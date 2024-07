Nibelungen-Festspiele in Worms eröffnet

Vor dem Wormser Dom feiern die Nibelungen-Festspiele zur Stunde ihre diesjährige Premiere. Aufgeführt wird "Der Diplomat".

Während hinter den Kulissen sich alles auf die Aufführung vorbereitet, laufen auf dem roten Teppich am Eingang bekannte Gesichter aus Politik und Kultur vorbei. SWR-Reporterin Annika Kercher ist vor Ort und hat mit einigen von ihnen gesprochen.

Auf dem roten Teppich zur Premiere der Nibelungen-Festpiele in Worms treffen sich Promis - darunter auch Claudia Roth und RLP-Ministerpräsident Alexander Schweitzer. SWR

Unter den prominenten Gästen ist auch der neu gewählte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Nach einer sehr überschwänglichen Begrüßung mit Bundespolitikerin Claudia Roth (Grüne) und einem Gruppenfoto nahm er sich Zeit, mit Menschen am Rand des Teppichs zu sprechen. Er sagte dem SWR, er erwarte einen "sehr schönen Abend" und finde es wichtig, dass das gezeigte Stück Diplomatie thematisiere.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht findet es großartig, dass alte Geschichten neu interpretiert werden. Das sei wichtig, um sie auch einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Er selbst habe auch schon einmal bei den Nibelungen-Festspielen einen Prinzen verkörpert. Fürs nächste Mal wünsche er sich aber einen Bösewicht.

Auch die frühere ZDF-Moderatorin Petra Gerster hat schon mal in einer Nibelungen-Fassung mitgespielt, allerdings als kleines Mädchen zusammen mit ihren Freundinnen. Bei "Der Diplomat" sieht sie in König Etzels Hunnenreich Parallelen zu dem Russland unter Wladimir Putin.

Darum geht es in "Der Diplomat"

Viele Wochen lang haben die Schauspielerinnen und Schauspieler geprobt und das Stück entwickelt. In "Der Diplomat" wird Dietrich von Bern zur Hauptfigur, gespielt von Franz Pätzold. Er versucht darin, die Burgunder diplomatisch zu besänftigen und weitere Kriege zu verhindern.

Premiere-Gästen gefällt das Bühnenbild

Bei vielen Gästen der Premiere vor dem Wormser Dom kommt das Bühnenbild gut an: "Nah an der Realität im Krieg", heißt es. Besonders der Matsch und das (Kunst-) Blut auf der Bühne scheinen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ihre gwünschte Wirkung zu hinterlassen.

Premiere - das heißt auch, es herrscht eine besondere Stimmung im Team. Regisseur Roger Vontobel spricht von Lampenfieber, aber auch von Erschöpfung: "Die Tage waren in den vergangenen Wochen sehr lang, weil wir bis 4 Uhr nachts gearbeitet und trotzdem am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder angefangen haben. Das merkt man ein bisschen."

Die Nibelungenspiele 2024 in Worms. Der Dom im Hintergrund ist Teil der Kulisse. SWR Andreas Neubrech

Während der Nibelungen-Aufführung in Worms fließt viel Blut

Während der Aufführung fließt literweise Kunstblut über die Bühne. So viel, dass es regelmäßig mit Gummischiebern in einen Schlammgraben geschoben wird, der um die Bühne errichtet ist. Aus Zuschauerperspektive mag der Schlamm ein wenig abstoßend aussehen, Pätzold dagegen hat einen anderen Blick auf die Sache: "Man kann sich darin abkühlen. Man wirft sich rein und freut sich, dass es schön kühl ist. Das ist super. Okay, es ist auch schmutzig, meine Fingernägel bekomme ich nicht mehr sauber. Aber es ist kühl."

Franz Pätzold als Dietrich von Bern und Cynthia Cosima Erhardt als "Die Drud" bei der Generalprobe der Nibelungenspiele. dpa Bildfunk Uwe Anspach

Mystische Stimmung bei Premiere der Nibelungen-Festspielen

Das warme Wetter machte nicht nur Pätzold während der Vorbereitungen hin und wieder zu schaffen. Für Yohanna Schwertfeger, die die Brunhild spielt, hatten die Proben am Vormittag sogar gesundheitliche Folgen: "Wenn ich so spiele, dann vergesse ich leider, dass die Sonne knallt. Das endete bei mir einmal in einem Hitzschlag. Aber am Abend ist das natürlich eine total mystische, zauberhafte Stimmung da draußen."

Diese Stimmung, diesen besonderen Mix aus einer Open-Air-Aufführung mit dem Dom als Kulisse, einer Live-Band und einem spannenden Theaterstück erleben heute Abend auch viele weitere Prominente, die zur Premiere gekommen sind.

Für die folgenden Aufführungen sind noch Karten erhältlich. Die letzte Vorstellung in diesem Jahr steht für den 28. Juli auf dem Programm. Im vergangenen Jahr haben mehr als 20.000 Menschen die Aufführungen vor dem Wormser Dom gesehen.