In Mainz ist eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. 10.000 Menschen mussten dafür die Sperrzone verlassen.

15:04 Uhr SWR1 ist wieder auf Sendung Nach der erfolgreichen Entschärfung kehren auch viele SWR-Mitarbeitende wieder in den Sender zurück. SWR1-Moderator Frank Jenschar sendet beispielsweise seit 15:04 Uhr wieder aus seinem heimischen Wohnzimmer. Frank Jenschar ist happy, wieder auf Sendung zu sein! SWR

14:14 Uhr Bombe ist entschärft! Schneller als gedacht können die Experten vom Kampfmittelräumdienst um 14:10 Uhr Entwarnung in Mainz geben: Sie haben die Fliegerbombe erfolgreich entschärft. Die Menschen können in ihre Häuser zurückkehren. Die Sperrungen werden jetzt nach und nach abgebaut. Das Bürgertelefon unter 06131 - 12 46 34 ist für Fragen noch bis 15:00 Uhr erreichbar. Bis jetzt sind dort mehr als 1.000 Anrufe eingegangen. Die Stadt Mainz dankt allen Hilfsorganisationen, der Polizei, Firmen, Behörden und der Bevölkerung für die Unterstützung.

12:21 Uhr Evakuierung beendet - Bombenentschärfung läuft Teil eins ist für die Rettungskräfte in Mainz geschafft: Fast 10.000 Menschen haben ihre Häuser verlassen, die Evakuierung ist abgeschlossen. Jetzt folgt der spannende Teil zwei: Experten des Kampfmittelräumdienstes haben begonnen, die Fliegerbombe zu entschärfen. Der Zugverkehr in Mainz steht still und auch der Luftraum über der Stadt ist gesperrt.

11:40 Uhr Hubschrauber macht Kontrollflug - Bombenentschärfung erst gegen Mittag Die Entschärfung der Bombe wird voraussichtlich erst gegen Mittag beginnen. Grund ist, dass immer noch nicht alle Menschen die Sicherheitszone verlassen haben. In einigen Wohnungen warten noch Leute auf Krankentransporte, unter anderem 16 Patienten in einer Pflegestation in der Mainzer Neustadt. Im Moment kreist ein Hubschrauber für einen letzten Kontrollflug über Mainz.

10:22 Uhr Letzter Kontrollgang vor Bombenentschärfung in Mainz Sind jetzt wirklich alle raus aus dem Evakuierungsbereich? 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von THW, Feuerwehr, Stadt und Polizei machen gerade nochmal einen letzten Kontrollgang durch den ganzen Bereich, der wegen der Bombenentschärfung evakuiert werden musste. Und tatsächlich hatten es offenbar nicht alle mitbekommen - die Helfer mussten noch mehrere Menschen rausklingeln und in einer Wohnung fanden sie sogar einen neunjährigen Jungen allein. Der Junge wurde zur Polizei gebracht. Seine Eltern waren wohl bei einem Arzttermin gewesen und kamen danach nicht mehr in die Sicherheitszone zu ihrer Wohnung. Mitarbeiter von THW, Feuerwehr, Stadt und Polizei machen einen letzten Kontrollgang vor der Bombenentschärfung in Mainz. SWR Stefan Schmelzer

