per Mail teilen

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Frankenthal war die Strecke in Fahrtrichtung Kaiserslautern am Abend für mehrere Stunden gesperrt.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer wollte am Dienstagabend am Autobahnkreuz Frankenthal von der A61 auf die A6 in Richtung Kaiserslautern wechseln, berichtet die Polizei. Dabei zog er offenbar vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen.

Auto und Motorrad kollidieren

Eine 55-jährige Frau, die gerade mit ihrem Auto auf dieser Spur unterwegs war, konnte laut Polizei nicht rechtzeitig bremsen. Auto und Motorrad stießen zusammen. Der Motorradfahrer wurde bei dieser Kollision schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Polizei zufolge ergab ein Test, dass die Autofahrerin unter Einfluss von Alkohol stand. Die Ermittlungen laufen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, außerdem ordnete die zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Frankenthal an, dass die Fahrzeuge sichergestellt werden und bei beiden Beteiligten eine Blutprobe entnommen wird.

A6 in Richtung Kaiserslautern mehrere Stunden dicht

Die Strecke in Richtung Kaiserslautern musste am Dienstagabend für mehr als 3,5 Stunden gesperrt werden, ebenso alle Zufahrten am Autobahnkreuz Frankenthal. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet, informierte das Polizeipräsidium Rheinpfalz. Inzwischen sind Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung abgeschlossen und die A6 wieder frei.