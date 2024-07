Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:42 Uhr Parlamentswahlen in Frankreich - die zweite Runde Bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich gestern ist das Linksbündnis "Nouveau Front Polulaire" Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft geworden. Es kommt auf bis zu 198 Sitze, gefolgt vom Mitte-Lager mit 169 Sitzen. Der rechtsnationale Rassemblement National wird vermutlich bis zu 145 Abgeordnete ins Parlament schicken dürfen. Die Partei hatte nach der ersten Wahlrunde noch vorne gelegen. Premierminister Gabriel Attal kündigte noch am Sonntagabend, als Reaktion auf den Überraschungssieg des Linksbündnisses, seinen Rücktritt an. Die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau haben weitere Einzelheiten: Der Rechtsruck in Frankreich bleibt aus

6:30 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Frankreich hat Premierminister Gabriel Attal, als Reaktion auf den Überraschungssieg des Linksbündnisses bei den gestrigen Parlamentswahlen, seinen Rücktritt angekündigt. Der erwartete Rechtsruck bei den Wahlen war ausgeblieben. Mehr dazu gleich. In Heidelberg geht der Transport eines ausrangierten U-Bootes weiter. U17 wird derzeit aufwändig auf Fluss und Straße von Speyer nach Sinsheim gebracht. Das Boot stand mehr als 35 Jahre im Dienst der Bundes- beziehungsweise der Deutschen Marine und war 2023 in einem spektakulären Manöver auf einem Schwimmponton von Kiel aus über den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee und den Rhein ins rheinland-pfälzische Speyer gebracht worden. Dort wurde es vorbereitet für ein Museum in Sinsheim in Baden-Württemberg. Am 28. Juli soll U17 dort ankommen. In Wiesbaden stellen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (CDU) und BKA-Vizepräsidentin Martina Link das Bundeslagebild zu sexuellem Kindesmissbrauch vor. Hurrikan "Beryl" zieht über den Golf von Mexiko. Experten erwarten, dass er heute auf Land trifft.

6:22 Uhr Die Verkehrslage Letzte Woche vor den Sommerferien im Land. Um nicht schon genervt in die Woche zu starten, schaut gerne in unseren Verkehrsticker, wo es an diesem Montagmorgen bereits stockt: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:08 Uhr Die Wettervorhersage für den Wochenstart Die neue Woche beginnt zwar mit einem leicht frischen Morgen, dafür heizt es sich über den Tag auf warme 28 Grad auf. In den kommenden Tagen wird es schwülwarm mit vereinzelten Gewittern, kündigte SWR-Wetterexperte Donald Bäcker schon am Sonntagabend an:

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in und für RLP In Mainz beginnt der Prozess gegen einen 74 Jahre alten Mann, der ein Kind in mehr als 300 Fällen sexuell missbraucht haben soll. Zudem wird dem Angeklagten der Besitz und die Weiterverbreitung kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen. Auch in Frankenthal ist heute Prozessbeginn. Hier geht es um Totschlag. Ein 57-Jähriger aus Neustadt (Weinstraße) soll Ende 2023 seinen Vater getötet haben. Er soll den im Bett Liegenden zunächst gewürgt und ihm dann mit einem Küchenmesser den Kopf fast abgetrennt haben. Der Vater soll an einer Kombination aus Ersticken und Blutverlust gestorben sein. Die Strafkammer bewertet den von der Staatsanwaltschaft als Mord angeklagten Sachverhalt als Totschlag. Der Angeklagte soll bei seiner Festnahme die Tat eingeräumt haben. Er ist nicht vorbestraft und befindet sich in Untersuchungshaft. Bei Boehringer Ingelheim wird ein Biomasseheizkraftwerk eingeweiht. Mit dem Werk plant Boehringer, bis zu 95 Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) werden an der Einweihung teilnehmen.