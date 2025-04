Ostern 2025 in RLP: Wo Reisende mit Stau und Bahnstress rechnen müssen

In Rheinland-Pfalz beginnen am 14. April die Osterferien. Auf den Autobahnen dürfte es voll werden. Wir geben einen Überblick über die staugefährdeten Strecken und Reisetage.

Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz starten acht weitere Bundesländer in die Osterferien 2025. Volle Straßen und viel Stau sind besonders am letzten Schultag, dem 11. April sowie am Samstagvormittag, dem 12. April, zu erwarten. Wer an diesem Wochenende in den Urlaub fahren will, sollte das auf Empfehlung des ADAC am Sonntag machen.

Staugefährdete Strecken Das sind laut ADAC die am ehesten gefährdeten Staustrecken, wobei beide Fahrtrichtungen betroffen sind: A1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg

Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg A1/ A3/ A4 Kölner Ring

Kölner Ring A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

Hannover – Braunschweig – Magdeburg A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau A4 Görlitz – Dresden – Chemnitz

Görlitz – Dresden – Chemnitz A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

Heidelberg – Karlsruhe – Basel A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Hannover – Hamburg – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hannover – Hamburg – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 Berlin – Nürnberg – München

Berlin – Nürnberg – München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A12 Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder)

Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder) A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A81 Heilbronn – Stuttgart

Heilbronn – Stuttgart A93 Inntaldreieck – Kufstein

Inntaldreieck – Kufstein A94 München – Passau

München – Passau A95/ B2 München – Garmisch-Partenkirchen

München – Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

Zudem ist vor und nach den Feiertagen mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen: Gründonnerstag, 17. April, gehört erfahrungsgemäß zu einem der staureichsten Tage des Jahres. Auch am Ostermontag sollten Autofahrer sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Rückreisewochenende vom Freitag 25. bis Samstag 26. April warnt der ADAC ebenfalls vor Staus. Wer die Möglichkeit hat, sollte diese Reisetage meiden und außerhalb des Berufsverkehrs seine Reise antreten.

Während der Ferienzeit verschärfen zusätzlich einige Autobahn-Baustellen das Staugeschehen:

Autobahn-Baustellen in Rheinland-Pfalz: Hier drohen Staus A1 Saarbrücken- Trier zwischen Moseltal und Dreieck Hochwald, Sanierung Fellerbachtalbrücke, bis ca. 2027, Fahrstreifenreduzierung in Richtung Trier A61 Koblenz - Ludwigshafen zwischen Rheinböllen und Boppard, 6-streifiger Ausbau, bis ca. 2028 A61 Mönchengladbach - Ludwigshafen, Moseltalbrücke Winnigen bei Koblenz, Sanierung bis ca. Herbst 2025

Aktuelle Verkehrsmeldungen können über die SWR Verkehrsredaktion oder über die ADAC Verkehrsinformation abgerufen werden. Für Auslandsreisende sind Informationen zu Staus auf Autobahnen im Ausland über die ADAC Stauprognose verfügbar: Die ADAC-Stauprognose für den Start in die Osterferien.

Wartezeiten wegen Grenzkontrollen möglich

Seit September 2024 wird an allen deutschen Grenzen bei der Einreise kontrolliert, um die Zahl der unerlaubten Einreisen einzudämmen. Die Kontrollen sind stichprobenartig, die Auswirkungen auf den Pendel- und Reiseverkehr sollen so gering wie möglich gehalten werden. Je nach Verkehrsaufkommen kann es zu Wartezeiten kommen, lange Staus dürften vorerst aber ausbleiben.

Auch die Deutsche Bahn (DB) warnt vor vollen Zügen an Hauptreisetagen im Fernverkehr, etwa am Gründonnerstag, am Karfreitag sowie am Ostermontag. Allen Reisenden empfiehlt die DB eine Sitzplatzreservierung.

Traditionell nutzt die Deutsche Bahn die Osterzeit für Instandhaltungen im Schienennetz. Aktuelle Informationen zu Streckenstörungen und Baustellen im Nah- und Fernverkehr finden Sie auf der DB Website oder in der App DB Navigator.

Auch am Frankfurter Flughafen wird zum Ferienbeginn viel Betrieb erwartetet. Reisende mit aufzugebendem Gepäck sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal sein. Für Reisende, die nur mit Handgepäck fliegen, sind zwei Stunden vor Abflug ausreichend. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Fraport AG die Reservierung eines individuellen Zeitfensters für die Sicherheitskontrolle. Das Angebot FRA SmartWay ist kostenlos.