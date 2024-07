Ein Unwetter ist in der Nacht über Rheinland-Pfalz niedergegangen, die Bahn sperrt weitere wichtige Strecken und ein Salafisten-Prediger ist in Wittlich aufgetreten.

9:31 Uhr Die Bahnsperrungen - kurz und verständlich erklärt Wir hatten es vorhin schon: Die Bahn sperrt in diesen Tagen mehrere große Strecken in und um Rheinland-Pfalz für Sanierungen. Gerade Pendler stellt das vor ganz schön große Herausforderungen. Es wird auch Kritik laut, dass gleichzeitig auf so vielen Strecken gearbeitet wird. Wenn ihr kurz und knapp wissen wollt, was da eigentlich gerade gemacht wird und warum das so dringend nötig ist, dann empfehle ich euch dieses Video:

9:11 Uhr Polizei sucht Lebensretter aus Freibad War das jemand von euch? Die Polizei in Kaiserslautern sucht einen Lebensretter, der gestern im Warmfreibad ein Kleinkind aus dem Wasser gezogen hat. Das dreijährige Kind war offenbar in einem unbemerkten Augenblick ins Wasser gesprungen und untergegangen. Ein bislang unbekannter Mann hat das ganze wohl beobachtet und das Kind gerettet. Es musste wiederbelebt werden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und hofft auch, den Lebensretter zu finden. Sendung am Di. , 16.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:02 Uhr Was sonst noch an einem 16. Juli geschah 2019: Die bisherige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird im Europaparlament als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission gewählt. Sie wird Nachfolgerin des Luxemburgers Jean-Claude Juncker. 1990: Helmut Kohl besucht Michail Gorbatschow in der Sowjetunion und verhandelt mit ihm über die deutsche Wiedervereinigung. Gorbatschow kam den deutschen Verhandlern hier weit entgegen, sodass der Weg für eine Wiedervereinigung frei wurde. Sie erfolgte offiziell am 3. Oktober 1990. 1909: August Horch gründet in Ingolstadt eine Automobilfirma. Um Namens-Verwechslungen und Probleme mit seiner vorigen Firma zu vermeiden, benennt er sie nach der lateinischen Form seines Nachnamens: Audi. Die Marke besteht noch heute und ist Teil des VW-Konzerns.

8:53 Uhr Krankenhaus Boppard wird geschlossen - es sei denn... Das nennt man dann wohl Gnadenfrist: Das Krankenhaus in Boppard soll geschlossen werden - es sei denn, der Rhein-Hunsrück-Kreis springt dafür in die Bresche und gleicht die finanziellen Verluste aus. Das ist nach SWR-Informationen das Ergebnis einer Sitzung beim Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, zu dem das Krankenhaus in Boppard gehört. Einen Monat hat der Rhein-Hunsrück-Kreis nun Zeit, um einen entsprechenden Beschluss zu fassen - oder das Krankenhaus wird geschlossen. Hier alle Infos dazu: Boppard Gesellschafter haben am Abend getagt Hoffnungsschimmer für angeschlagenes Krankenhaus in Boppard Das Krankenhaus in Boppard hat eine Gnadenfrist von einem Monat bekommen. Das erfuhr der SWR aus Gesellschafterkreisen nach einer internen Sitzung am Abend. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:23 Uhr Sportler aus RLP bei den Olympischen Spielen Die Fußball-Heim-EM ist rum, aber das nächste sportliche Großereignis steht schon vor der Tür. Am 26. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Auch Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz sind dabei. Wir stellen einige von ihnen vor. Mein Kollege Marcel Fehr hat sich mit Hindernisläuferin Olivia Gürth aus Diez getroffen. Sie wurde jüngst überraschend Deutsche Meisterin. Und es soll noch weitergehen. Video herunterladen (83,2 MB | MP4)