10:10 Uhr Vorbereitungen für Entschärfung der Fliegerbombe laufen

9:57 Uhr Bundesliga-Spielpläne werden heute vorgestellt Noch läuft die Fußball-EM, aber im August starten die Fußball-Bundesligen wieder in eine neue Saison. Während der 1. FSV Mainz 05 bereits das 16. Mal in Folge in der 1. Bundesliga antritt, geht der 1. FC Kaiserslautern in seine dritte Zweitliga-Saison in Serie. Wann die rheinland-pfälzischen Clubs gegen welche Gegner spielen werden, wissen wir heute um 12 Uhr. Dann stellt die Deutsche Fußballliga (DFL) die neuen Spielpläne vor. Wie die DFL entschieden hat, erfahrt ihr nachher bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Sport. Die jeweiligen Eröffnungsspiele sind bereits bekannt: Im Unterhaus empfängt Absteiger 1. FC Köln den Hamburger SV (2. August). In der Bundesliga eröffnet traditionell der Deutsche Meister die Saison: Bayer 04 Leverkusen ist am 23. August zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Sendung am Do. , 4.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:49 Uhr Rheinland-Pfalz bleibt Weinland Nummer eins Wenn die Entschärfung der Weltkriegsbombe heute Abend hoffentlich vorüber ist: Wie wäre es dann mit einem Glas Wein aus einem der 13 Weinanbaugebiete in Deutschland (sechs davon liegen übrigens in Rheinland-Pfalz)? Das Deutsche Weininstitut in Bodenheim hat aktuelle Zahlen bekanntgegeben: Rheinhessen bleibt das größte Anbaugebiet und macht mit knapp 27.500 Hektar fast ein Viertel (!) der gesamten Rebfläche in Deutschland aus. Neu hingegen: Auch das kleinste Anbaugebiet liegt nun in RLP. Der Mittelrhein ist mit 460 Hektar im vergangenen Jahr zum kleinsten Anbaugebiet Deutschlands geschrumpft und hat die Hessische Bergstraße abgelöst. Und damit nicht genug mit den Superlativen: Die Pfalz kann als größtes Riesling-Anbaugebiet der Welt und zugleich Deutschlands größtes Rotwein-Anbaugebiet prahlen. Sendung am Do. , 4.7.2024 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:36 Uhr Kurzer Blick in die Vergangenheit: Das war am 4. Juli 2006: Der Astronaut Thomas Reiter startet mit der US-Raumfähre "Discovery" zur Internationalen Raumstation ISS. Er ist dort der erste Deutsche überhaupt. 1954: Außenseiter Deutschland schlägt Ungarn im Finale der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz mit 3:2 und feiert mit fünf FCK-Spielern den ersten WM-Titel. Das "Wunder von Bern" gilt als Zeichen des Aufbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg. 1776: An der amerikanischen Ostküste verabschiedet der Kongress die "Declaration of Independence", mit der 13 britische Kolonien ihre Unabhängigkeit vom Königreich erklären. Der 4. Juli ist Nationalfeiertag in den USA.

9:28 Uhr Stimmen aus Mainz zur Bomben-Evakuierung Was sagen die Menschen in Mainz zu der Evakuierung wegen der Bombenentschärfung? Meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben sich einmal umgehört, wohin die Leute am Morgen unterwegs waren:

9:22 Uhr Schwerer Verkehrsunfall in Rheinhessen Abseits des Evakuierungsgeschehens ist es heute Morgen in Rheinhessen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem laut Polizei vermutlich zwei Menschen tödlich verletzt wurden. Auf der L422 zwischen Ingelheim und Heidesheim kam es um kurz nach halb neun zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die L422 ist derzeit voll gesperrt, Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

9:06 Uhr Ein Abschiedsgruß aus dem SWR Nichts geht mehr! Das gibt es wahrlich selten: Das SWR-Gelände auf dem Mainzer Hartenberg ist komplett verwaist, wegen der Bombenentschärfung darf sich dort niemand mehr aufhalten. Meine SWR1-Kollegin Claudia Deeg - vielleicht habt ihr sie bis eben noch im Radio gehört - und Bernd Werz aus der Technik haben als "Last People Standing" gerade das Gebäude zugeschlossen. Wenn alles gut läuft, wird dort ab heute Nachmittag aber wieder der gewohnte nachrichtliche Trubel herrschen. SWR

8:49 Uhr Rettungsdienste unterstützen bei Evakuierung Für alle, die nicht gut laufen können, gibt es übrigens Hilfe von Rettungsdiensten: Die bringen ältere und gehbehinderte Menschen nach Mombach in die Betreuungsstelle. Dort sind inzwischen auch die ersten Menschen mit Rollstühlen angekommen. Rettungsdienste helfen bei der Evakuierung - 9.500 Menschen mussten wegen der Bombenentschärfung in Mainz ihre Häuser verlassen. SWR Jaron Dengel

