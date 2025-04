Diese Freibäder laden in Rheinland-Pfalz zum Baden ein

Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen und die Vorfreude auf die Freibadsaison wächst. Vielerorts laufen die Vorbereitungen der Freibäder auf Hochtouren.

Die Freibadsaison steht in den Startlöchern. Frühstarter öffnen im April ihre Tore, die meisten Freibäder ziehen im Mai nach. Wir zeigen Ihnen beispielhaft einige Freibäder in den einzelnen Regionen. Einen umfassenderen Überblick finden Sie auf unserer Karte. Bei schlechtem Wetter sollte man vorher auf der Internetseite des Bades schauen, ob es zeitweise geschlossen hat.

Das Wartbergbad in Alzey lädt alle Schwimmbegeisterten zur Eröffnung des Außenbereichs am 25. April ein. In Worms wird das Heinrich-Völker-Bad am 1. Mai in den Interimsbetrieb starten, die Sanierungsarbeiten des Schwimmbads dauern noch an. Ebenfalls ab dem 1. Mai kann in Bad Sobernheim , in Meisenheim und im Salinenbad in Bad Kreuznach wieder im Freien geschwommen werden.

In der Landeshauptstadt Mainz wird das Freibad Mainz-Mombach im Mai öffnen. Die umfassenden Umbau- und Sanierungsarbeiten im Außenbereich im Taubertsbergbad in Mainz sind abgeschlossen, ab Mai soll hier der Freibadbereich ohne Einschränkungen wieder nutzbar sein.

Das Naturerlebnisbad in Bingen bietet den Badegästen ab dem 17. Mai wieder einen Panoramablick ins Rheintal, das Kirner Jahnbad startet am 11. Mai. Im Freibad in Wöllstein sollen die Tore ab Mai wieder für Badefans öffnen.

Auch in der Region Ludwigshafen und Vorderpfalz freuen sich zahlreiche Bäder auf Besucherinnen und Besucher. Das Salinarium in Bad Dürkheim zählt zu den Frühstartern und öffnet bereits zum 14. April - pünktlich zum Beginn der Osterferien - seinen Außenbereich.

Im Freibad in Neustadt an der Weinstraße und im barrierefreien Stadionbad Maikammer kann ab dem 17. Mai wieder draußen geschwommen werden. Das Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher und das Hambacher Schwimmbad starten nahezu zeitgleich - am 28. und 29. Mai - in die Saison. Abkühlung und Badespaß bieten ab Mitte Mai auch das Freibad in Deidesheim und das Bademaxx in Speyer .

Ebenfalls ein Frühstarter unter den Freibädern und ab Ostermontag, dem 21. April, geöffnet, ist das Bad in Winnweiler im Donnersbergkreis. Badespaß ohne Chemie und Chlor bietet ab Anfang Mai wieder das Natur-Erlebnisbad in Rockenhausen .

Für die neue Saison im Eisenberger Waldschwimmbad , die zum 1. Mai beginnt, sind unter anderem Nachtschwimmen und "musikuntermalte Schwimmvormittage" geplant.

Weitere Freibäder in der Region sind das Bergbad Heltersberg (Saisonstart 21. Mai) und die Bäder in Altenglan und Wolfstein , wobei letztere beide am 17. Mai in die Saison starten. Auch bei kühleren Außentemperaturen lässt sich im Warmfreibad in Kaiserslautern gut schwimmen.

Mit Grundwasserproblemen zu kämpfen hat das beliebte Freibad Waschmühle in Kaiserslautern. Einen konkreten Öffnungstermin kann die Stadt für dieses Jahr noch nicht nennen. Außerdem muss das Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach in diesem Jahr aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen bleiben.

Badegäste in Trier können zwischen dem Trierer SüdBad und dem generalsanierten NordBad wählen, das zum Ostermontag mit einer Ostereisuche in die Freibadsaison startet. Das SüdBad ist auf eine Warmwetterphase angewiesen und wird voraussichtlich Ende Mai oder Anfang Juni öffnen. Weitere Bäder in der Region sind das Erlebnisbad Cascade in Bitburg (Eröffnung 16. Mai), das "Kröver Reich" in Kröv und im Hunsrück das Schwimmbad Morbach .

Mitte Mai wird der Neubau des Vitelliusbads in Wittlich nach drei Jahren Bauzeit offiziell vom rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling (SPD) eingeweiht. Am 13. Juni können Badegäste das erste Mal im neuen Vitelliusbad schwimmen gehen.

Auch in diesem Jahr muss das von der Flutkatastrophe 2021 zerstörte Themalbad Bad Bodendorf geschlossen bleiben. Geplant ist ein Neubau für 8,3 Millionen, der bis 2027 fertig sein soll. Die Sanierung der von der Flut schwer beschädigten Ahr-Thermen in Bad Neuenahr soll im Frühjahr 2025 beginnen.

Das Freibad Oberwerth in Koblenz und das Freibad Andernach haben noch keine Öffnungstermine bekanntgegeben. In Remagen öffnet das Freibad zum 10. Mai und bietet unter anderem dienstags und donnerstags ein Angebot für Frühschwimmer. Das Mons-Tabor-Bad in Montabaur empfängt ab dem 19. Mai Besucherinnen und Besucher.