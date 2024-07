Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:48 Uhr Mit der Senioren-Rikscha durch die Vulkaneifel Und mit dieser schönen Idee möchte ich euch ins Wochenende schicken: Wer nicht mehr gut zu Fuß ist, kann in Gerolstein in eine Rikscha einsteigen und sich durch die Landschaft kutschieren lassen. Gemeindeschwester Elisabeth Reinarz hat das Projekt zusammen mit der Caritas angestoßen und ist selbst auch als Rikscha-Fahrerin unterwegs. Sie und sechs weitere Ehrenamtliche fahren die Bewohner der Caritas-Wohngemeinschaften, der Tagespflege Gerolstein oder aus der ambulanten Pflege, die selbst nicht mehr Rad fahren können, durch Gerolstein und die Orte rundherum. Meine Kollegen im Studio Trier haben eine dieser Touren begleitet. Gerolstein Neues Angebot für Senioren in Gerolstein Mit der Rikscha durch die Vulkaneifel Wer im Alter nicht mehr mobil ist, kann jetzt in Gerolstein in eine Rikscha einsteigen. Für die Senioren ist es eine Freude. Und für die Fahrer manchmal ganz schön anstrengend. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:29 Uhr Und ein Blick in die Geschichtsbücher - das war am 26. Juli... 2023: Im afrikanischen Staat Niger wird der gewählte Präsident Mohamed Bazoum von Militärs festgesetzt und für entmachtet erklärt. Die Putschisten setzen die Verfassung außer Kraft und lösen alle verfassungsmäßigen Institutionen auf. 2009: Schwimmer Paul Biedermann aus Halle/Saale wird überraschend Weltmeister über 400 Meter Freistil. Er gewinnt das Finale bei den Weltmeisterschaften in Rom in der Weltrekordzeit von 3:40,07 Minuten. Der Rekord hat immer noch Bestand. 1994: Wegen zu hoher Ozonwerte werden erstmals in der Bundesrepublik Geschwindigkeitsbegrenzungen wegen des so genannten Sommer-Smogs in Hessen verhängt. 1984: Zum zweiten Mal in der Geschichte des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird in Los Angeles mit Berthold Beitz ein Deutscher in das Amt eines Vizepräsidenten gewählt. 1972 bis 1976 hatte Willi Daume diese Position inne. Inzwischen steht mit dem früheren Fechter Thomas Bach ein Deutscher beim IOC ganz oben - er ist seit 2013 Präsident.

9:20 Uhr Update zu den Bahn-Anschlägen in Frankreich Die Brandanschläge auf technische Einrichtungen des Schnellzugnetzes in Frankreich wirken sich auch auf die Grenzregionen aus. Heute fallen alle ICE- und TGV-Verbindungen von Paris über Kaiserslautern nach Mannheim und umgekehrt aus. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Laut der französischen Eisenbahn-Gesellschaft SNCF sind aufwändige Reparaturen notwendig. Möglicherweise können auch morgen und am Sonntag auf der Strecke keine Schnellzüge fahren. Von Mannheim besteht die Möglichkeit, über eine andere Route nach Paris zu gelangen. Der Umweg dauert aber fast zwei Stunden länger. Frankreich SNCF meldet "massiven Angriff" auf Schnellzugnetz Der französischen Bahngesellschaft SNCF zufolge hat es Angriffe auf mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken des TGV gegeben. Viele Bahnverbindungen müssten gestrichen werden - am Tag…

9:06 Uhr Angriffe auf Bahnnetz in Frankreich - kurz vor Olympia-Eröffnung Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hat Frankreichs Bahngesellschaft SNCF einen "massiven Angriff" auf das Schnellzugnetz gemeldet. Viele Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen müssten gestrichen werden, hieß es. Es habe auch Brandanschläge gegeben. Die Situation dürfte mindestens das ganze Wochenende anhalten, während die Reparaturen durchgeführt würden, so ein SNCF-Sprecher. Wegen der Olympischen Spiele ist die Sicherheitslage in Frankreich angespannt, der Aufwand zum Schutz des Mega-Events ist gewaltig. Rund 35.000 Polizisten und Gendarmerie-Mitglieder sowie 18.000 Soldaten sind im Einsatz. Sendung am Fr. , 26.7.2024 9:00 Uhr, DASDING am Vormittag, DASDING