8:24 Uhr Mainz: So sieht die Betreuungsstelle für Evakuierte aus Im Mainzer Stadtteil Mombach wurde für die Entschärfung der Weltkriegsbombe eine Betreuungsstelle eingerichtet - immerhin müssen rund 10.000 Menschen das Gebiet verlassen. Auf dem Bild ist es noch recht leer, aber meine Kollegin Damaris Diener berichtet gerade, dass inzwischen die ersten Menschen angekommen sind - einige per Busshuttle aus dem Evakuierungsgebiet. Vor Ort gibt es Aufenthaltsmöglichkeiten, Feldbetten, einen Ruheraum und sogar einen Raum für Haustiere. Die von der Evakuierung betroffenen Bewohner werden in der Betreuungstelle in der Sporthalle Am Großen Sand in Mainz-Mombach untergebracht. SWR Sendung am Do. , 4.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:06 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin konstituiert sich in öffentlicher Sitzung ein Untersuchungsausschuss des Bundestags. Auf Antrag der Unions-Fraktion soll sich das Gremium mit dem deutschen Atomausstieg beschäftigen. Dabei stehen auch Vorwürfe gegen Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) im Raum. Sie sollen laut Union den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Deutschland nicht ergebnisoffen geprüft haben. Die Briten wählen heute ein neues Parlament. In Umfragen liegen die konservativen "Tories" von Premierminister Rishi Sunak deutlich hinter der sozialdemokratischen Labour-Partei von Keir Starmer zurück. Wahlberechtigt sind mehr als 46 Millionen Menschen. In den USA wird weiter über die erneute Präsidentschaftskandidatur von Amtsinhaber Joe Biden diskutiert. Medienberichten zufolge soll Biden einem Vertrauten gegenüber Rückzugsgedanken geäußert haben. Das Weiße Haus dementiert das.

7:18 Uhr Menschen müssen Evakuierungsgebiet verlassen Die Feuerwehr Mainz fährt zurzeit nochmal mit Lautsprecherwagen durch das Gebiet, das wegen der Bombenentschärfung evakuiert werden muss - damit auch wirklich jede und jeder mitbekommt, dass die Häuser in dem Gefahrenbereich (500 Meter Radius um die Fundstelle) geräumt werden müssen. Ab 7:30 Uhr hat dann auch die Betreuungsstelle in der Sporthalle Am Großen Sand in Mainz-Mombach geöffnet. Dort werden Hilfsorganisationen die Menschen betreuen, die keine andere Bleibe für die Zeit der Bombenentschärfung gefunden haben. Alternativ kann man sich natürlich auch ein nettes Café außerhalb der Gefahrenzone suchen und dort gemütlich frühstücken. Die Feuerwehr fährt in Mainz mit Lautsprecherwagen durch die Straßen, in denen Häuser wegen der Bombenentschärfung evakuiert werden müssen. SWR

