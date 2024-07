"Ülkücü"-Anhänger in RLP nutzen "Wolfsgruß" bei Fußball-EM für Propaganda

Das Zeigen des umstrittenen "Wolfsgrußes" bei der Fußball-EM in Deutschland durch den türkischen Nationalspieler Merih Demiral hat auch in Rheinland-Pfalz Reaktionen ausgelöst.

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland begeistert Fans im In- und Ausland. Tolle Spiele, tolle Stimmung und ein meist friedliches Miteinander. Doch seit Dienstag (2.7.) liegt ein Schatten auf der EM, der mittlerweile auch höchste politische Kreise beschäftigt. Die Türkei bestellte nach Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den deutschen Botschafter ein, Deutschland seinerseits den Botschafter der Türkei.

Auswärtiges Amt bestellt türkischen Botschafter ein

Auslöser des Streits ist der türkische Nationalspieler Merih Demiral, der am Dienstag im Achtelfinale gegen Österreich sein zweites Tor mit dem umstrittenen "Wolfsgruß" bejubelte. Der "Gruß" gilt als Symbol der in Deutschland als rechtsextremistisch eingestuften türkischen „Ülkücü“-Bewegung, umgangssprachlich auch "Graue Wölfe" genannt. In Deutschland ist das Zeigen des Symbols nicht verboten.

Verfassungsschutzbericht: 280 von bundesweit 11.000 Anhängern der "Grauen Wölfe" leben in RLP

Deutschlandweit werden der Bewegung rund 11.000 Anhänger zugeordnet, in Rheinland-Pfalz seien es circa 280, so das rheinland-pfälzische Innenministerium auf SWR-Anfrage (Stand: 2023). Dem Bundesamt für Verfassungsschutz zufolge stellen die "Grauen Wölfe" die größte ausländische rechtsextreme Bewegung in Deutschland dar.

Die "Grauen Wölfe" in Rheinland-Pfalz Als "Graue Wölfe" werden Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü"-Bewegung bezeichnet. In Deutschland wird diese vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Ideologie der „Ülkücü“-Bewegung entstand Mitte des 20. Jahrhunderts in der Türkei. Sie ist historisch geprägt und basiert unter anderem auf den Erinnerungen an das ehemalige Osmanische Reich. Die „Ülkücü“-Ideologie fußt dabei auf einer nationalistischen, antisemitischen und rassistischen rechtsextremistischen Ideologie, deren Wurzeln im Panturkismus/Turanismus liegen. Verboten ist die Organisation nicht, auch nicht ihre Symbole wie der "Wolfsgruß". Die "Grauen Wölfe" gelten als größte ausländische rechtsextreme Bewegung in Deutschland. Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz rechnet ihr deutschlandweit rund 11.000 Anhänger zu. In Rheinland-Pfalz sollen es 280 sein (Stand: 2023). In der Türkei ist die ultranationalistische Partei MHP die politische Vertretung der "Ülkücü"-Bewegung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz, RLP-Verfassungsschutzbericht 2023

Für das Innenministerium in Mainz hat sich die Lage nach dem Vorfall beim EM-Spiel in Leipzig eigenen Angaben zufolge nicht geändert. Die Geste, ihre Popularität in Teilen der türkischstämmigen Gesellschaft und ihre mitunter auch öffentliche Zurschaustellung seien hinlänglich bekannt, so das Ministerium.

Ülkücü-Anhänger in Rheinland-Pfalz nutzen Torjubel-Bild zu Propaganda-Zwecken

Allerdings würden seit Dienstag Einzelfälle beobachtet, in denen Personen der rheinland-pfälzischen "Ülkücü"-Szene ein Foto des Torschützen, der den Wolfsgruß zeigt, in ihren Social Media-Profilen hochgeladen haben. Die Vermutung liegt nahe, dass das Bild zu Propaganda-Zwecken genutzt wird.

Die Kurdische Gemeinde in Deutschland forderte Bundesinnenministerin Faeser dazu auf, die "Grauen Wölfe" und deren Erkennungszeichen, den "Wolfsgruß", zu verbieten. In einer Mitteilung heißt es:

"Wir sind als Kurdische Gemeinde Deutschland wie alle vom türkischen Rechtsextremismus in der Türkei betroffen und über das Zelebrieren von Faschismus und Rassismus bei der EM mehr als entsetzt." Spieler und Anhänger der türkischen Mannschaft zeigten damit, dass für sie die Grundsätze der UEFA (Europäische Fußball-Union: Anm. der Redaktion), die auch den Antirassismus beinhalten, offensichtlich nicht gelten, so Bundesvorstandsmitglied Mehmet Tanriverdi. Das Verhalten sei eine Verhöhnung der Opfer von Faschismus und Rassismus in der Türkei.

Vertreter der Kurden im Bundestag fordern Konsequenzen durch die UEFA

Auch der "Parlamentskreis Kurdisches Leben in Deutschland", der sich eigenen Angaben zufolge im Bundestag für die Belange der Kurden in Deutschland einsetzt, kritisierte den Vorfall vom Dienstag und fordert Konsequenzen durch die UEFA. Diese ermittelt aktuell noch gegen Demiral.

UEFA leitet Ermittlungen gegen Demiral wegen Wolfsgruß ein

In die Diskussion über den umstrittenen Torjubel von Merih Demiral und den daraus entstandenen diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag angekündigt, am Wochenende nach Berlin zu reisen. Dort will er sich am Samstagabend (21 Uhr) das EM-Viertelfinalspiel der türkischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande live im Stadion anschauen.