8:52 Uhr Noch keine Erholung bei der BASF Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF schwächelt immer noch. Auch im zweiten Quartal des Jahres ist der Umsatz nach BASF-Angaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent gesunken, auf rund 16,1 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn lag demnach auf dem Niveau des Vorjahres. Heute wird der neue Vorstandschef Markus Kamieth erstmals die Geschäftszahlen vorstellen. Die BASF hatte vor allem für den Standort Ludwigshafen ein weiteres Sparprogramm angekündigt. Es soll die Kosten im Stammwerk um eine Milliarde Euro im Jahr senken. Sendung am Fr. , 26.7.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

8:11 Uhr Der Blick auf Bund und Welt Seit zwei Tagen laufen zwar schon einige Wettkämpfe, etwa die Vorrunden im Fußball und beim Rugby. Ganz offiziell geht es aber erst heute los in Paris. Am Abend werden die Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Die Eröffnungsfeier wird speziell, denn sie findet zum Großteil mitten auf der Seine statt. Olympia in Paris So läuft heute die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Heute Abend steigt das große Event zum Start der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Eröffnungsfeier hat bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump empfängt in seinem Haus in Florida Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Details zu dem Treffen sind bisher nicht bekannt. Netanjahu befindet sich vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges auf USA-Reise. Am Mittwoch hielt er eine Rede vor dem US-Kongress. Das Unesco-Welterbekomitee berät in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi über Neuaufnahmen in die begehrte Liste. Auch eine Stadt aus Deutschland ist unter den Bewerbern. Vorgeschlagen wurde das Residenz-Ensemble Schwerin mit seinem Schloss auf einer Insel im See. Zudem gibt es einen Antrag mit deutscher Beteiligung: Dabei geht es um die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeinde in Nordirland, den USA und Deutschland. Der namensgebende Ort im Osten Sachsens ist Ursprung der evangelischen Gemeinschaft.

7:36 Uhr Luftfahrtexperte: Sicherheitsrisiken an Flughäfen werden ignoriert Nach der Aufregung am Frankfurter Flughafen gestern, als sich Klimaaktivisten der "Letzten Generation" Zugang zum Rollfeld verschafften, habe vermutlich nicht nur ich mich gefragt, wie die das immer bewerkstelligen. Man sollte ja meinen, das Gelände wäre einigermaßen "einbruchssicher". Aber eine einfache Zange reichte offenbar, um einen Maschendrahtzaun zu öffnen und den Flugverkehr lahmzulegen. Über das Thema "Sicherheit an Flughäfen" hat sich meine Fernseh-Kollegin Daniela Schick gestern Abend mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt unterhalten. Er kritisiert: "Die Flughäfen machen ihre Hausaufgaben nicht." Offensichtliche Sicherheitsrisiken würden seit zwei Jahren ignoriert. Ein einfacher Maschendrahtzaun reiche nicht aus, so der Experte. Hier könnt ihr euch das Interview in ganzer Länge anschauen: Video herunterladen (81,1 MB | MP4)

7:22 Uhr Kinderpornografie? Keine Anklage gegen Lehrerin aus dem Westerwald Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt: Eine Lehrerin informiert Eltern über ein intimes Video ihrer Tochter in den sozialen Medien - und muss wegen der geltenden Rechtslage dafür tatsächlich wegen Besitzes von Kinderpornografie angeklagt werden. Jetzt kann sie aber aufatmen - das Verfahren ist eingestellt. Die etwas verzwickte Geschichte mit gutem Ausgang haben die Kolleginnen und Kollegen auf Instagram knapp zusammengefasst:

7:09 Uhr Busfahrer gleich zweimal betrunken erwischt Eine Meldung aus der Kategorie "selten dämlich" und bestimmt nicht zum Nachmachen geeignet: In Kaiserslautern hat die Polizei einen Busfahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 1,8 Promille am Hauptbahnhof stand. Zum Glück ohne Fahrgäste. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später kontrollierte ihn die Polizei erneut, diesmal am Steuer seines Privatautos. Ergebnis: immer noch betrunken. Jetzt gibt es gleich doppelt Ärger - wegen Alkohols am Steuer und wegen Fahrens ohne Führerschein. Sendung am Fr. , 26.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

