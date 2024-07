Die wichtige Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim wird ab heute gesperrt, die Mückenplage in RLP bleibt vorerst und ein Blick ins Ahrtal, drei Jahre nach der Flutkatastrophe.

9:23 Uhr Uni Mainz entdeckt natürlichen Opiod-Ersatz Schon mal was von Aniquinazolin B gehört? Wahrscheinlich nicht. Es ist ein Stoff, der bei der Uni Mainz ganz weit vorne liegt, wenn es darum geht, Opioide zu ersetzen. Stichwort: Opioid-Krise. In den USA wurden in den vergangenen Jahren oftmals Schmerzmittel auf Opioid-Basis verschrieben, vor allem Fentanyl. Viele Patienten wurden süchtig. Die Uni Mainz hat deshalb nach einem natürlichen Ersatzstoff gesucht, der weniger Nebenwirkungen hat. Und: Tadaaa - Aniquinazolin B hat das Rennen gemacht. Wie die Wissenschaftler darauf kamen, lest ihr hier 👇 Mainz Naturstoff könnte Opioide ersetzen Schmerzmittel, die süchtig machen - Universität Mainz entdeckt Ersatz Opioide werden in Schmerzmitteln verwendet, können aber abhängig machen. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat jetzt einen harmloseren Ersatzstoff entdeckt. 10:00 Uhr SWR4 Sprechstunde SWR4

9:13 Uhr Welche Feste gibt es während der Sommerferien? Heute ist der erste Tag der Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Na klar, ihr habt schon einige Pläne, aber vielleicht gibt es ja zwischendrin noch ein paar Lücken? Dann solltet ihr einen Blick hierauf werfen. Meine Kollegen haben einige schöne Veranstaltungen in den kommenden Wochen zusammengefasst:

8:39 Uhr Was sonst noch an einem 15. Juli geschah 2021: Am Vortag und in der Nacht ergießen sich riesige Wassermassen über Rheinland-Pfalz. Besonders betroffen ist das Ahrtal. Insgesamt 135 Menschen sterben dort in diesen Stunden, als sich der sonst gemütliche Fluss Ahr zu einem reißenden Strom verwandelt. Zahlreiche Häuser, Straßen, Bäume und Autos werden mitgerissen. Es ist die größte Naturkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Ihre Aufarbeitung und die Wiederaufbauarbeiten dauern noch an. 1869: Der französische Chemiker Hippolyte Mège Mouriès erhält ein Patent für seine "Beurre économique". Die haltbare und preiswerte Alternative zur Butter wird unter dem Namen Margarine bekannt. 1099: Jerusalem wird vom Heer des Ersten Kreuzzugs unter Gottfried von Bouillon erobert. Die Kreuzfahrer richten unter der Bevölkerung ein Blutbad an.

8:26 Uhr Wie läuft der Wiederaufbau in den anderen Flut-Gebieten? Drei Jahre ist die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz nun her. Wir berichten viel darüber und schauen auch immer wieder, wie sich der Wiederaufbau entwickelt. Meist schauen wir dabei ins Ahrtal, das mit 135 Toten besonders hart getroffen wurde. Aber auch andere Regionen in der Eifel haben damals mit Hochwasser zu kämpfen gehabt. Echtershausen an der Prüm zum Beispiel. Auch dort gab es viele Zerstörungen, auch dort läuft der Wiederaufbau seit Jahren. Wie geht es voran? Mein Kollege Marc Steffgen aus dem SWR-Studio Trier hat einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Hier entlang bitte! Echtershausen Jahrhunderthochwasser in der Eifel "Wir haben nichts gemacht, was die Leute vor der Flut schützen könnte!" Der Bürgermeister von Echtershausen zieht drei Jahre nach der Flut Bilanz. Zwar sind die Häuser alle wieder aufgebaut, doch die größte Hochwassergefahr im Ort besteht weiter. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:51 Uhr Toter nach Brand in Seniorenwohnanlage Kurzer Blick rüber nach Hessen: In Limburg kurz hinter der rheinland-pfälzischen Grenze hat es in der Nacht in einer Seniorenwohnanlage gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist dort ein Mann ums Leben gekommen. Noch ist aber unklar, um wen es sich dabei genau handelt. Das Feuer ist demnach in einem der Zimmer ausgebrochen. Es konnte inzwischen gelöscht werden. Die restlichen Bewohner konnten mittlerweile wieder auf ihre Zimmer. Warum das Feuer ausbrach ist jetzt Teil der Ermittlungen. Sendung am Mo. , 15.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:39 Uhr Wird das Krankenhaus in Boppard geschlossen? Heute könnte das Ende des Krankenhauses in Boppard besiegelt werden. Die Verantwortlichen im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein GKM (zu dem das Krankenhaus gehört) entscheiden am Abend über ein Sanierungsgutachten, das unter anderem die Schließung empfiehlt. Seit Jahren steckt das GKM finanziell in der Krise. Anfang des Jahres ist die Übernahme durch einen privaten Krankenhauskonzern geplatzt. Jetzt geht es um die Zukunft des Verbundes mit fünf Kliniken. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hatte für das Krankenhaus in Boppard einen Rettungsplan bis Ende des Jahres aufgestellt. Der ging den Verantwortlichen aus dem Gemeinschaftsklinikum aber nicht weit genug. Es gilt deswegen als wahrscheinlich, dass heute Abend das Aus der Klinik in Boppard entschieden wird. Sendung am Mo. , 15.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:25 Uhr Was ist los in Deutschland und der Welt? Ermittler in den USA suchen mit Hochdruck nach dem Motiv für den Anschlag auf Ex-Präsident Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung. Trump wurde dabei leicht am Ohr verletzt, ein Besucher wurde getötet, zwei weitere verletzt. Der 20 Jahre alte Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet. Auch in Albstadt auf der Schwäbischen Alb sucht die Polizei nach einem Motiv. Hier hat ein 63 Jahre alter Mann am Sonntag seine Mutter und seinen Sohn erschossen. Er soll auch versucht haben, seine Tochter und seine Frau zu töten. Beide wurden schwer verletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Jäger handeln. Er hat sich anschließend selbst getötet. Im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda ist die Bevölkerung heute zu Präsidenten- und Parlamentswahlen aufgerufen. Ein Sieg des amtierenden Staatschefs Paul Kagame gilt als wahrscheinlich. Der 66-Jährige regiert seit 24 Jahren. Eine prominente Oppositionsvertreterin wurde nicht als Kandidatin zugelassen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Verfolgung Oppositioneller in dem ostafrikanischen Land mit gut 14 Millionen Einwohnern.