6:56 Uhr Wieso findet man immer noch Weltkriegsbomben? Immer wieder tauchen auch in Rheinland-Pfalz Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf - und das fast 80 Jahre nach Kriegsende. Oft werden sie bei Bauarbeiten entdeckt. Experten schätzen, dass in den Kriegsjahren rund zwei Millionen Tonnen Bomben über Deutschland und besetzten Gebieten abgeworfen wurden. Die rheinland-pfälzische Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier geht davon aus, dass bis zu 20 Prozent dieser Bomben nicht detoniert sind und damit als Blindgänger gelten. Allein im Jahr 2023 wurden RLP-weit 21 Blindgänger entschärft. Sendung am Do. , 4.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:41 Uhr Bombenentschärfung: Massive Auswirkungen auf den Verkehr Die für den Mittag geplante Bombenentschärfung auf dem alten Jüdischen Friedhof wird auch massive Auswirkungen auf den Verkehr haben - in der Stadt und darüber hinaus. Ab 11:30 Uhr fahren heute keine Züge in Mainz. Die Bahn informiert auf ihrer Homepage über die betroffenen Züge. Grund dafür ist laut Deutscher Bahn, dass das Stellwerk Mainz, von wo aus der Zugverkehr in und um die Landeshauptstadt gesteuert wird, im Evakuierungsbereich liegt - bis zum Abschluss der Evakuierung darf dort aber weitergearbeitet werden. Der Hauptbahnhof selbst liegt außerhalb des Evakuierungsradius. Züge aus Richtung Koblenz und Bingen dürfen bis zum Beginn der eigentlichen Bombenentschärfung also weiterhin durch den Sperrbereich bis zum Hauptbahnhof fahren. Sendung am Do. , 4.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:30 Uhr Ahrtal: Landrätin kritisiert schleppende Bearbeitung der Ahr-Anträge Fast drei Jahre nach der Flut im Ahrtal leiden noch immer viele Unternehmen an den Folgen der Katastrophe. Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) hat beim Jahresempfang der Wirtschaft des Kreises Ahrweiler nun gefordert, dass Wiederaufbau-Anträge schneller bearbeitet werden. 885 Betriebe aus dem Ahrtal hätten Anträge gestellt, aber erst 653 seien genehmigt worden, so die Politikerin. Das heiße, 26 Prozent der Unternehmen, die einen Antrag gestellt haben, wüssten noch nicht, ob sie Wiederaufbaugeld bekämen. Außerdem müsse die Frist, in der Anträge gestellt werden können, verlängert werden. Für Betriebe endet sie bereits Ende des Jahres, was mit EU-Recht zusammenhängt. Sendung am Do. , 4.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:18 Uhr Bombenentschärfung - Evakuierung läuft Viele werden es schon mitbekommen haben: In Mainz will der Kampfmittelräumdienst um die Mittagszeit eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Vorher müssen - bis spätestens 9 Uhr - rund 10.000 Menschen rund um den Fundort ihrer Wohnungen, Häuser und Arbeitsstellen verlassen. Im Radius liegt auch das SWR-Funkhaus auf dem Mainzer Hartenberg. Wir versorgen euch also heute morgen aus dem Homeoffice mit allen Neuigkeiten rund um die Bombe. Natürlich haben wir aber auch einen Blick auf wichtige Ereignisse im übrigen Land!

6:11 Uhr Das ist auf den Straßen in RLP los Die Bombenentschärfung in der Landeshauptstadt sorgt heute vermutlich für jede Menge Chaos auf Straßen und Schiene. Was verkehrsmäßig sonst noch los ist im Land könnt ihr hier in unserer Staukarte nachschauen. Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr So wird das Wetter in RLP Der Donnerstag startet trüb und regnerisch, dann lockern die Wolken vorübergehend auf. Später gibt es wieder Schauer, zum Teil Gewitter. Und vorerst, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend, bleibt es unbeständig. Ein kleiner Lichtblick: Es wird wieder wärmer. Video herunterladen (31,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig In Mainz wird heute eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, die bei Bauarbeiten am Jüdischen Friedhof gefunden wurde. Dafür müssen rund 10.000 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen. Auch der Bahnverkehr ist eingeschränkt, zahlreiche Straßen werden gesperrt. Der Ausschuss für Wissenschaft des rheinland-pfälzischen Landtags befasst sich heute mit der Uni-Medizin in Mainz. Dabei soll es unter anderem um die Finanzierung gehen. Die Uni-Medizin hatte vor kurzem einen Rekord-Verlust von 114 Millionen Euro gemeldet. Fans des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FSV Mainz 05 können schon einmal ihre Kalender bereit halten: Am Mittag veröffentlicht die DFL die Spielpläne für die neue Saison 2024/25. Klar ist jetzt schon: Die Saison in der 1. Bundesliga startet am 23. August, die 2. Liga geht bereits am 2. August los.