per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:04 Uhr Tödlicher Unfall bei Mendig Im Kreis Mayen-Koblenz ist gestern Nachmittag eine Autofahrerin bei einem Unfall gestorben. Laut Polizei war sie auf der B256 auf die Gegenspur geraten und dort mit einem Transporter kollidiert.

6:57 Uhr So ist die Verkehrslage Und - seid ihr schon auf dem Sprung ins Büro? Guckt vorher unbedingt in unseren Verkehrsservice, um zu sehen, was auf den Straßen so los ist! Der Blick lohnt sich! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:27 Uhr Weniger Fluglärm über Mainz - neues Anflugverfahren im Test Leise Hoffnung für vom Fluglärm geplagte Mainzerinnen und Mainzer. Und ich weiß, wovon ich rede, nach 20 Jahren in Mainz-Hechtsheim...

Der Frankfurter Flughafen testet ab heute Abend ein anderes Anflug-Verfahren. Es könnte nach Angaben der Stadt Mainz weniger Fluglärm für die Stadt bringen, weil um die großen Zentren Offenbach/Hanau und Mainz herumgeflogen werden soll. Das Verfahren ist im Winter schon einmal getestet worden, damals gab es aber weniger Flüge als in der jetzigen Sommerzeit. Meine Kollegin Sabine Steinbrecher hat die Einzelheiten:

6:03 Uhr So wird das Wetter heute in RLP Nach einer feuchten Nacht bleibt es heute Morgen lange ziemlich sonnig. Erster Regen ploppt in der Eifel auf. Nachmittags breitet der sich aus. Am ehesten trocken bleibt's im Westerwald, so die Prognose von SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 29 Grad. Video herunterladen (32,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Trier beginnt der Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen eine Frau, die einen tödlichen Unfall verursacht haben soll. Dabei war ein Kleinkind ums Leben gekommen. Die damals 26-Jährige soll im Februar 2023 aus Unachtsamkeit auf ein vor ihr fahrendes Auto aufgefahren sein, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Dadurch war ein knapp zweijähriges Kind in dem Auto so schwer verletzt worden, dass es wenig später starb. Der Untersuchungsausschuss "Flutkatastrophe" des rheinland-pfälzischen Landtags gibt nach nicht-öffentlicher Beratungssitzung am Nachmittag ein Presse-Statement. In der Sitzung soll die endgültige Abfassung des Abschlussberichts beschlossen werden. Über deren Ergebnisse und den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Martin Haller (SPD), und der stellvertretende Vorsitzende, Marcus Klein (CDU). Der Mainzer Landtag kommt am Morgen zu seiner Plenarsitzung zusammen. Dabei wollen die Abgeordneten ein Gesetz für ein neues Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz beeschließen. Es soll in Zukunft helfen, Ereignisse wie die im Ahrtal vor drei Jahren besser zu bewältigen.