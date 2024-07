Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Hitze in RLP: Ab ins Kühle! 6:16 Uhr Mainz 05 verliert gegen Eintracht Trier ⚽ Ups, was war da denn los? Regionalligist Eintracht Trier hat am Abend sein Testspiel gegen den Bundesligisten Mainz 05 mit 3:0 gewonnen. Für die Mainzer war es im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung die erste Niederlage. Hier 👇 sind die Einzelheiten zu diesem Überraschungsergebnis: Morbach Fußball | Bundesliga Testspiel vergeigt: Mainz 05 unterliegt Regionalligist Eintracht Trier deutlich Im Duell Bundesliga gegen Regionalliga zieht der 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Trier klar den Kürzeren. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP 6:03 Uhr Hitze in RLP: Ab ins Kühle! Ich hatte euch eben schon mal auf die Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes hingewiesen. Lasst also am Besten heute und morgen die Rollläden gleich unten, damit ihr wenigstens in den eigenen vier Wänden etwas Kühle abbekommt. Denn beim Gang vor die Tür erwarten euch heute im Laufe des Tages bis zu 33 Grad, morgen sogar bis 35 Grad, kündigte SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert schon gestern Abend an. Video herunterladen (28,6 MB | MP4) 6:01 Uhr Und das wird heute wichtig bei uns Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute und morgen vor einer extremen Hitze in Rheinland-Pfalz! Bis 33 Grad sollen es heute werden, am Samstag sogar bis 35 Grad. Älteren und Kranken empfehlen die Experten, viel zu trinken und sich körperlich nicht anzustrengen. In Kaiserslautern eröffnen Bundesdigitalminister Volker Wissing und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (beide FDP) ein neues KI-Zentrum. Das "Innovations- und Qualitätszentrum für Künstliche Intelligenz" am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern ist Teil der "Mission KI", einer Initiative zur Förderung der KI-Entwicklung in Deutschland. In Koblenz beginnt das Weltmusik-Festival "Horizonte" auf der Festung Ehrenbreitstein. Bis zum Sonntag sind neben Auftritten von Künstlerinnen und Künstlern auch ein Hippe- und Streetfoodmarkt mit Handwerkswaren und Essen geplant. Musikerinnen und Musiker aus aller Welt stehen auf den Bühnen. In Schöneberg im Soonwald wird heute Nachmittag gefeiert: 75 Jahre Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Geplant ist ein Festakt, bei dem auch Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) erwartet wird. 6:00 Uhr Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! Es ist Freitag! Husch, husch ins Wochenende, und das hoffentlich mit Option auf Kühlung. Aber: Vorher gibt es noch ein paar Nachrichten, und die möchte ich euch in aller Frühe präsentieren. Ich bin Susanne Weber, und begleite euch bis zehn Uhr mit allem, was so wichtig und interessant ist. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken unter: rlp-newsticker@swr.de.