Der Rückzug von Joe Biden aus dem Wahlkampf in den USA ist das Top-Thema am Montagmorgen. Auch aus RLP kommt eine erste Reaktion.

9:48 Uhr Mainz 05-Anhänger wehrt sich gegen Strafbefehl Ein Anhänger des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 wehrt sich heute vor dem Mainzer Amtsgericht gegen eine Strafe, die gegen ihn verhängt worden ist. Vor etwa zwei Jahren hatte der Mann vom Gericht einen Strafbefehl über 3.600 Euro erhalten, nachdem er im Mainzer Fanblock an Ausschreitungen gegen die Polizei beteiligt war. Den Betrag will der Mann nicht zahlen und fordert, dass noch einmal über die Höhe verhandelt wird. Sendung am Mo. , 22.7.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:20 Uhr Ludwigshafen informiert über Bebauung des Berliner Platzes Für 50 Millionen Euro will ein Investor aus Freiburg auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen ein siebenstöckiges Bürohaus errichten. Es hatte auch mal Pläne über ein Hochhaus mit 19 Stockwerken gegeben, doch die hatten sich zerschlagen. Für die jetzt etwas kleinere Lösung wurde ein Bebauungsplan aufgestellt und im Rahmen des Verfahrens können Bürgerinnen und Bürger Anregungen und Wünsche äußern. Das geht bis zum 16.August. Ab heute können die Pläne im Internet und im Stadtplanungsamt angeschaut werden. Am Mittwochabend ist auch eine Infoveranstaltung mit Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Baudezernent Alexander Thewalt geplant. Sendung am Mo. , 22.7.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:05 Uhr Wanderparadies Rheinland-Pfalz Als Kind hieß es bei uns in der Familie regelmäßig: Klaus, Wanderschuhe an und los. Also zumindest in den Sommerferien. Auch wenn ich heute lieber mit dem Rad unterwegs bin, hatte das Wandern doch immer auch etwas faszinierendes. Tolle Aussichten, schöne Bachläufe - an denen man Staudämme bauen konnte 😁 - und am Ende auf der ein oder anderen Hütte noch ein kühles Getränk "zur Belohnung". Wo es in Rheinland-Pfalz tolle Wandertouren gibt, hat mein Kollege Martin Heuser mal für euch zusammengestellt. Lasst euch inspirieren: Rheinland-Pfalz Wandertipps für die Ferien Wandern in Rheinland-Pfalz geht immer - auch im Sommer Rheinland-Pfalz ist ein Paradies für Wanderer. Und auch bei sommerlicher Wärme lassen sich mit unseren Wandertipps die passenden Touren finden. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

8:51 Uhr Mit 96 noch regelmäßig im Freibad "Waschmühle" unterwegs Erinnert ihr euch noch, wann ihr das erste Mal im Freibad gewesen seid? Otto Rohr aus Kaiserslautern jedenfalls ist vor mehr als 90 Jahren das erste Mal in der "Waschmühle" in Kaiserslautern ins Becken gesprungen. Heute ist er 96 Jahre alt, der älteste Dauerkartenbesitzer in der "Wesch" - und kommt noch jeden Tag. Meine Kollegin Alex Dietz hat die ganze Geschichte des schwimmenden Urgesteins.

8:40 Uhr Taugen die Radwege am Mittelrhein für die BUGA2029? Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) untersucht heute und morgen, ob die Radwege am Mittelrhein für die Bundesgartenschau2029 taugen. Laut VCD soll dokumentiert werden, wo es für Radfahrer unübersichtlich oder gar gefährlich ist. Der Verkehrsclub ist eigenen Angaben zufolge der Meinung, dass Radwege und öffentliche Verkehrsmittel bislang nicht auf das Großevent Bundesgartenschau vorbereitet sind. Die Bundesgartenschau2029 soll im kompletten Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz stattfinden. Sendung am Mo. , 22.7.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

Hättet ihr es gewusst? Heute ist - in den USA - National Hammock Day, auf gut Deutsch: Tag der Hängematte. Gut, das ist jetzt eine Info, die die Welt nicht unbedingt braucht, gerade heute nicht! Aber in diesen Tagen - Ferien, Sommer, "einfach mal abhängen" - Grund genug für mich, euch zu fragen: Mögt ihr Hängematten? Habt ihr eine rumhängen?

