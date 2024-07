per Mail teilen

Beim Herzstillstand hängt das Überleben auch vom Wohnort ab, Mainz 05-Neuzugang Sano soll sexuellen Übergriff begangen haben und das Sommerwetter nimmt Fahrt auf. Das und mehr sind die Themen heute morgen!

6:45 Uhr Das Sommerwetter nimmt an Fahrt auf! Es wird immer sommerlicher: Nicht nur im Laufe des heutigen Tages, sondern auch im Laufe der Woche. Das hat Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend berichtet. Heute sind Temperaturen von bis zu 27 Grad drin, im Laufe der Woche wird es immer heißer. Am Donnerstag werden bis zu 31 Grad erwartet, am Freitag 32 Grad. Der schwitzige Höhepunkt dann am Samstag: bis zu 34 Grad! Video herunterladen (22,3 MB | MP4)

6:34 Uhr Sexueller Übergriff durch Mainz 05-Neuzugang Sano? Schwere Vorwürfe gegen einen neuen Spieler von Mainz 05: Kaishu Sano ist Medienberichten zufolge in Japan festgenommen worden - wegen eines sexuellen Übergriffs. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler und zwei Freunde sollen den sexuellen Übergriff am Sonntag in einem Hotel in Tokio begangen haben, berichteten der japanische Sender NHK und weitere Medien am Mittwoch unter Berufung auf Polizeikreise. Sano, die Polizei und auch Mainz 05 haben sich bislang nicht offiziell zu den Vorwürfen geäußert. Sano wurde erst Anfang des Monats von Mainz 05 als neuer Spieler vorgestellt. Eigentlich sollte er in ein paar Tagen in das Training einsteigen. Sendung am Mi. , 17.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:23 Uhr Thementag Notfallrettung - Wo die Hilfe versagt Wenn das Herz stehen bleibt, zählt jede Sekunde. Da kommt es drauf an, dass alles gut funktioniert - in der Rettungsleitstelle, im Krankenwagen, auf dem Weg ins Krankenhaus. Doch ist das auch so? Wie lange dauert es im Schnitt, bis ein Rettungswagen vor Ort ist? Die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz sind zum Teil alarmierend, hat das SWR Data Lab herausgefunden. Die Kolleginnen und Kollegen haben einen bundesweit einmaligen und exklusiven Datensatz zusammengetragen. Die Ergebnisse findest du bei uns: Exklusive Daten-Recherche zur Notfallrettung Herzstillstand: Fehlende Standards in RP kosten Leben Tausende Menschen in Deutschland könnten jedes Jahr gerettet werden. So ist die Lage in Rheinland-Pfalz. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:13 Uhr Was ist los in Deutschland und der Welt? Das Bundeskabinett will heute den lange umkämpften Regierungsenwurf für den Bundeshaushalt beschließen. Der von den Spitzen der Ampel-Koalition ausgehandelte Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von 480,6 Milliarden Euro vor. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Glanz und Gloria heute in Großbritannien: Das britische Parlament wird in London offiziell eröffnet. Beim "State Opening" trägt König Charles III. als Staatsoberhaupt das Programm der neuen Regierung vor. Die 650 Abgeordneten des Unterhauses waren am 4. Juli neu gewählt worden. US-Superstar Taylor Swift gibt am Abend das erste Konzert in Deutschland - und zwar in Gelsenkirchen. Damit sich Fans auch nicht verfahren auf dem Weg, gibt es Ortsschilder mit der witzigen Aufschrift "Swiftkirchen". Die will die Stadt nach dem Konzert versteigern lassen.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Das Frankenthaler Landgericht beschäftigt sich derzeit mit einer tödlichen Attacke auf einen Jobcenter-Mitarbeiter in Neustadt. Der Angeklagte soll dem Mitarbeiter mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Zwei Tage später starb der Mitarbeiter an einer Hirnblutung. Heute fällt voraussichtlich das Urteil. In Ludwigshafen wird am Nachmittag das Programm des "Festival des deutschen Films" vorgestellt. Es ist nach Angaben der Veranstalter das besucherstärkste Filmfestival nach der Berlinale. Es startet am 21. August mit dem Film "Familie is nich". Bis zum 8. September laufen 64 Produktionen unter anderem in Zeltkinos. Ab heute sind wieder Sternschnuppen über Rheinland-Pfalz zu sehen! Die Perseiden ziehen an uns vorbei. In besonders klaren Nächten sind sie jetzt schon gut zu sehen. Der Höhepunkt wird aber erst Mitte August erwartet.

6:01 Uhr Schauen wir erstmal auf den Verkehr Was ist los auf den Straßen? Wo dauert es heute morgen länger? Solltest ihr mehr Zeit für die Fahrt einplanen? All das verrät unsere Übersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen