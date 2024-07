per Mail teilen

Letzte Etappe auf rheinland-pfälzischem Gebiet für das ausrangierte Marine-U-Boot U17 auf dem Weg ins Museum nach Sinsheim. Das ist ein Thema an diesem Freitag.

7:54 Uhr Warnstreik bei Tadano Seit Wochen streiten sich die IG Metall und die Geschäftsführung bei Tadano in Zweibrücken, weil eines von zwei Werken des Kranbauers geschlossen werden soll. Heute gibt es zum ersten Mal einen Warnstreik. SWR-Reporterin Sina Weber hat Hintergründe und weiß, wann es mit dem Warnstreik los gehen soll:

7:41 Uhr Firmen an der Ahr: Land bemüht sich um Fristverlängerung Die Landesregierung möchte bei der Europäischen Union erreichen, dass Firmen im Ahrtal auch im kommenden Jahr Geld aus dem Wiederaufbaufonds beantragen dürfen. Eigentlich endet die Frist Ende Dezember. Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, befürchtet, dass viele Unternehmen es nicht schaffen, ihre Anträge auf Wiederaufbauhilfe noch dieses Jahr einzureichen. Für sie sollte - wie auch für Privatleute - als letzter Termin der 30. Juni 2026 gelten. Dazu erklärte das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium, es habe Gespräche mit der EU- Kommission geführt und ein sogenanntes Notifizierungsverfahren eingeleitet. Es könne aber sein, dass die EU-Kommission nicht zustimme. Deshalb empfiehlt das Ministerium allen Unternehmen im Ahrtal, den Antrag auf Wiederaufbauhilfe bis zum 31. Dezember zu stellen. Weitere Unterlagen könnten dann teilweise später nachgereicht werden. Sendung am Fr. , 5.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:29 Uhr Das sagt das Kondor-Orakel zum Ausgang des Spiels Wir bleiben direkt nochmal beim Fußball ⚽. Ganz Deutschland - ok, bis auf die Fußball-Verweigerer - fiebert dem EM-Viertelfinale heute Abend entgegen. Die DFB-Elf spielt in Stuttgart, ausgerechnet gegen Spanien, das sich bislang in Titelform präsentiert hat. Um herauszufinden, wer das Spiel gewinnt, ist meine Kollegin Alex Dietz mal nach Potzberg bei Kusel gefahren. Dort gibt es zwei Kondor-Küken, die schon den Ausgang der Partie gegen Dänemark richtig vorhergesagt haben. Was es mit dem Kondor-Orakel auf sich hat - hier die Auflösung.

Fußball-EM: Deutschland vs. Spanien - wie geht's aus? Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden - das ist die bisherige Bilanz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM. im Viertelfinale heute Abend (18 Uhr, live im Ersten) wartet auf die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings der bislang schwerste Brocken: Spanien. Die Spanier haben alle ihre vier EM-Partien gewonnen und sich dabei in die Favoritenrolle gespielt. Was meint ihr: Hat die DFB-Auswahl in Stuttgart eine Chance?

6:52 Uhr History: Der 5. Juli im Jahr ... 2023: - Das Bundesverfassungsgericht untersagt kurzfristig die abschließende Bundestagsabstimmung über das Heizungsgesetz der Bundesregierung. Ein CDU-Abgeordneter hatte wegen der kurzen Beratungsfrist geklagt. 1994: Jeff Bezos und seine Frau MacKenzie starten einen Online-Buchhandel in Seattle. Der heißt zunächst Cadabra, kurz darauf Amazon und entwickelt sich später zu einem Versandriesen. Im Juli 1995 wird das erste Buch verkauft. 1954: Der 19-jährige Lastwagenfahrer Elvis Presley nimmt den alten Blues-Song "That's All Right, Mama" auf. Es ist seine erste Single und der Start einer unvergleichlichen Karriere. 1884: Der deutsche Afrikaforscher Gustav Nachtigal errichtet als Reichskommissar für Deutsch-Westafrika die sogenannte deutsche "Schutzherrschaft" über das Gebiet von Togoland (heute Togo bzw. Teilgebiet von Ghana). Am 14. Juli folgt Kamerum. Damit vollzieht Nachtigal die Gründung deutscher Kolonien in Afrika.

6:42 Uhr Tatverdächtiger von Speicher wird Haftrichter vorgeführt Der gestern im mutmaßlichen Kindesmissbrauchsfall von Speicher (Eifel) festgenommene Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Zu den Umständen der Festnahme und zur Person des Tatverdächtigen macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang keine Angaben. Sie hatte gestern mehrere Videos aus der Nähe des Tatorts in Speicher ausgewertet und später zwei Videos im Internet veröffentlicht, die den Tatverdächtigen zeigen sollen. Am Dienstagabend soll in Speicher ein sechs Jahre altes Mädchen von einem Mann sexuell missbraucht worden sein. Sendung am Fr. , 5.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:25 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin werden im Laufe des Tages weitere Informationen zum möglichen Ende im Haushaltsstreit erwartet. Die Deutsche Presse-Agentur meldet unter Berufung auf Koalitionskreise, dass sich die Ampel nach langem Hin und Her auf einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr geeingt hat. Nach der Parlamentswahl in Großbritannien wird König Charles III. voraussichtlich bereits heute den Sieger der Unterhauswahl offiziell zum Regierungschef ernennen. Keir Starmer dürfte als neuer Regierungschef in die Downing Street einziehen. Laut Prognose erhält die Labour-Partei, bisher in der Opposition, mehr als 340 Parlamentssitze - für eine absolute Mehrheit sind mindestens 326 Sitze nötig. Der noch amtierende Premierminister Rishi Sunak räumte am Morgen die Niederlage seiner konservativen Tories ein. Auch im Iran wird gewählt: Der gemäßigte Präsidentschaftskandidat Massud Peseschkian und der Hardliner Said Dschalili gehen heute in die Stichwahl. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen. In Stuttgart spielen Deutschland und Spanien heute Abend um den Einzug ins Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft. Anpfiff ist um 18 Uhr. Das Erste überträgt das Gipfeltreffen live. Anschließend spielen Portugal und Frankreich in Hamburg (Anpfiff: 21 Uhr, live im ZDF) den Halbfinalgegner aus.

6:17 Uhr Die Verkehrslage im Land Das Wochenende naht mit großen Schritten, für gewöhnlich ist dann auf den Straßen immer ein bisschen mehr los. Und Achtung: In NRW starten die Sommerferien. Checkt also am besten nochmal unsere Staukarte, bevor ihr heute früh ins Auto steigt! Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr EIL: Koalition in Berlin offenbar einig im Haushaltsstreit Und wir schauen aus aktuellem Anlass mal direkt rüber nach Berlin. Denn dort haben sich die Spitzen der Ampelkoalition offenbar, nach monatelangen Verhandlungen, auf einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 geeinigt und ein Wachstumspaket beschlossen. Zuletzt hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seit Donnerstagnachmittag über eine Lösung im Streit über den Haushalt für das kommende Jahr beraten.

6:07 Uhr 🌤 Das Wetter - passt zum Public Viewing am Abend! ⚽️ Aufatmen bei allen Fußballfans, die heute Abend zum Rudelgucken draußen verabredet sind. Pünktlich zum EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien kommt der Sommer immerhin so halb zurück. SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke hat gestern Abend richtig freundliches, trockenes und sogar halbwegs warmes Fußball-Wetter für diesen Freitag angekündigt. Video herunterladen (27,9 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Der Trierer Bischof Stephan Ackermann legt den Jahresbericht 2023 zur Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Missbrauch im Bistum Trier vor. Im vergangenen Jahr hatte das Bistum erstmals solch einen Bericht vorgelegt. Das aussortierte Marine-U-Boot U17 geht wieder auf Fahrt: Heute verlässt es den Speyerer Naturhafen in Richtung Mannheim. Seinen künftigen (Trocken-) Liegeplatz wird das U-Boot im Technikmuseum Speyer haben. Begonnen hatte der spektakuläre Transport des U-Bootes bereits im vergangenen Jahr in Kiel. In Landau wird vor dem Landgericht das Urteil gegen einen 49 Jahre alten Mann erwartet. Er soll seine Ex-Freundin über Monate bedroht, gestalkt und missbraucht haben.