7:14 Uhr Drei Jahre nach der Flut - wie sieht das Ahrtal jetzt aus? Als heute vor genau drei Jahren im Ahrtal die Sonne aufging, war dort nichts mehr wie zuvor. Schier unendliche Wassermassen hatten das Tal verwüstet, aus dem kleinen Flüsschen Ahr war ein reißender Strom geworden. 135 Menschen haben im Ahrtal bei der Flutkatastrophe ihr Leben verloren, viele weitere verloren ihre Häuser, ihr Hab und Gut und manche auch die Zuversicht, alles wieder aufbauen zu können. Wie sieht es nun, drei Jahre später, dort aus? Wo ging es mit dem Wiederaufbau voran, wo hakt es noch? Wir haben eine Drohne steigen lassen. Sie dokumentiert aus der Luft, wie sich das Ahrtal drei Jahre nach der Flut verändert hat. Sehr eindrucksvolle Bilder! Ahrtal Wiederaufbau im Ahrtal So sieht das Ahrtal drei Jahre nach der Flutkatastrophe aus Drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal läuft der Wiederaufbau. Exklusive Drohnenbilder des SWR zeigen, wie sich das Tal seither verändert hat - und wo die Zeit stehen blieb.

7:01 Uhr Mückenplage geht bis mindestens August weiter Ich hasse diese Viecher. Mücken, Schnaken, kleine fliegende Blutsauger, ganz egal wie sie genannt werden - für mich hätte die Evolution gerne einen großen Bogen um diese Quälgeister machen können! Hat sie aber nicht - deswegen gibt es sie, und zwar zu Hauf im Moment. Rheinland-Pfalz und große Teile Deutschlands haben im Moment mit einer großen Mückenplage zu kämpfen. So groß, dass die menschlichen Gegner der Mücke, nämlich die "Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage", kurz Kabs, kaum mit der Bekämpfung hinterher kommen. Bis August geht die Plage auf jeden Fall weiter, sagt der wissenschaftliche Direktor der Kabs. Na toll. Dann bleibe ich eben so lange drinnen. Sendung am Mo. , 15.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:14 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz 🌞 Die Woche startet mit vielen Sonnenstunden, es wird ordentlich heiß: Bis zu 32 Grad! Für alle, die Ferien haben das perfekte Freibadwetter. Am Nachmittag kommen aber auch die ersten Wolken und gegen Abend kann es dann auch mal gewittern - vor allem im Norden des Landes. Gestern Abend hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger die Wetterlage so vorhergesagt: Video herunterladen (28,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz: Ab heute Abend gibt es Einschränkungen für Bahnpendler: Auf der Riedbahn, der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, beginnt heute eine Großbaustelle. Die Bahn sperrt die Riedbahn für mehrere Monate komplett. Das bedeutet: Ersatzbusse, Umleitungen, Zugausfälle. Die Generalsanierung ist die erste ihrer Art und soll für einen reibungsloseren Ablauf bei der Bahn sorgen. Bis heute müssen der Rhein-Lahn-Kreis und der Rhein-Hunsrück-Kreis entscheiden, ob sie die zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gehörenden Krankenhäuser in Nastätten und Boppard finanziell unterstützen wollen. Damit könnte die Zukunft der beiden Häuser stehen und fallen - denn das Gemeinschaftsklinikum ist finanziell stark angeschlagen. Die Bundesländer wollen heute bekanntgeben, wer das geplante länderübergreifende System für eine Bezahlkarte für Flüchtlinge betreiben soll. 14 von 16 Bundesländern hatten sich Ende Januar auf ein gemeinsames Vergabeverfahren für die Bezahlkarte geeinigt, darunter auch Rheinland-Pfalz.

