Jugendliche stirbt in Mainz-Kostheim an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Eine 16-Jährige ist in einem Mehrfamilienhaus im hessischen Mainz-Kostheim durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben gekommen. Offenbar war die Gastherme im Bad defekt.

Am Samstagnachmittag war die Feuerwehr zu einem Rettungseinsatz in ein Mehrfamilienhaus im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim gerufen worden. Eine Jugendliche war nach Angaben der Feuerwehr bewusstlos unter der Dusche zusammengebrochen. Die Hilfe für die 16-Jährige kam zu spät: Sie starb im Krankenhaus an den Folgen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Feuerwehr geht von defekter Gastherme aus

Bei dem Rettungseinsatz waren die Testgeräte auf Kohlenmonoxid angesprungen. Die Feuerwehr vermutet, dass die Gastherme im Badezimmer kaputt war, was zu der hohen Konzentration des Gases geführt habe.

Kohlenmonoxid entsteht bei unvollkommener Verbrennung. Das Gas ist farb- und geruchlos und hochgiftig.

Weitere Menschen im Gebäude wurden vorsichtshalber untersucht. Das Haus wurde geräumt, bei dem Einsatz wurden auch Straßen gesperrt.