8:14 Uhr ENTWARNUNG zum Feuer in Tawern Erfreuliche Nachricht aus Tawern im Kreis Trier-Saarburg: Der Brand- und Katastrophenschutz des Kreises hat seine Warnung von heute früh zum Feuer in der Ortsmitte aufgehoben. Der Brand war in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Daraufhin hatten die Behörden die Anwohner aufgefordert, wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen zu schließen und Lüftungsanlagen auszuschalten. Die zwei Bewohnner des Einfamilienhauses blieben den Angaben zufolge unverletzt. Quelle: Landkreis Trier-Saarburg

8:04 Uhr Zeugen für Unfall nach Hako-Rennen gesucht Nach einem schweren Unfall im rheinhessischen Dexheim am Samstagabend sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Ein Mopedfahrer hatte nach dem sogenannten "Hako"-Rennen mehrere Menschen angefahren. Eine Frau wurde schwer verletzt. Meine Kollegin Ilona Hartmann mit weiteren Infos:

7:53 Uhr Hund stirbt in aufgeheiztem Auto Man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen: Im Inneren eines Autos kann es im Sommer sehr, sehr heiß werden. Kinder oder Tiere dort alleine zurücklassen - geht selbst bei geöffneten Fenstern gar nicht! Das Auto wird regelrecht zur Hitzefalle. In Zweibrücken hatten zwei Kunden des Outlets ihre Hunde am Samstag bei fast 30 Grad Außentemperatur alleine im Auto auf dem Parkplatz gelassen. Ein Hund überlebte das nicht. Wie heiß es im Inneren eines Autos werden kann, verdeutlicht eine Grafik meiner Social-Media-Kolleginnen und Kollegen: Hitze im Auto SWR Sendung am Sa. , 20.7.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

7:41 Uhr UPDATE zum Feuer in Tawern Die Polizei Trier hat ein Update zum Brand in Tawern im Kreis Trier-Saarburg veröffentlicht. Wir hatten es eben ja schon von dem Feuer und der dazugehörigen Warnung an Anwohner, wegen einer Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr soll nicht bestehen. Im Update der Polizei heißt es jetzt, es betreffe ein Einfamilienhauses. Der Dachstuhl des Hauses habe bei Eintreffen der Beamten "in Vollbrand" gestanden. Die beiden Bewohner des Hauses hätten durch Nachbarn geweckt und gerettet werden können. Sie wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch nicht bekannt. Quelle: Polizeidirektion Trier

7:33 Uhr Verkehrsachse im Westerwald für ein Jahr gesperrt Im Westerwald wird heute eine viel befahrene Bundesstraße für ein Jahr gesperrt. Nach Behördenangaben wird die B414 im Bereich Nister verbreitert und erhält einen weiteren Fahrstreifen. Die B414 gilt als wichtige Verkehrsachse im Westerwald, die täglich auch von vielen Pendlern genutzt wird. Sendung am Mo. , 22.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:23 Uhr History: Der 22. Juli im Jahr ... 2009: Mehrere Millionen Menschen verfolgen in Asien die längste totale Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts. In Indien dauert sie etwa drei Minuten, das Eniwetok-Atoll im Pazifik erlebt sie für 6 Minuten und 39 Sekunden. Eine längere totale Sonnenfinsternis ist erst wieder für den 13. Juni 2132 vorhergesagt. 1969: Der spanische Diktator Francisco Franco erklärt den Prinzen Juan Carlos zu seinem Nachfolger. Er soll nach Francos Tod zum König gekrönt werden. 1944: In Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire werden die Verträge zur Gründung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank unterzeichnet. 1929: Der deutsche Dampfer "Bremen" erringt das "Blaue Band" für die schnellste Atlantiküberquerung. Das Schiff braucht für die Strecke von 3.164 Seemeilen zwischen der Normandie und New York exakt vier Tage, 17 Stunden und 42 Minuten.

7:11 Uhr Unbekannte treten und schlagen Zeitungsausträger bewusstlos In Staudt im Westerwaldkreis ist am Wochenende ein Zeitungsausträger von zwei Männern geschlagen und getreten worden. Laut Polizei verlor der 84-jährige Austräger infolge der Attacke kurzzeitig das Bewusstsein. Die beiden Angreifer stahlen ihrem Opfer das Handy und einen Brustbeutel mit Bargeld. Die Polizei in Montabaur sucht Zeugen des Vorfalls. Sendung am Mo. , 22.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:58 Uhr Brand in Tawern (Landkreis Trier-Saarburg) - Fenster und Türen schließen In Tawern im Kreis Trier-Saarburg ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand- und Katastrophenschutz des Kreises hat dazu eben eine Warnmeldung herausgegeben. Demnach könne es infolge des Brandes zu Geruchsbelästigungen kommen. Es bestehe keine Gefahr. Allerdings solle das betroffene Gebiet in der Ortsmitte gemieden werden. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Belüftungen auszuschalten. Wir halten euch auf dem Laufenden zu dem Feuer!