8:04 Uhr Regen hilft im Kampf gegen den Borkenkäfer Des einen Leid, des anderen Freud: Zwar gibt es durch den vielen Regen in diesem Jahr, wie eben geschrieben, weniger Honig, aber dafür mehr Baumharz! Warum das wichtig ist? Das ist die wichtigste Verteidigungswaffe der Bäume gegen den Borkenkäfer. Der Schädling hat in den letzten, trockenen Jahren massive Probleme im Wald verursacht und für riesige, abgestorbene Waldflächen gesorgt. In diesem Sommer sieht es deutlich besser aus. Das nasse Wetter hat die Abwehrkräfte der Bäume gestärkt. Sie können mehr Harz produzieren und damit die Käfer töten, wenn sie sich in ihre Rinde bohren. Dafür nehmen wir auch gerne weniger Honig in Kauf! Sendung am Di. , 16.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Schlechtes Wetter sorgt für weniger Honig Das schmeckt den Imkern gar nicht: In diesem Jahr gab es bislang weniger Honig. Das liegt vor allem an dem nassen und kalten Wetter im Frühjahr. Betroffen ist vor allem der Honig, der aus den Blüten von Obstbäumen und Raps gewonnen wird. Aber es hängt auch davon ab, wo die Bienen unterwegs waren. Im westlichen Rheinland-Pfalz war die Honigernte ziemlich schlecht, im Osten deutlich besser. Was den weiteren Verlauf des Jahres angeht, sind die Imker aber hoffnungsvoll: Im Sommer soll es wieder mehr Honig geben. Sendung am Mo. , 15.7.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4

7:38 Uhr Bahnreisende müssen ab heute noch geduldiger sein Die Politik und die Deutsche Bahn wollen die Bahn sanieren und das möglichst effizient und schnell. Deshalb ist seit gestern um 23 Uhr die Riedbahn, also die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, gesperrt. Die Züge werden dann zum Beispiel über parallele Strecken wie Mainz-Worms-Mannheim/Ludwigshafen umgeleitet. Aber auch die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt Flughafen, die viele Pendlerinnen und Pendler von Montabaur im Westerwald aus nutzen, ist seit heute betroffen. Für die Bahnreisenden in Rheinland-Pfalz heißt das für mehrere Monate: Auf Ersatzbusse umsteigen und längere Reisezeiten einplanen. Eine Übersicht zu den Bahnsperrungen findet ihr hier: Rheinland-Pfalz Strecken wegen Sanierung gesperrt Riedbahn, ICE-Strecke Montabaur, Lautertalbahn: So stark ist der Bahnverkehr in RLP eingeschränkt Wer in den nächsten Monaten mit der Bahn im Südwesten unterwegs ist, sollte sich vor Fahrtantritt gut informieren.

7:25 Uhr Zigarette wohl Ursache für tödlichen Brand in Limburg Der Brand in einer Seniorenanlage in Limburg kurz hinter der rheinland-pfälzischen Grenze hat gestern einen 61 Jahre alten Mann das Leben gekostet. Jetzt gibt es weitere Hinweise auf die Brandursache. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Zigarette das Feuer ausgelöst hat. Bei der Evakuierung des Gebäudes wurden den Angaben zufolge ein Pfleger und zwei Polizisten verletzt. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sendung am Di. , 16.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:11 Uhr Was ist los in Deutschland und der Welt? In den USA haben die Republikaner Donald Trump offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert. Trump kam beim Parteitag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Der Ex-Präsident tritt damit im November nach jetzigem Stand gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden an. Trump hatte zuvor bereits verkündet, dass er mit Senator J.D. Vance aus Ohio als Vize in den Wahlkampf ziehen will. Die 720 frisch gewählten Abgeordneten des Europaparlaments stimmen über ihre künftige Präsidentin, beziehungsweise ihren Präsidenten, ab. Die aussichtsreichste und bislang einzige Kandidatin ist die amtierende Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta vom Mitte-Rechts-Bündnis EVP, dem auch CDU und CSU angehören. Es wird erwartet, dass sie am Morgen in ihrem Amt bestätigt wird und auch in dieser Legislatur die Rolle als Präsidentin übernehmen wird. Wegen Mordes an seiner Ex-Freundin in der gemeinsamen Schule in St. Leon-Rot bei Heidelberg steht ab heute ein junger Mann vor Gericht. Der Prozess startet am Landgericht Heidelberg. Der zur Tatzeit 18-Jährige soll laut Anklage im Januar seine gleichaltrige Mitschülerin und Ex-Freundin mit einem Fleischermesser erstochen haben. Der mutmaßliche Täter war nach dem Tod der Schülerin mit dem Auto in Richtung Norddeutschland geflohen. Nach der Fußball-EM geht's für ihn gleich weiter: Der französische Superstar Kylian Mbappé hat seinen ersten großen Auftritt beim spanischen Fußballverein Real Madrid. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft wird heute offiziell vorgestellt. Bevor ihn die Fans in der Arena bejubeln dürfen, unterschreibt der 25-Jährige noch auf dem Trainingsgelände seinen Vertrag bis zum Sommer 2029.