7:00 Uhr Die Frage des Tages - kleines Olympia-Quiz! Gefühlt jagt in diesem Sommer ein Sportereignis das nächste. Aber immerhin finden olympische Sommerspiele nur alle vier Jahre statt. Ok, diesmal sind die letzten nur drei Jahre her. 2020 wurden mitten in der Corona-Pandemie die Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben - um dann immer noch unter Ausschluss von Zuschauern stattzufinden. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich euch fragen: Wie oft fanden Olympische Spiele denn schon in Deutschland statt? Wie oft hat Deutschland schon Olympische Spiele ausgerichtet? Noch gar nicht. Deutschland war dreimal Gastgeber der Spiele. Fünf Mal gab es Olympische Spiele in Deutschland. irrelevant: Noch gar nicht.

richtige Antwort: Deutschland war dreimal Gastgeber der Spiele. Deutschland war dreimal Gastgeber der Spiele.

irrelevant: Fünf Mal gab es Olympische Spiele in Deutschland. Die gegebene Antwort ist 1936 gab es die wohl umstrittensten Spiele hierzulande - in Berlin hatten drei Jahre zuvor die Nazis die Macht an sich gerissen. Die Winterspiele im gleichen Jahr fanden in Garmisch-Partenkirchen statt. 1972 war München Gastgeberstadt der Olympischen Sommerspiele.

6:45 Uhr DFB-Frauen starten mit Sieg ins Olympische Turnier Der Countdown für die offizielle Eröffnungsfeier der Spiele in Paris läuft, am Abend geht es los. Los ging es aber gestern Abend bereits für die deutschen Fußball-Frauen - und zwar erfolgreich. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch setzte sich im ersten Gruppenspiel mit 3:0 gegen Australien durch. Die Kollegen der Sportschau haben den Spielbericht: Olympia Traumstart für deutsche Fußballerinnen gegen Australien Die deutschen Frauen sind mit einer Klasse-Leistung ins olympische Fußballturnier gestartet. Gegen Australien gelang dem Team ein beeindruckender Sieg.

6:26 Uhr Ein Blick auf die Straßen - was macht der Verkehr? Der ADAC erwartet das heftigste Stauwochenende dieses Sommers. Grund: Auch Bayern und Baden-Württemberg haben als letzte Bundesländer die Ferien eingeläutet. Bevor ihr also losfahrt, schaut besser hier mal rein. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Premiere für den neuen Chef: Erstmals stellt Markus Kamieth die BASF-Zahlen vor. Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen veröffentlicht heute seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2024. Kamieth hatte das Amt Ende April bei der Hauptversammlung von Martin Brudermüller übernommen. Die Koblenzer Feuerwehr übt auf der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke eine Höhenrettung. In dem einen Szenario wird ein verletzter Kranführer aus der Kanzel des Krans gerettet. In dem anderen wird eine verletzte Person von dem Kranausleger gerettet. Mit dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris wird verstärkt an den Grenzübergängen zu Frankreich kontrolliert. Bereits während der Fußball-Europameisterschaft waren die Kontrollen der Bundespolizei intensiviert worden. Rheinland-Pfalz grenzt im Süden unmittelbar an Frankreich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die stationären Kontrollen an der Grenze zu Frankreich wegen der Olympischen und Paralympischen Spiele bis zum 30. September verlängert.

6:01 Uhr Teils unschöne Wetteraussichten für das Wochenende in RLP Das sommerlich schöne Wetter dieser Woche macht am Wochenende leider eine kleine Pause. Bereits heute zeigt sich die Sonne bei uns in Rheinland-Pfalz nicht mehr so häufig wie sonst. Es kann immer mal wieder zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 22 und 25 Grad. Am morgigen Samstag wird die Sonne dann ganz von dicken Regen- und Gewitterwolken verdrängt. Sonntag klart es dann zum Glück wieder auf. Weitere Details hat unser SWR-Meteorologe Karsten Schwanke für euch: Video herunterladen (27,9 MB | MP4)