommt. Als der Vater dann Zuhause aufwachte und sich panisch auf die Suche nach dem Kind machte, wurden Polizei und Zeugen auf ihn aufmerksam. Er nahm seinen Sohn erleichtert in Empfang. Bis auf den großen Schreck zum Glück nichts passiert! Sendung am Mo. , 29.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

7:36 Uhr Tödlicher Achterbahnunfall in Klotten: Park trifft keine Schuld Ein schreckliches Unglück, ausgerechnet an einem Ort, an dem Menschen eigentlich vor allem Spaß haben wollen: Vor zwei Jahren ist eine Frau im Freizeitpark Klotten aus der Achterbahn geschleudert worden und gestorben. War der Betreiber daran schuld? Die Staatsanwaltschaft ist nun zum Ergebnis gekommen, dass es ein tragischer Unfall war und den Parkbetreiber keine Schuld trifft. Sie hat die Ermittlungen deshalb eingestellt. Klotten Ermittler sprechen von tragischem Unfall Tödlicher Achterbahnunfall in Klotten: Ermittlungen eingestellt Vor zwei Jahren ist eine Frau im Freizeitpark Klotten an der Mosel aus einer Achterbahn gestürzt und gestorben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Mo. , 29.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

🚙 Wie ist die Lage auf den Straßen? In Rheinland-Pfalz ist weiter Ferienzeit, doch das heißt ja nicht gleich, dass es deswegen unter der Woche keine Staus gibt - leider. Heute Morgen klemmt es etwas auf der A602 zwischen Kenn und Moseltal, da ist ab 8:30 Uhr die linke Spur gesperrt und dasselbe gilt auch für die A60 zwischen Prüm und Bitburg. Auf der anderen Rheinseite gibt es nach einem Lkw-Unfall weiterhin Verkehrsbehinderungen auf der A6 Richtung Mannheim.

6:29 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Im Streit um die jüngste Reform des Bundestagswahlrechts will das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute um 10 Uhr sein Urteil verkünden - zumindest offiziell, nachdem die Dokumente gestern bereits versehentlich online abrufbar waren und das Wahlrecht in Teilen wohl gekippt wird. Die von der Ampel-Koalition eingeführte Neuregelung ist seit vergangenem Juni in Kraft und soll erstmals bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr angewendet werden. Die Reform sieht künftig keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr vor. Dadurch soll der Bundestag deutlich verkleinert werden. Gegen das Gesetz haben unter anderem CDU, CSU und die Linke geklagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bricht zu einer mehrtägigen Reise in den Indopazifik-Raum auf. Erste Station ist am Dienstag der US-Bundesstaat Hawaii. Dort besucht Pistorius die von den USA geführte Militärübung "RIMPAC", an der auch die deutsche Fregatte "Baden-Württemberg" beteiligt ist. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht heute seine Bilanz zum Monat Juli. Im Vorfeld sagte ein DWD-Sprecher, derzeit sehe es danach aus, dass auch der Juli zu warm und zu nass im Vergleich zum langjährigen Mittel war.

6:21 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz! Heute werden die Plädoyers und möglicherweise auch das Urteil im Frankenthaler Totschlag-Prozess erwartet: Einem 57-jährigen Mann aus Neustadt an der Weinstraße wird vorgeworfen, im Dezember 2023 seinen 88-jährigen Vater getötet zu haben. Er soll den im Bett liegenden Mann zunächst gewürgt und dann enthauptet haben. Zeugenaussagen legen nahe, dass der Angeklagte womöglich "Sterbehilfe" leisten wollte. Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) stellt heute eine Initiative für Trinkwasserversorgung vor. Sechs Wasserversorger im nördlichen Rheinland-Pfalz verpflichten sich dabei, sich bei Wasserknappheit gegenseitig auszuhelfen. Das Klimaschutzministerium unterstützt das Projekt mit einem Sonderförderprogramm. Hintergrund ist der Rückgang von Grundwasser wegen des Klimawandels. Die Stadt Mainz informiert in einer Pressekonferenz über die aktuelle Haushaltssituation. Im Juni hatte der Mainzer Stadtrat den Nachtragshaushalt mit einem hohen Defizit für das laufende Jahr verabschiedet. Die zuständige Behörde in Trier - die ADD - hat den Etat aber so offenbar nicht akzeptiert. Sendung am Di. , 30.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

6:03 Uhr So wird das Wetter heute im Land 🥵 Temperaturen von bis zu 34 Grad: Ein Hochdruckgebiet bringt Deutschland (und dazu gehört bekanntlich auch Rheinland-Pfalz 😉) ordentlich ins Schwitzen! Der Tag heute startet sonnig, höchstens ein paar Quellwolken sind hier und da am Himmel zu sehen, sagte Wetterexperte Donald Bäcker gestern Abend in der Vorhersage. Der Nachmittag beschert uns astreines Badewetter bei wolkenfreiem Himmel. Am Mittwoch ist das ungetrübte Wetter vorbei: Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten unwetterartige Gewitter auf. Video herunterladen (26,3 MB | MP4)