6:54 Uhr Extremistischer Salafist in Wittlich aufgetreten Er nennt sich "Abu Alia" und sammelt mit seinen mutmaßlich extremistischen Ansichten Klicks aus der Social Media-Plattform TikTok: Ein salafistischer Prediger ist nach SWR-Informationen in den vergangenen Monaten in Wittlich aufgetreten. Seine Ansichten sind offenbar extrem: Er kritisiert etwa Musliminnen, die moderne Kopfbedeckungen tragen wollten: Der "Hijab" sei gottgewollt. Der Verfassungsschutz stuft ihn als "einflussreichen Akteur im extremistischen salafistischen Spektrum" ein. Meine Kollegen haben einige Infos zu dem Mann und seinen umstrittenen Auftritten in Wittlich zusammentragen können: Trier Behörde warnt vor Salafisten TikTok-Prediger trat in Wittlicher Moschee auf Die Social Media Plattform TikTok ist laut Verfassungsschutz bei radikal-islamistischen Predigern beliebt. Einer der bekanntesten trat nach SWR-Information jetzt in Wittlich auf. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:41 Uhr Heute ist es noch etwas kühler, aber das Badewetter ist schon in Sicht Heute kann es hier und da auch mal Schauer geben, hat unsere Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend berichtet. Insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken, bei Temperaturen am Nachmittag zwischen 20 und 26 Grad. Der Blick auf die kommenden Tage zeigt: Es wird sommerlich! Video herunterladen (25 MB | MP4)

6:23 Uhr Zeltlager im Westerwald abgebrochen - Gewitter drohte Nicht nur in Trier hat es in der Nacht gewittert. In Freilingen im Westerwaldkreis ist am Montagabend ein Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr abgebrochen worden. Wegen eines heraufziehenden Unwetters wurden knapp 600 Kinder, die dort seit Samstag zelteten, von Einsatzkräften in Dorfgemeinschaftshäusern untergebracht, so das Polizeipräsidium Koblenz. Dort konnten sie von ihren Eltern abgeholt werden. Sendung am Di. , 16.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:13 Uhr Unwetter in Trier - Blitz spaltet Baum War das bei euch auch so heftig? Bei mir in Mainz ging es gefühlt von einer Minute auf die andere los! Ein Unwetter hat in Rheinland-Pfalz gestern Abend die Feuerwehr beschäftigt. Einsätze gab es zum Beispiel in Trier gestern Abend. Der Sturm wehte das Dach des Weinstands am Hauptmarkt um, eine Person wurde dabei - zum Glück - nur leicht verletzt. Ein Blitzschlag spaltete einen Baum nahe der Treviris-Passage. An einigen Kreuzungen fielen zeitweise die Ampeln aus.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Seit dieser Nacht müssen sich Bahnpendler für einige Zeit auf Probleme einstellen: Auf der Riedbahn, der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, sind die Bauarbeiten angelaufen, die Strecke ist ab sofort komplett dicht. Und auch zwischen Frankfurt und Köln wird ab heute gebaut: Vier Wochen lang ist die Schnellfahrstrecke mit Halten in Montabaur und Limburg Süd gesperrt. Auch hier dauert es für Reisende länger. Die rheinland-pfälzischen Bauern ziehen Bilanz des Winters und Frühjahrs. Viel Regen, Unwetter, verschobene Saatermine und Herausforderungen bei rechtlichen Vorgaben beim Pflanzenschutz machen den Landwirten eigenen Angaben zufolge zu schaffen. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd will heute genaue Auskunft darüber geben. Das angeschlagene Krankenhaus in Boppard hat offenbar eine Gnadenfrist von einem Monat bekommen. Das erfuhr der SWR aus Gesellschafterkreisen nach einer internen Sitzung am Montagabend. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat demnach nun bis zum Mitte August Zeit, einen Plan für die Finanzierung des Krankenhauses bis Ende 2025 auf die Beine zu stellen. Weitere Informationen will die Stadt Koblenz heute in einer Pressekonferenz bekannt geben.

6:01 Uhr Ein Blick auf den Verkehr Als erstes lohnt sich für euch vielleicht ein kleiner Blick auf die Straßen - gibt es Stau oder Sperrungen? Müsst ihr etwas mehr Zeit einplanen heute? Die Übersicht gibt es hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen