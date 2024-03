per Mail teilen

Seit Donnerstagabend hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eine 60-Jährige aus Saulheim gesucht. Am Karfreitagvormittag dann die traurige Gewissheit: Die Frau ist tot.

Am Donnerstagabend war die Frau aus Saulheim (Kreis Mainz-Bingen) bei der Polizei vermisst gemeldet worden. Daraufhin begann eine groß angelegte Suchaktion mit Dutzenden von Beteiligten. Polizeibeamte telefonierten alle Krankenhäuser ab. Außerdem nahmen sie Kontakt zu Bekannten und Verwandten der Frau auf. Doch die 60-Jährige blieb verschwunden.

Drohnen mit Wärmebildkameras und Suchhunde im Einsatz

Zahlreiche Beamte liefen daraufhin die üblichen Wege der Frau in Saulheim zu Fuß ab. Ab Mitternacht beteiligten sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wöllstein mit zwei Drohnen mit Wärmebildkameras an der Suche. Später in der Nacht kamen nach Angaben der Polizei noch Helfer der Maltester mit sieben Suchhunden dazu.

Am Freitagmorgen wurde die Suche dann im Tageslicht noch einmal intensiviert, diesmal mit Unterstützung einer Rettungshundestaffel aus dem Donnersbergkreis. Gegen 10 Uhr wurde die Frau schließlich tot in einem Bachbett in Saulheim entdeckt.

Polizei Mainz vermutet Unfall

Die Leiche wurde in die Rechtsmedizin nach Mainz gebracht. Außerdem werden am Fundort und in der Wohnung der Frau Spuren gesichert. Die Mainzer Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Die genauen Hintergründe müssten aber noch ermittelt werden.