6:40 Uhr Der Blick auf Deutschland und in die Welt Natürlich ist der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf heute weltweit das Thema Nummer Eins! Biden hatte seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt gestern Abend unserer Zeit verkündet - wie das heutzutage scheinbar so gemacht wird: auf "X". Als neue Kandidatin für die US-Demokraten schlug Biden seine Vize-Präsidentin Kamala Harris vor. Die US-Präsidentschaftswahl findet im November statt. US-Wahlen Biden verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur Am Ende war der Druck wohl zu groß: US-Präsident Biden tritt als Präsidentschaftskandidat der Demokraten zurück. Seine reguläre Amtszeit will er aber beenden. Als Nachfolgerin sch… Auf Taiwan beginnt die jährliche Militärübung für den Fall einer chinesischen Invasion. Mit der fünftägigen Übung wollen Taiwans Streitkräfte ihre Reaktionsfähigkeit testen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die Inselrepublik sieht sich seit Jahrzehnten als unabhängiger Staat. Die Übungen werden seit 1984 jedes Jahr abgehalten. In München beginnt die 25. Welt-Aids-Konferenz. Das Treffen wird seit 1985 von der International Aids Society (IAS) veranstaltet. Erwartet werden mehr als 15.000 Teilnehmende aus 175 Ländern. Zentral soll es darum gehen, wie die Verbreitung des HI-Virus und des damit verbundenen Immunschwächesyndroms Aids weiter eingedämmt werden können. Auch neue medizinische Erkenntnisse sowie gesellschaftliche und politische Einflüsse werden diskutiert.

6:29 Uhr Feuer in Studentenwohnheim Das hätte auch schlimmer ausgehen können: In einem Mainzer Studentenwohnheim hat es in der Nacht gebrannt, genauer gesagt in der Kochnische eines Appartements. Dank einer Brandmeldeanlage konnten sich aber alle Bewohner des Gebäudes rechtzeitig in Sicherheit bringen. Mein Kollege Fridolin Skala hat die Einzelheiten für euch zusammengefasst:

6:13 Uhr Ministerpräsident Schweitzer reagiert auf Biden-Rückzug Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf für die nächste Präsidentschaft hat in Deutschland meist anerkennende Worte für Biden hervorgerufen. Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) reagierte wertschätzend. Auf der Plattform X schrieb er: "Seine Amtszeit ist verdienstvoll. Und mit diesem historischen Schritt zeigt er Größe. Das Rennen um die US-Präsidentschaft beginnt jetzt. Und es ist offen."

6:07 Uhr Die Wettervorhersage Es bleibt warm, aber die 30-Grad-Marke knackt Rheinland-Pfalz in den kommenden Tagen erstmal nicht mehr, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in der Wettervorhersage vom Sonntagabend. Nachdem es in der vergangenen Nacht noch vereinzelt Gewitter gab, verabschiedet sich der Regen im Tagesverlauf in Richtung Osten. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 28 Grad: Video herunterladen (30,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf für die nächste Präsidentschaft hat auch in Rheinland-Pfalz eine erste Reaktion ausgelöst - von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Mehr dazu gleich. Und meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion "Landespolitik" sammeln für euch natürlich im Tagesverlauf noch weitere Reaktionen aus dem "politischen" Rheinland-Pfalz ein! Die RLP-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) ist auf Dienstreise in Brasilien. Die Delegation um Schmitt wird unter anderem an einer Feier in Marata teilnehmen. Marata ist die Partnerstadt der Hunsrück-Gemeinde Rheinböllen. Vor genau 200 Jahren wanderten viele Menschen aus dem Hunsrück nach Brasilien aus. Ministerin Schmitt wird auf ihrer Reise auch eine Produktionsanlage des Mainzer Glasherstellers Schott besuchen. In Koblenz wird der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, dem unter anderem Kriegsverbrechen und Mord vorgeworfen werden. Der Angeklagte soll sich der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen und bei der Hinrichtung von Gefangenen des IS geholfen haben.