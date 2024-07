Rheinland-Pfalz ist ein Paradies für Wanderer. Und auch bei sommerlicher Wärme lassen sich mit unseren Wandertipps die passenden Touren finden.

Wann immer Preise für die schönsten Wanderrouten in Deutschland vergeben werden - Rheinland-Pfalz ist ganz vorne mit dabei. So auch im vergangenen Jahr als die "HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute" bei Bad Bertrich zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt wurde.



Im Sommer lieber im Wald wandern

Wandern bei sommerlichen Temperaturen ist durchaus herausfordernd. Wer trotzdem zu einem längeren Fußmarsch startet, sollte deshalb ausreichend Wasser und Sonnenschutz dabei haben. Auch sollte man die Wanderroute mit Bedacht wählen. Die "Hiwweltouren" in Rheinhessen etwa führen meist durch offene Felder und Weinberge und bieten daher wenig Schutz vor der Hitze. Im Frühjahr und Herbst sind sie dagegen eine absolute Empfehlung.

Dagegen bieten Wandertouren im Pfälzerwald reichlich kühlen Schatten. In dieser Region gibt es zahlreiche gut ausgeschilderte Wanderwege. Wer mit Kindern unterwegs ist, dem sei die Internetseite "Wandern mit Kids in der Pfalz" empfohlen. Hier sind attraktive Ziele aufgelistet - etwa eine Bärenhöhle bei Rodalben (Südwestpfalz), eine Fahrt mit der Stumpfwaldbahn bei Ramsen am Eiswoog oder der Wild- und Wanderpark in Silz (Südliche Weinstraße).

Die Hahnfels-Tour bei Erfweiler in der Südwestpfalz gehört zu den zehn schönsten Wanderwegen Deutschlands im Jahr 2023. Es gibt unter anderem die Burg Alt-Dahn zu sehen. Dominik Ketz

Immer eine Etappe wert - die großen Wandersteige

Sie sind die Könige unter den Touren in Rheinland-Pfalz: Die großen Prädikatswanderwege Rheinsteig, Moselsteig, Saar-Hunsrück-Steig, Eifelsteig und - nicht zu vergessen - der Ahrsteig. Denn drei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe ist auch der Tourismus im Ahrtal wieder im Aufwind. Erste Ideen sind bereits umgesetzt, weitere sollen durch ein neues Tourismuskonzept an der Ahr folgen.

ARD-Mediathek: Die schönsten Wanderwege in Pfalz, Hunsrück und Eifel

Mit der 360 Meter langen Hängeseilbrücke Geierlay wartet auf dem Saar-Hunsrück-Steig eine der Top-Touristenattraktionen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wer schwindelfrei ist, sollte unbedingt über die ungewöhnliche Brücke zwischen Mörsdorf und Sosdorf und wieder zurück laufen. Wer sich nicht traut, kann hier über verschiedene Rundwege wandern - etwa die rund sechs Kilometer lange Geierlay-Schleife. In unmittelbarer Nähe liegen auch zwei sogenannte Traumschleifen: der "Masdascher Burgherrenweg" und der "Dünnbachpfad".

Blick vom Eifelsteig auf das Schalkenmehrener Maar. SWR

Qual der Wahl - wo liegt die schönste Wandertour?

Wer im Internet nach Wandertouren in Rheinland-Pfalz sucht, kann sich leicht in dem riesigen Angebot verlieren. Besser ist es, Wanderwege nach Regionen gefiltert zu suchen. Hier bieten die einzelnen Tourismusgesellschaften im Land gute Informationen. Auch spezielle Wander-Apps wie "komoot" und "outdooractive" leisten bei Auswahl, Planung und Durchführung gute Dienste.

Redaktionstipp: Wer die schönsten Wanderwege in Rheinland-Pfalz auf einen Blick haben will, sollte die Seite des Tourenplaners Rheinland-Pfalz aufrufen. Hier gibt es ein aktuelles Ranking zu den von der Fachzeitschrift "Wandermagazin" prämierten Touren. Von der Zwei-Tages-Wanderung für geübte Wanderer bis zum gemütlichen Drei-Stunden-Rundweg (häufig "Traumschleifen" genannt) ist hier alles dabei.